Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
1
2
4
5
6
8
10
11
14
16
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
40
24
9
7
65
39
26
81
40
21
9
10
73
43
30
72
40
20
10
10
66
52
14
70
40
16
11
13
68
54
14
59
40
15
12
13
56
58
-2
57
39
15
12
12
51
54
-3
57
39
14
14
11
49
37
12
56
40
15
10
15
60
51
9
55
39
13
15
11
47
48
-1
54
39
12
17
10
42
43
-1
53
39
10
16
13
37
46
-9
46
39
10
12
17
40
53
-13
42
39
10
9
20
32
53
-21
39
39
8
14
17
42
59
-17
38
39
10
7
22
51
65
-14
37
39
7
13
19
39
63
-24
34
Команда
1
2
4
6
7
8
9
10
15
16
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
20
13
4
3
40
13
27
43
20
13
4
3
34
17
17
43
20
11
7
2
32
13
19
40
20
11
5
4
34
27
7
38
20
11
4
5
32
23
9
37
20
11
2
7
41
27
14
35
20
8
8
4
34
24
10
32
20
7
8
5
32
26
6
29
20
7
8
5
19
19
0
29
20
7
7
6
26
29
-3
28
20
7
6
7
22
24
-2
27
19
6
8
5
22
23
-1
26
19
7
5
7
15
17
-2
26
19
7
3
9
34
35
-1
24
19
5
9
5
21
23
-2
24
19
4
7
8
17
23
-6
19
Команда
1
3
4
6
7
8
9
10
11
12
16
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
20
11
5
4
31
22
9
38
20
9
6
5
34
29
5
33
20
8
5
7
33
30
3
29
20
8
4
8
24
32
-8
28
19
6
9
4
25
24
1
27
20
5
9
6
27
27
0
24
19
5
9
5
23
24
-1
24
20
7
2
11
26
27
-1
23
19
4
7
8
17
27
-10
19
20
4
7
9
25
36
-11
19
19
3
9
7
11
17
-6
18
19
3
7
9
17
24
-7
16
20
4
4
12
18
30
-12
16
20
3
4
13
17
30
-13
13
20
3
4
13
17
36
-19
13
20
2
4
14
18
40
-22
10
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире