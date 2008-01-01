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    У Крайова 1948 - результаты

    Город Крайова
    Дивизион Румыния-Лига 1
    Стадион Спортивный комплекс Крайовы
    Тренер Николае Дикэ
    Турниры:
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