Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Румыния. Лига I
У Крайова 1948 - Фарул
У Крайова 1948 - Фарул: обзор матча 03 сентября 2023
У Крайова 1948
03.09.2023, воскресенье, 21:30
Румыния. Лига I, 8 тур
4 : 0
Завершен
Фарул
18'
B. van Durmen
45+2'
D. Albu
58'
W. Baeten
80'
J. Bauza
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол У Крайова 1948 - Фарул
Замена
A. Padula
️️️️
D.
84'
ГОЛ! 4:0!
J. Bauza
80'
Замена
S. Sidibe
️️️️
W. Baeten
76'
Замена
Y. Bahassa
️️️️
B. van Durmen
76'
74'
Замена
Т. Балуцэ
️️️️
М. Попеску
74'
Замена
К. Будеску
️️️️
C. Grameni
73'
Замена
E. Sali
️️️️
A. Mazilu
Замена
V. Pop
️️️️
D. Albu
70'
ГОЛ! 3:0!
W. Baeten
Пас отдал
A. Chitu
58'
Желтая карточка
J. Bauza
47'
46'
Замена
Н. Григорян
️️️️
I. Vina
ГОЛ! 2:0!
D. Albu
Пас отдал
A. Chitu
45'
+2
28'
Замена
D. Sirbu
️️️️
D. Dussaut
ГОЛ! 1:0!
B. van Durmen
Пас отдал
G. Compagnucci
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
У Крайова 1948
1
Robert Popa
ВР
28
G. Compagnucci
ЦЗ
8
D. Albu
ЦП
24
W. Baeten
ЦП
34
Danny
ЦП
7
Juan Bauza
ЦП
9
A. Chitu
ЦФ
30
Benjamin van Durmen
ЦФ
4
Léo Lacroix
ЦФ
Главный тренер
Николае Дикэ
Фарул
16
Михай Айоани
ВР
25
Давид Кики
ЛЗ
94
Damien Dussaut
ЦЗ
39
Кевин Боли
ЦЗ
17
Михай Попеску
ЦЗ
18
Andrei Artean
ЦП
14
Драгош Неделку
ЦП
8
Constantin Grameni
ЦП
11
Луис Мунтяну
ЦФ
8
I. Vina
ЦФ
26
Adrian Mazilu
ЦФ
Главный тренер
Георге Хаджи
У Крайова 1948
27
Ion Gurau
ВР
20
R. Negru
ЦЗ
28
Y. Bahassa
ЦП
24
V. Pop
ЦП
15
Alexandru Blidar
ЦП
77
Владислав Блэнуцэ
ЦФ
72
Andrea Padula
ЦФ
51
S. Sidibe
ЦФ
Фарул
1
Alexandru Buzbuchi
ВР
5
Диогу Кейруш
ЦЗ
22
Dan Sirbu
ЦЗ
4
Gustavo Marins
ЦЗ
8
Тудор Балуцэ
ОП
80
Nicolas Popescu
ЦП
30
Нарек Григорян
ПВ
12
Enes Sali
ЦФ
10
Константин Будеску
ЦФ
1-4-3
1
28
8
34
7
24
4
30
9
4-3-3
16
Айоани
94
39
Боли
17
Попеску
25
Кики
18
14
Неделку
8
26
8
11
Мунтяну
30
28
28
30
8
24
24
8
34
72
72
34
24
51
51
24
94
22
22
94
17
Попеску
8
Балуцэ
8
Балуцэ
17
Попеску
8
30
Григорян
30
Григорян
8
26
12
12
26
8
10
Будеску
10
Будеску
8
Остались в запасе
У Крайова 1948
Фарул
20
R. Negru
ЦЗ
27
Ion Gurau
ВР
15
Alexandru Blidar
ЦП
77
Владислав Блэнуцэ
ЦФ
Главный тренер
Николае Дикэ
1
Alexandru Buzbuchi
ВР
5
Диогу Кейруш
ЦЗ
4
Gustavo Marins
ЦЗ
80
Nicolas Popescu
ЦП
Главный тренер
Георге Хаджи
Остались в запасе
20
R. Negru
ЦЗ
27
Ion Gurau
ВР
15
Alexandru Blidar
ЦП
77
Владислав Блэнуцэ
ЦФ
Остались в запасе
1
Alexandru Buzbuchi
ВР
5
Диогу Кейруш
ЦЗ
4
Gustavo Marins
ЦЗ
80
Nicolas Popescu
ЦП
Главный тренер
Николае Дикэ
Главный тренер
Георге Хаджи
Статистика матча У Крайова 1948 - Фарул
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
У Крайова 1948
Румыния. Лига I, 9 тур
У Крайова 1948
1 : 3
12.05.2024
Херманнштадт
Румыния. Лига I, 8 тур
УТА Арад
3 : 1
06.05.2024
У Крайова 1948
Румыния. Лига I, 7 тур
У Крайова 1948
3 : 2
27.04.2024
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 6 тур
Волунтари
0 : 0
23.04.2024
У Крайова 1948
Румыния. Лига I, 5 тур
У Крайова 1948
1 : 1
20.04.2024
Динамо Бухарест
Фарул
Румыния. Лига I, 17 тур
Корвинул Хунедоара
- : -
28.11.2026
Фарул
Румыния. Лига I, 16 тур
Фарул
2 : 3
20.11.2026
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 15 тур
Фарул
1 : 1
07.11.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 14 тур
Волунтари
1 : 2
02.11.2026
Фарул
Румыния. Лига I, 13 тур
Фарул
4 : 3
25.10.2026
Оцелул
Румыния. Лига I, 12 тур
Университатя
2 : 0
18.10.2026
Фарул
Новости команд
Все
У Крайова 1948
Фарул
Экс-вингер «Локомотива» и «Сочи» нашел новый клуб после ухода из РПЛ
18 сентября
Российский экс-форвард ЦСКА сделал «1+1» на старте чемпионата Румынии
20 июля
Самые недооцененные футболисты в истории по версии Give Me Sport – есть экс-тренер «Спартака»
2024.12.26 00:27
1
Экс-вингер «Локомотива» и «Сочи» нашел новый клуб после ухода из РПЛ
18 сентября
Российский экс-форвард ЦСКА сделал «1+1» на старте чемпионата Румынии
20 июля
Самые недооцененные футболисты в истории по версии Give Me Sport – есть экс-тренер «Спартака»
2024.12.26 00:27
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+