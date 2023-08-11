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Расписание матчей
Румыния. Лига I
У Крайова 1948 - Волунтари
У Крайова 1948 - Волунтари: обзор матча 11 августа 2023
У Крайова 1948
11.08.2023, пятница, 20:30
Румыния. Лига I, 5 тур
3 : 1
Завершен
Волунтари
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча У Крайова 1948 - Волунтари
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
У Крайова 1948
Румыния. Лига I, 9 тур
У Крайова 1948
1 : 3
12.05.2024
Херманнштадт
Румыния. Лига I, 8 тур
УТА Арад
3 : 1
06.05.2024
У Крайова 1948
Румыния. Лига I, 7 тур
У Крайова 1948
3 : 2
27.04.2024
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 6 тур
Волунтари
0 : 0
23.04.2024
У Крайова 1948
Румыния. Лига I, 5 тур
У Крайова 1948
1 : 1
20.04.2024
Динамо Бухарест
Волунтари
Румыния. Лига I, 17 тур
Волунтари
- : -
28.11.2026
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 16 тур
Ботошани
3 : 3
20.11.2026
Волунтари
Румыния. Лига I, 15 тур
Сепси
2 : 1
08.11.2026
Волунтари
Румыния. Лига I, 14 тур
Волунтари
1 : 2
02.11.2026
Фарул
Румыния. Лига I, 13 тур
Чиксереда Меркуря Чук
2 : 1
24.10.2026
Волунтари
Румыния. Лига I, 12 тур
Волунтари
1 : 2
19.10.2026
ФКСБ
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