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Расписание матчей
Румыния. Лига I
У Крайова 1948 - Петролул
У Крайова 1948 - Петролул: обзор матча 19 декабря 2023
У Крайова 1948
19.12.2023, вторник, 18:30
Румыния. Лига I, 21 тур
2 : 0
Завершен
Петролул
78'
V. Achim
90'
В. Блэнуцэ
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол У Крайова 1948 - Петролул
90'
Желтая карточка
Жаир
ГОЛ! 2:0!
В. Блэнуцэ
90'
88'
Желтая карточка
Б. Омрани
Замена
D. Albu
️️️️
J. Bauza
88'
81'
Замена
Б. Омрани
️️️️
L. Dumitriu
81'
Замена
М. Роман
️️️️
G. Garutti
ГОЛ! 1:0!
V. Achim
Пас отдал
M. Mascarenhas
78'
Замена
W. Baeten
️️️️
S. Sidibe
71'
Желтая карточка
A. Chitu
61'
Замена
M. Mascarenhas
️️️️
A. Padula
60'
Замена
В. Блэнуцэ
️️️️
A. Blidar
60'
Желтая карточка
G. Compagnucci
12'
Желтая карточка
J. Bauza
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
У Крайова 1948
27
Ion Gurau
ВР
20
R. Negru
ЦЗ
28
G. Compagnucci
ЦЗ
7
Juan Bauza
ЦП
15
Alexandru Blidar
ЦП
9
A. Chitu
ЦФ
51
S. Sidibe
ЦФ
4
Léo Lacroix
ЦФ
72
Andrea Padula
ЦФ
30
Benjamin van Durmen
ЦФ
Главный тренер
Николае Дикэ
Петролул
38
Лукаш Зима
ВР
2
Marian Huja
ЦЗ
2
Барт Мейерс
ЦЗ
15
Guilherme Garutti
ЦЗ
3
Valentin Țicu
(К)
ЦЗ
6
Jefferson
ЦП
7
Жаир
ЦП
25
Takayuki Seto
ЦП
44
Lucian Dumitriu
ЦП
7
Александру Муси
АП
7
G. Grozav
ЦФ
Главный тренер
Флорин Пырву
У Крайова 1948
16
Gabriel Buta
ЦЗ
8
D. Albu
ЦП
24
V. Pop
ЦП
24
W. Baeten
ЦП
34
Danny
ЦП
77
Владислав Блэнуцэ
ЦФ
Петролул
22
Denis Radu
ЦЗ
9
Гиорги Абуашвили
ЦП
18
Mihnea Radulescu
ЦП
14
Andrei Vraciu
ЦП
12
Mihai Eşanu
ЦФ
29
Биллел Омрани
ЦФ
7
Михай Роман
ЦФ
90
Iustin Raducan
ЦФ
11
Zoran Mitrov
ЦФ
2-2-5
27
20
28
7
15
51
30
72
4
9
4-4-1-1
38
Зима
2
Мейерс
15
3
2
7
Жаир
25
44
6
7
Муси
7
7
8
8
7
51
24
24
51
15
77
Блэнуцэ
77
Блэнуцэ
15
44
29
Омрани
29
Омрани
44
15
7
Роман
7
Роман
15
Остались в запасе
У Крайова 1948
Петролул
24
V. Pop
ЦП
16
Gabriel Buta
ЦЗ
34
Danny
ЦП
Главный тренер
Николае Дикэ
22
Denis Radu
ЦЗ
9
Гиорги Абуашвили
ЦП
18
Mihnea Radulescu
ЦП
14
Andrei Vraciu
ЦП
12
Mihai Eşanu
ЦФ
90
Iustin Raducan
ЦФ
11
Zoran Mitrov
ЦФ
Главный тренер
Флорин Пырву
Остались в запасе
24
V. Pop
ЦП
16
Gabriel Buta
ЦЗ
34
Danny
ЦП
Остались в запасе
22
Denis Radu
ЦЗ
9
Гиорги Абуашвили
ЦП
18
Mihnea Radulescu
ЦП
14
Andrei Vraciu
ЦП
12
Mihai Eşanu
ЦФ
90
Iustin Raducan
ЦФ
11
Zoran Mitrov
ЦФ
Главный тренер
Николае Дикэ
Главный тренер
Флорин Пырву
Статистика матча У Крайова 1948 - Петролул
3
2
Всего ударов по воротам
9
3
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
4
2
Нарушения
4
4
Офсайды
1
1
Количество передач
303
190
Сейвы
2
2
Точность передач %
84
77
Удары мимо ворот
3
0
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
5
3
Удары из-за пределов штрафной
4
0
Матчи команд
У Крайова 1948
Румыния. Лига I, 9 тур
У Крайова 1948
1 : 3
12.05.2024
Херманнштадт
Румыния. Лига I, 8 тур
УТА Арад
3 : 1
06.05.2024
У Крайова 1948
Румыния. Лига I, 7 тур
У Крайова 1948
3 : 2
27.04.2024
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 6 тур
Волунтари
0 : 0
23.04.2024
У Крайова 1948
Румыния. Лига I, 5 тур
У Крайова 1948
1 : 1
20.04.2024
Динамо Бухарест
Петролул
Румыния. Лига I, 18 тур
Петролул
- : -
06.12.2026
Университатя
Румыния. Лига I, 17 тур
Петролул
0 : 1
27.11.2026
Арджеш Питешти
Румыния. Лига I, 16 тур
Динамо Бухарест
0 : 1
21.11.2026
Петролул
Румыния. Лига I, 15 тур
УТА Арад
0 : 1
06.11.2026
Петролул
Румыния. Лига I, 14 тур
Петролул
1 : 1
31.10.2026
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 13 тур
Ботошани
1 : 3
23.10.2026
Петролул
Информация о матче
Главный судья:
Catalin Popa, Romania
Стадион:
Ион Облеменко
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