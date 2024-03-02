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Расписание матчей
Румыния. Лига I
УТА Арад - У Крайова 1948
УТА Арад - У Крайова 1948: обзор матча 02 марта 2024
УТА Арад
02.03.2024, суббота, 15:00
Румыния. Лига I, 29 тур
3 : 2
Завершен
У Крайова 1948
13'
Ж. Педру
28'
C. Micovschi
63'
A. Fabry (П)
22'
J. Bauza
42'
A. Dragu
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол УТА Арад - У Крайова 1948
Замена
V. Morar
️️️️
C. Micovschi
90'
+5
86'
Желтая карточка
S. Sidibe
Замена
A. Lopez
️️️️
R. Trif
83'
83'
Замена
V. Pop
️️️️
A. Kvakic
Замена
C. Vulturar
️️️️
Ж. Педру
77'
77'
Замена
В. Блэнуцэ
️️️️
A. Chitu
76'
Замена
S. Sidibe
️️️️
W. Baeten
64'
Замена
J. Ibrahim
️️️️
Y. Bahassa
ГОЛ с пенальти! 3:2!
A. Fabry
63'
Замена
E. Johana Omondi
️️️️
M. Freitas
46'
Замена
C. Mihai
️️️️
R. Pop
46'
42'
ГОЛ! 2:2!
A. Dragu
Пас отдал
J. Bauza
ГОЛ! 2:1!
C. Micovschi
28'
Желтая карточка
A. Benga
22'
22'
ГОЛ! 1:1!
J. Bauza
Пас отдал
W. Baeten
ГОЛ! 1:0!
Ж. Педру
Пас отдал
A. Fabry
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
УТА Арад
19
Claudiu Micovschi
ЦЗ
29
Răzvan Trif
ЦЗ
5
Marko Stolnik
ЦЗ
4
Alexandru Benga
ЦЗ
8
Жоау Педру
ЦП
14
Marcelo Freitas
ЦП
66
Tiberiu Căpuşă
ЦФ
42
Kevin Luckassen
ЦФ
55
Rares Pop
ЦФ
22
A. Fabry
ЦФ
93
Florin Iacob
(К)
ЦФ
Главный тренер
Мирча Реднич
У Крайова 1948
1
Robert Popa
ВР
20
R. Negru
ЦЗ
11
Andrei Dragu
ЦЗ
77
Рокас Лекиатас
ЦЗ
5
Amar Kvakic
ЦЗ
8
D. Albu
ЦП
24
W. Baeten
ЦП
28
Y. Bahassa
ЦП
7
Juan Bauza
ЦП
9
A. Chitu
ЦФ
Главный тренер
Николае Дикэ
УТА Арад
25
Данил Кучер
ВР
26
Darius Iurasciuc
ЦЗ
15
Cătălin Vulturar
ЦП
21
Cristian Mihai
ЦП
20
Andrei David
ЦП
16
Raul Stanciu
ЦФ
24
Eric Johana Omondi
ЦФ
17
Vlad Morar
ЦФ
15
Ибрахима Конте
ЦФ
У Крайова 1948
21
Mario Enache
ВР
27
Ion Gurau
ВР
24
V. Pop
ЦП
15
Alexandru Blidar
ЦП
51
S. Sidibe
ЦФ
77
Владислав Блэнуцэ
ЦФ
27
Mario Ilie
ЦФ
4-2-5
19
5
4
29
8
Педру
14
42
93
22
55
66
4-4-1
1
11
77
Лекиатас
5
20
24
28
7
8
9
8
Педру
15
15
8
Педру
55
21
21
55
14
24
24
14
19
17
17
19
5
24
24
5
24
51
51
24
9
77
Блэнуцэ
77
Блэнуцэ
9
Остались в запасе
УТА Арад
У Крайова 1948
25
Данил Кучер
ВР
26
Darius Iurasciuc
ЦЗ
20
Andrei David
ЦП
16
Raul Stanciu
ЦФ
15
Ибрахима Конте
ЦФ
Главный тренер
Мирча Реднич
21
Mario Enache
ВР
27
Ion Gurau
ВР
15
Alexandru Blidar
ЦП
27
Mario Ilie
ЦФ
Главный тренер
Николае Дикэ
Остались в запасе
25
Данил Кучер
ВР
26
Darius Iurasciuc
ЦЗ
20
Andrei David
ЦП
16
Raul Stanciu
ЦФ
15
Ибрахима Конте
ЦФ
Остались в запасе
21
Mario Enache
ВР
27
Ion Gurau
ВР
15
Alexandru Blidar
ЦП
27
Mario Ilie
ЦФ
Главный тренер
Мирча Реднич
Главный тренер
Николае Дикэ
Статистика матча УТА Арад - У Крайова 1948
1
1
Всего ударов по воротам
15
16
Удары в створ
6
5
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
8
1
Нарушения
14
14
Офсайды
4
1
Количество передач
361
460
Сейвы
3
3
Точность передач %
78
77
Удары мимо ворот
8
4
Блокированные удары
1
7
Удары из пределов штрафной
8
11
Удары из-за пределов штрафной
7
5
Матчи команд
УТА Арад
Румыния. Лига I, 17 тур
Оцелул
- : -
29.11.2026
УТА Арад
Румыния. Лига I, 16 тур
УТА Арад
2 : 6
22.11.2026
Университатя
Румыния. Лига I, 15 тур
УТА Арад
0 : 1
06.11.2026
Петролул
Румыния. Лига I, 14 тур
Динамо Бухарест
2 : 0
01.11.2026
УТА Арад
Румыния. Лига I, 13 тур
Арджеш Питешти
0 : 1
24.10.2026
УТА Арад
Румыния. Лига I, 12 тур
УТА Арад
1 : 0
18.10.2026
ЧФР Клуж
У Крайова 1948
Румыния. Лига I, 9 тур
У Крайова 1948
1 : 3
12.05.2024
Херманнштадт
Румыния. Лига I, 8 тур
УТА Арад
3 : 1
06.05.2024
У Крайова 1948
Румыния. Лига I, 7 тур
У Крайова 1948
3 : 2
27.04.2024
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 6 тур
Волунтари
0 : 0
23.04.2024
У Крайова 1948
Румыния. Лига I, 5 тур
У Крайова 1948
1 : 1
20.04.2024
Динамо Бухарест
Информация о матче
Главный судья:
Раду Петреску
(Бухарест)
Стадион:
Франциск фон Нойман
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