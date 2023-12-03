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Расписание матчей
Румыния. Лига I
Университатя Клуж - У Крайова 1948
Университатя Клуж - У Крайова 1948: обзор матча 03 декабря 2023
Университатя Клуж
03.12.2023, воскресенье, 17:00
Румыния. Лига I, 18 тур
2 : 1
Завершен
У Крайова 1948
19'
И. Стоица
53'
Д. Попа
38'
Y. Bahassa
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Университатя Клуж - У Крайова 1948
82'
Замена
D. Albu
️️️️
A. Padula
Замена
G. Cîmpanu
️️️️
И. Стоица
82'
Замена
I. Filip
️️️️
G. Simion
82'
Замена
R. Silaghi
️️️️
Д. Попа
75'
74'
Замена
S. Sidibe
️️️️
Y. Bahassa
67'
Желтая карточка
Y. Bahassa
62'
Желтая карточка
A. Padula
57'
Замена
W. Baeten
️️️️
J. Bauza
ГОЛ! 2:1!
Д. Попа
Пас отдал
А. Кипчиу
53'
38'
ГОЛ! 1:1!
Y. Bahassa
Пас отдал
G. Compagnucci
ГОЛ! 1:0!
И. Стоица
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Университатя Клуж
23
Пламен Илиев
ВР
5
Лукас Масоэро
ЦЗ
3
Богдан Митря
ЦЗ
26
Dorinel Oancea
ЦЗ
17
Kevin Doukoure
ЦП
10
Дан Нистор
ЦП
27
Александру Кипчиу
(К)
ЦФ
5
Богдан Вэтэжелу
ЦФ
98
Gabriel Simion
ЦФ
10
Ианис Стоица
ЦФ
29
Даниэль Попа
ЦФ
Главный тренер
Антон Петря
У Крайова 1948
27
Ion Gurau
ВР
28
G. Compagnucci
ЦЗ
28
Y. Bahassa
ЦП
34
Danny
ЦП
7
Juan Bauza
ЦП
9
A. Chitu
ЦФ
72
Andrea Padula
ЦФ
30
Benjamin van Durmen
ЦФ
4
Léo Lacroix
ЦФ
77
Владислав Блэнуцэ
ЦФ
Главный тренер
Николае Дикэ
Университатя Клуж
33
Andrei Gorcea
ВР
71
Андрей Петелеу
ЦЗ
17
Andrei Pițian
ЦЗ
45
Элвис Ману
ЛВ
16
Ioan Filip
ЦП
59
Doru Popadiuc
ЦП
7
Robert Silaghi
ЦП
21
Marco Fossati
ЦФ
9
George Cîmpanu
ЦФ
У Крайова 1948
1
Sorin Mogosanu
ВР
20
R. Negru
ЦЗ
16
Gabriel Buta
ЦЗ
24
W. Baeten
ЦП
8
D. Albu
ЦП
24
V. Pop
ЦП
15
Alexandru Blidar
ЦП
51
S. Sidibe
ЦФ
3-2-5
23
Илиев
5
Масоэро
3
Митря
26
17
10
Нистор
5
Вэтэжелу
29
Попа
10
Стоица
98
27
Кипчиу
1-3-5
27
28
28
34
7
9
77
Блэнуцэ
4
30
72
98
16
16
98
29
Попа
7
7
29
Попа
10
Стоица
9
9
10
Стоица
7
24
24
7
72
8
8
72
28
51
51
28
Остались в запасе
Университатя Клуж
У Крайова 1948
33
Andrei Gorcea
ВР
71
Андрей Петелеу
ЦЗ
17
Andrei Pițian
ЦЗ
59
Doru Popadiuc
ЦП
45
Элвис Ману
ЛВ
21
Marco Fossati
ЦФ
Главный тренер
Антон Петря
20
R. Negru
ЦЗ
24
V. Pop
ЦП
1
Sorin Mogosanu
ВР
16
Gabriel Buta
ЦЗ
15
Alexandru Blidar
ЦП
Главный тренер
Николае Дикэ
Остались в запасе
33
Andrei Gorcea
ВР
71
Андрей Петелеу
ЦЗ
17
Andrei Pițian
ЦЗ
59
Doru Popadiuc
ЦП
45
Элвис Ману
ЛВ
21
Marco Fossati
ЦФ
Остались в запасе
20
R. Negru
ЦЗ
24
V. Pop
ЦП
1
Sorin Mogosanu
ВР
16
Gabriel Buta
ЦЗ
15
Alexandru Blidar
ЦП
Главный тренер
Антон Петря
Главный тренер
Николае Дикэ
Статистика матча Университатя Клуж - У Крайова 1948
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 18 тур
Ботошани
- : -
06.12.2026
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Румыния. Лига I, 17 тур
Университатя Клуж
0 : 1
27.11.2026
Сепси
Румыния. Лига I, 16 тур
Фарул
2 : 3
20.11.2026
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 15 тур
Чиксереда Меркуря Чук
0 : 0
07.11.2026
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 14 тур
Университатя Клуж
1 : 0
02.11.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 13 тур
Корвинул Хунедоара
0 : 3
23.10.2026
Университатя Клуж
У Крайова 1948
Румыния. Лига I, 9 тур
У Крайова 1948
1 : 3
12.05.2024
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Румыния. Лига I, 8 тур
УТА Арад
3 : 1
06.05.2024
У Крайова 1948
Румыния. Лига I, 7 тур
У Крайова 1948
3 : 2
27.04.2024
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 6 тур
Волунтари
0 : 0
23.04.2024
У Крайова 1948
Румыния. Лига I, 5 тур
У Крайова 1948
1 : 1
20.04.2024
Динамо Бухарест
Информация о матче
Главный судья:
Andrei Florin Chivulete, Romania
Стадион:
Cluj Arena, Cluj Napoca
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