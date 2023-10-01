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Расписание матчей
Румыния. Лига I
ЧФР Клуж - У Крайова 1948
ЧФР Клуж - У Крайова 1948: обзор матча 01 октября 2023
ЧФР Клуж
01.10.2023, воскресенье, 21:00
Румыния. Лига I, 11 тур
2 : 0
Завершен
У Крайова 1948
2'
Камора
26'
Ф. Отеле
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ЧФР Клуж - У Крайова 1948
90'
Желтая карточка
D. Albu
88'
Замена
G. Buta
️️️️
B. van Durmen
83'
Замена
V. Pop
️️️️
W. Baeten
77'
Замена
В. Блэнуцэ
️️️️
Y. Bahassa
77'
Замена
D. Albu
️️️️
S. Asamoah
77'
Замена
J. Ibrahim
️️️️
A. Chitu
Замена
Х. Бетанкор
️️️️
Ф. Отеле
74'
Замена
R. Filip
️️️️
В. Могос
74'
Замена
L. Mihai
️️️️
Камора
67'
Замена
Z. Morgan
️️️️
Д. Бирлигеа
61'
Замена
Л. Юричич
️️️️
Ч. Деяк
60'
ГОЛ! 2:0!
Ф. Отеле
Пас отдал
Д. Бирлигеа
26'
23'
Желтая карточка
W. Baeten
ГОЛ! 1:0!
Камора
Пас отдал
Д. Бирлигеа
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЧФР Клуж
90
Рэзван Сава
ВР
15
Арлинд Айети
ЦЗ
45
Камора
ЦЗ
11
Даниэл Бирлигеа
ЛВ
40
Ловро Квек
ОП
73
Карло Мухар
ЦП
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
10
Чиприан Деяк
ЦП
19
Василе Могос
ПП
41
Anton Krešić
ЦФ
7
Филип Отеле
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
У Крайова 1948
1
Robert Popa
ВР
28
G. Compagnucci
ЦЗ
20
R. Negru
ЦЗ
28
Y. Bahassa
ЦП
24
W. Baeten
ЦП
34
Danny
ЦП
9
A. Chitu
ЦФ
30
Benjamin van Durmen
ЦФ
77
Samuel Asamoah
ЦФ
4
Léo Lacroix
ЦФ
Главный тренер
Николае Дикэ
ЧФР Клуж
34
Кристиан Балградян
ВР
89
Отто Хиндрих
ВР
3
Ziv Morgan
ЦЗ
70
Tudor Lucaci
ЦП
8
Robert Filip
ЦП
88
Luca Mihai
ЦП
8
Алин Фика
ЦП
7
Лука Юричич
ЦФ
7
Хефте Бетанкор
ЦФ
У Крайова 1948
27
Ion Gurau
ВР
15
Апостолос Диамантис
ЦЗ
16
Gabriel Buta
ЦЗ
24
V. Pop
ЦП
8
D. Albu
ЦП
15
Alexandru Blidar
ЦП
77
Владислав Блэнуцэ
ЦФ
2-1-4-1-2
90
Сава
15
Айети
45
Камора
40
Квек
73
Мухар
77
Тахцидис
10
Деяк
19
Могос
11
Бирлигеа
7
Отеле
41
2-3-4
1
28
20
28
24
34
4
77
30
9
11
Бирлигеа
3
3
11
Бирлигеа
19
Могос
8
8
19
Могос
45
Камора
88
88
45
Камора
10
Деяк
7
Юричич
7
Юричич
10
Деяк
7
Отеле
7
Бетанкор
7
Бетанкор
7
Отеле
24
24
24
24
77
8
8
77
30
16
16
30
28
77
Блэнуцэ
77
Блэнуцэ
28
Остались в запасе
ЧФР Клуж
У Крайова 1948
34
Кристиан Балградян
ВР
89
Отто Хиндрих
ВР
70
Tudor Lucaci
ЦП
8
Алин Фика
ЦП
Главный тренер
Андреа Мандорлини
27
Ion Gurau
ВР
15
Апостолос Диамантис
ЦЗ
15
Alexandru Blidar
ЦП
Главный тренер
Николае Дикэ
Остались в запасе
34
Кристиан Балградян
ВР
89
Отто Хиндрих
ВР
70
Tudor Lucaci
ЦП
8
Алин Фика
ЦП
Остались в запасе
27
Ion Gurau
ВР
15
Апостолос Диамантис
ЦЗ
15
Alexandru Blidar
ЦП
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Главный тренер
Николае Дикэ
Статистика матча ЧФР Клуж - У Крайова 1948
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 17 тур
Волунтари
- : -
28.11.2026
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 16 тур
ЧФР Клуж
3 : 2
21.11.2026
Оцелул
Румыния. Лига I, 15 тур
ЧФР Клуж
0 : 0
08.11.2026
Университатя
Румыния. Лига I, 14 тур
Петролул
1 : 1
31.10.2026
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 13 тур
ЧФР Клуж
2 : 2
25.10.2026
Динамо Бухарест
Румыния. Лига I, 12 тур
УТА Арад
1 : 0
18.10.2026
ЧФР Клуж
У Крайова 1948
Румыния. Лига I, 9 тур
У Крайова 1948
1 : 3
12.05.2024
Херманнштадт
Румыния. Лига I, 8 тур
УТА Арад
3 : 1
06.05.2024
У Крайова 1948
Румыния. Лига I, 7 тур
У Крайова 1948
3 : 2
27.04.2024
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 6 тур
Волунтари
0 : 0
23.04.2024
У Крайова 1948
Румыния. Лига I, 5 тур
У Крайова 1948
1 : 1
20.04.2024
Динамо Бухарест
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