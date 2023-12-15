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Расписание матчей
Румыния. Лига I
Волунтари - У Крайова 1948
Волунтари - У Крайова 1948: обзор матча 15 декабря 2023
Волунтари
15.12.2023, пятница, 18:00
Румыния. Лига I, 20 тур
0 : 1
Завершен
У Крайова 1948
37'
В. Блэнуцэ
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Волунтари - У Крайова 1948
90'
Желтая карточка
A. Chitu
Замена
A. Nita
️️️️
В. Раца
86'
82'
Замена
S. Asamoah
️️️️
J. Bauza
81'
Желтая карточка
L. Lacroix
Желтая карточка
A. Dumiter
79'
Замена
R. Popescu
️️️️
D. Andrei
78'
Замена
A. Dumiter
️️️️
D. Florea
68'
Замена
Р. Мар Сигурйонссон
️️️️
C. Paz
68'
64'
Замена
W. Baeten
️️️️
S. Sidibe
64'
Замена
A. Blidar
️️️️
В. Блэнуцэ
45'
+2
Желтая карточка
B. van Durmen
37'
ГОЛ! 0:1!
В. Блэнуцэ
27'
Желтая карточка
G. Compagnucci
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волунтари
88
Хесус Фернандес
ВР
27
Насер Алийи
ЛЗ
22
C. Paz
ЦЗ
5
Игорь Армаш
(К)
ЦЗ
5
Патрисио Матрикарди
ЦЗ
22
Вадим Раца
ПЗ
21
L. Crepulja
ЦП
14
Николаэ Кырнац
ЦП
10
D. Florea
ЦФ
77
Adam Nemec
ЦФ
Главный тренер
Илие Поэнару
У Крайова 1948
27
Ion Gurau
ВР
20
R. Negru
ЦЗ
28
G. Compagnucci
ЦЗ
7
Juan Bauza
ЦП
9
A. Chitu
ЦФ
77
Владислав Блэнуцэ
ЦФ
51
S. Sidibe
ЦФ
30
Benjamin van Durmen
ЦФ
4
Léo Lacroix
ЦФ
Главный тренер
Николае Дикэ
Волунтари
31
Октавиан Вылчану
ВР
28
Ionut Andres
ЦЗ
72
Roberto Voican
ЦП
16
Рунар Мар Сигурйонссон
ЦП
6
Lukáš Droppa
ЦП
41
Andrei Dumiter
ЦФ
8
Robert Popescu
ЦФ
У Крайова 1948
1
Sorin Mogosanu
ВР
16
Gabriel Buta
ЦЗ
28
Y. Bahassa
ЦП
24
W. Baeten
ЦП
8
D. Albu
ЦП
15
Alexandru Blidar
ЦП
34
Danny
ЦП
77
Samuel Asamoah
ЦФ
3-2-2-2
88
Хесус Фернандес
22
5
Армаш
5
Матрикарди
27
Алийи
22
Раца
21
14
Кырнац
77
10
2-1-5
27
20
28
7
9
4
30
51
77
Блэнуцэ
22
16
Мар Сигурйонссон
16
Мар Сигурйонссон
22
10
41
41
10
8
8
51
24
24
51
77
Блэнуцэ
15
15
77
Блэнуцэ
7
77
77
7
Остались в запасе
Волунтари
У Крайова 1948
31
Октавиан Вылчану
ВР
28
Ionut Andres
ЦЗ
72
Roberto Voican
ЦП
6
Lukáš Droppa
ЦП
Главный тренер
Илие Поэнару
28
Y. Bahassa
ЦП
8
D. Albu
ЦП
1
Sorin Mogosanu
ВР
16
Gabriel Buta
ЦЗ
34
Danny
ЦП
Главный тренер
Николае Дикэ
Остались в запасе
31
Октавиан Вылчану
ВР
28
Ionut Andres
ЦЗ
72
Roberto Voican
ЦП
6
Lukáš Droppa
ЦП
Остались в запасе
28
Y. Bahassa
ЦП
8
D. Albu
ЦП
1
Sorin Mogosanu
ВР
16
Gabriel Buta
ЦЗ
34
Danny
ЦП
Главный тренер
Илие Поэнару
Главный тренер
Николае Дикэ
Статистика матча Волунтари - У Крайова 1948
1
4
Всего ударов по воротам
4
7
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
2
6
Нарушения
5
3
Офсайды
1
1
Количество передач
171
282
Сейвы
1
2
Точность передач %
77
85
Удары мимо ворот
1
2
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
3
5
Удары из-за пределов штрафной
1
2
Матчи команд
Волунтари
Румыния. Лига I, 17 тур
Волунтари
- : -
28.11.2026
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 16 тур
Ботошани
3 : 3
20.11.2026
Волунтари
Румыния. Лига I, 15 тур
Сепси
2 : 1
08.11.2026
Волунтари
Румыния. Лига I, 14 тур
Волунтари
1 : 2
02.11.2026
Фарул
Румыния. Лига I, 13 тур
Чиксереда Меркуря Чук
2 : 1
24.10.2026
Волунтари
Румыния. Лига I, 12 тур
Волунтари
1 : 2
19.10.2026
ФКСБ
У Крайова 1948
Румыния. Лига I, 9 тур
У Крайова 1948
1 : 3
12.05.2024
Херманнштадт
Румыния. Лига I, 8 тур
УТА Арад
3 : 1
06.05.2024
У Крайова 1948
Румыния. Лига I, 7 тур
У Крайова 1948
3 : 2
27.04.2024
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 6 тур
Волунтари
0 : 0
23.04.2024
У Крайова 1948
Румыния. Лига I, 5 тур
У Крайова 1948
1 : 1
20.04.2024
Динамо Бухарест
Информация о матче
Главный судья:
Florin Andrei, Romania
Стадион:
Stadionul Anghel Iordanescu, Voluntari
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