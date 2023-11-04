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Расписание матчей
Румыния. Лига I
Университатя - У Крайова 1948
Университатя - У Крайова 1948: обзор матча 04 ноября 2023
Университатя
04.11.2023, суббота, 22:15
Румыния. Лига I, 15 тур
1 : 1
Завершен
У Крайова 1948
29'
М. Кэпэцынэ
63'
A. Chitu
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Университатя - У Крайова 1948
90'
+8
Желтая карточка
V. Achim
Желтая карточка
Ш. Влэдою
90'
+5
Желтая карточка
A. Mateiu
90'
+4
89'
Замена
D.
️️️️
B. van Durmen
82'
Замена
W. Baeten
️️️️
S. Sidibe
81'
Замена
D. Albu
️️️️
Y. Bahassa
Замена
Й. Маркович
️️️️
М. Кэпэцынэ
81'
77'
Вторая желтая
A. Padula
Замена
L. Houri
️️️️
А. Крету
74'
Желтая карточка
Н. Банку
73'
73'
Желтая карточка
G. Compagnucci
Желтая карточка
М. Кэпэцынэ
72'
72'
Желтая карточка
A. Padula
Замена
E. Koljić
️️️️
А. Иван
64'
63'
ГОЛ! 1:1!
A. Chitu
Пас отдал
S. Sidibe
60'
Желтая карточка
M. Mascarenhas
59'
Замена
M. Mascarenhas
️️️️
R. Negru
41'
Желтая карточка
R. Negru
ГОЛ! 1:0!
М. Кэпэцынэ
Пас отдал
А. Крету
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Университатя
21
Лауренциу Попеску
ВР
11
Никусор Банку
(К)
ЛЗ
6
Владимир Скрециу
ЦЗ
27
Юрай Бадель
ЦЗ
4
Александру Крету
ЦП
16
Михай Кэпэцынэ
ЦП
28
Александру Митрица
ЦП
2
Штефан Влэдою
ЦФ
8
Alexandru Mateiu
ЦФ
37
Marian Danciu
ЦФ
9
Андрей Иван
ЦФ
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
У Крайова 1948
27
Ion Gurau
ВР
20
R. Negru
ЦЗ
28
G. Compagnucci
ЦЗ
28
Y. Bahassa
ЦП
9
A. Chitu
ЦФ
30
Benjamin van Durmen
ЦФ
51
S. Sidibe
ЦФ
72
Andrea Padula
ЦФ
4
Léo Lacroix
ЦФ
77
Владислав Блэнуцэ
ЦФ
Главный тренер
Николае Дикэ
Университатя
91
Давид Лазар
ВР
12
Базилио Ндонг
ЛЗ
34
Рауль Силва
ЦЗ
27
Ясмин Куртич
ЦП
44
Анте Рогулич
ЦП
33
Lyes Houri
ЦФ
7
Elvir Koljić
ЦФ
19
Atanas Ioan Trica-Balaci
ЦФ
9
Йован Маркович
ЦФ
У Крайова 1948
1
Robert Popa
ВР
16
Gabriel Buta
ЦЗ
24
W. Baeten
ЦП
8
D. Albu
ЦП
24
V. Pop
ЦП
34
Danny
ЦП
15
Alexandru Blidar
ЦП
3-3-4
21
Попеску
11
Банку
27
Бадель
6
Скрециу
4
Крету
16
Кэпэцынэ
28
Митрица
2
Влэдою
9
Иван
37
8
2-1-5
27
20
28
28
30
77
Блэнуцэ
4
72
51
4
Крету
33
33
4
Крету
9
Иван
7
7
9
Иван
16
Кэпэцынэ
9
Маркович
9
Маркович
16
Кэпэцынэ
51
24
24
51
28
8
8
28
30
34
34
30
Остались в запасе
Университатя
У Крайова 1948
91
Давид Лазар
ВР
12
Базилио Ндонг
ЛЗ
34
Рауль Силва
ЦЗ
27
Ясмин Куртич
ЦП
44
Анте Рогулич
ЦП
19
Atanas Ioan Trica-Balaci
ЦФ
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
24
V. Pop
ЦП
1
Robert Popa
ВР
16
Gabriel Buta
ЦЗ
15
Alexandru Blidar
ЦП
Главный тренер
Николае Дикэ
Остались в запасе
91
Давид Лазар
ВР
12
Базилио Ндонг
ЛЗ
34
Рауль Силва
ЦЗ
27
Ясмин Куртич
ЦП
44
Анте Рогулич
ЦП
19
Atanas Ioan Trica-Balaci
ЦФ
Остались в запасе
24
V. Pop
ЦП
1
Robert Popa
ВР
16
Gabriel Buta
ЦЗ
15
Alexandru Blidar
ЦП
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
Главный тренер
Николае Дикэ
Статистика матча Университатя - У Крайова 1948
4
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
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- : -
30.11.2026
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26.11.2026
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0 : 0
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Лига конференций, 3 тур
Университатя
2 : 0
05.11.2026
Эгнатия
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2 : 1
01.11.2026
Ботошани
У Крайова 1948
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У Крайова 1948
1 : 3
12.05.2024
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Румыния. Лига I, 8 тур
УТА Арад
3 : 1
06.05.2024
У Крайова 1948
Румыния. Лига I, 7 тур
У Крайова 1948
3 : 2
27.04.2024
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Румыния. Лига I, 6 тур
Волунтари
0 : 0
23.04.2024
У Крайова 1948
Румыния. Лига I, 5 тур
У Крайова 1948
1 : 1
20.04.2024
Динамо Бухарест
Информация о матче
Главный судья:
Раду Петреску
(Бухарест)
Стадион:
Ион Облеменко
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