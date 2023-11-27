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Расписание матчей
Румыния. Лига I
У Крайова 1948 - Сепси
У Крайова 1948 - Сепси: обзор матча 27 ноября 2023
У Крайова 1948
27.11.2023, понедельник, 18:30
Румыния. Лига I, 17 тур
2 : 1
Завершен
Сепси
10'
В. Блэнуцэ
90+2'
L. Lacroix
30'
C. Matei
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол У Крайова 1948 - Сепси
ГОЛ! 2:1!
L. Lacroix
Пас отдал
A. Chitu
90'
+2
83'
Замена
Р. Варга
️️️️
М. Стефанеску
Желтая карточка
Y. Bahassa
79'
77'
Замена
Н. Паун
️️️️
I. Gheorghe
77'
Замена
Х. Родригес
️️️️
И. Алими
77'
Замена
М. Рондон
️️️️
П. Шафранко
Замена
D. Albu
️️️️
V. Achim
74'
Замена
S. Sidibe
️️️️
Y. Bahassa
74'
62'
Замена
В. Дамашкан
️️️️
A. Aganović
Замена
J. Bauza
️️️️
W. Baeten
62'
Желтая карточка
M. Mascarenhas
54'
30'
ГОЛ! 1:1!
C. Matei
22'
Желтая карточка
A. Aganović
ГОЛ! 1:0!
В. Блэнуцэ
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
У Крайова 1948
27
Ion Gurau
ВР
28
G. Compagnucci
ЦЗ
24
W. Baeten
ЦП
28
Y. Bahassa
ЦП
9
A. Chitu
ЦФ
77
Владислав Блэнуцэ
ЦФ
30
Benjamin van Durmen
ЦФ
4
Léo Lacroix
ЦФ
72
Andrea Padula
ЦФ
Главный тренер
Николае Дикэ
Сепси
13
Денис Чоботарию
ЦЗ
11
Мариуш Стефанеску
ЛВ
25
Bogdan Oteliță
ЦП
4
Исник Алими
ЦП
10
Cosmin Matei
ЦП
33
Roland Niczuly
(К)
ЦФ
44
Mihai Bălașa
ЦФ
82
Branislav Ninaj
ЦФ
77
Adnan Aganović
ЦФ
8
Ion Gheorghe
ЦФ
16
Павол Шафранко
ЦФ
Главный тренер
Лео Грозаву
У Крайова 1948
1
Sorin Mogosanu
ВР
16
Gabriel Buta
ЦЗ
24
V. Pop
ЦП
8
D. Albu
ЦП
34
Danny
ЦП
15
Alexandru Blidar
ЦП
7
Juan Bauza
ЦП
51
S. Sidibe
ЦФ
Сепси
1
Dinu Moldovan
ВР
5
Акош Кечкеш
ЦЗ
17
Darius Oroian
ЦЗ
6
Николае Паун
ОП
59
Шерифф Каллаку
ЦП
5
Хонатан Родригес
ЦП
17
Роланд Варга
ЦФ
31
Виталий Дамашкан
ЦФ
99
Марио Рондон
ЦФ
1-2-5
27
28
24
28
77
Блэнуцэ
72
4
30
9
1-3-1-5
13
Чоботарию
25
4
Алими
10
11
Стефанеску
44
16
Шафранко
8
77
82
8
8
24
7
7
24
28
51
51
28
8
6
Паун
6
Паун
8
4
Алими
5
Родригес
5
Родригес
4
Алими
11
Стефанеску
17
Варга
17
Варга
11
Стефанеску
77
31
Дамашкан
31
Дамашкан
77
16
Шафранко
99
Рондон
99
Рондон
16
Шафранко
Остались в запасе
У Крайова 1948
Сепси
24
V. Pop
ЦП
1
Sorin Mogosanu
ВР
16
Gabriel Buta
ЦЗ
34
Danny
ЦП
15
Alexandru Blidar
ЦП
Главный тренер
Николае Дикэ
1
Dinu Moldovan
ВР
5
Акош Кечкеш
ЦЗ
17
Darius Oroian
ЦЗ
59
Шерифф Каллаку
ЦП
Главный тренер
Лео Грозаву
Остались в запасе
24
V. Pop
ЦП
1
Sorin Mogosanu
ВР
16
Gabriel Buta
ЦЗ
34
Danny
ЦП
15
Alexandru Blidar
ЦП
Остались в запасе
1
Dinu Moldovan
ВР
5
Акош Кечкеш
ЦЗ
17
Darius Oroian
ЦЗ
59
Шерифф Каллаку
ЦП
Главный тренер
Николае Дикэ
Главный тренер
Лео Грозаву
Статистика матча У Крайова 1948 - Сепси
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
У Крайова 1948
Румыния. Лига I, 9 тур
У Крайова 1948
1 : 3
12.05.2024
Херманнштадт
Румыния. Лига I, 8 тур
УТА Арад
3 : 1
06.05.2024
У Крайова 1948
Румыния. Лига I, 7 тур
У Крайова 1948
3 : 2
27.04.2024
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 6 тур
Волунтари
0 : 0
23.04.2024
У Крайова 1948
Румыния. Лига I, 5 тур
У Крайова 1948
1 : 1
20.04.2024
Динамо Бухарест
Сепси
Румыния. Лига I, 18 тур
Сепси
- : -
07.12.2026
Корвинул Хунедоара
Румыния. Лига I, 17 тур
Университатя Клуж
0 : 1
27.11.2026
Сепси
Румыния. Лига I, 16 тур
Сепси
1 : 3
23.11.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 15 тур
Сепси
2 : 1
08.11.2026
Волунтари
Румыния. Лига I, 14 тур
Оцелул
1 : 1
01.11.2026
Сепси
Румыния. Лига I, 13 тур
Сепси
0 : 5
26.10.2026
Университатя
Информация о матче
Главный судья:
Rares George Vidican, Romania
Стадион:
Ион Облеменко
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Яя Туре не собирается уходить из «Ахмата». Сообщалось, что он предлагал свои услуги румынскому «Сепси»
2021.10.07 19:41
Яя Туре не собирается уходить из «Ахмата». Сообщалось, что он предлагал свои услуги румынскому «Сепси»
2021.10.07 19:41
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