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    Лео Грозаву

    Тренер
    Имя Лео
    Фамилия Грозаву
    Команда Сепси
    Гражданство Румыния
    Дата рождения 19 августа 1967
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Сепси 4 1 3 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    21.07.2022 Сепси 3 : 1 Олимпия
    28.07.2022 Олимпия 2(2) : 1(4) Сепси
    04.08.2022 Сепси 1 : 3 Юргорден
    11.08.2022 Юргорден 3 : 1 Сепси
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