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Румыния. Лига I
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Лео Грозаву
Статистика
Лео Грозаву - статистика
Политехника Яссы
Румыния
19 августа 1967 (59)
Тренер
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Румыния. Лига I, 14 тур
Оцелул
1 : 1
01.11.2026
Сепси
Румыния. Лига I, 13 тур
Сепси
0 : 5
26.10.2026
Университатя
Румыния. Лига I, 12 тур
Петролул
1 : 1
17.10.2026
Сепси
Румыния. Лига I, 11 тур
Сепси
0 : 2
09.10.2026
Динамо Бухарест
Статистика по турнирам
Румыния. Лига I 2026/2027
Румыния. Лига I 2024/2025
Лига конференций 2023/2024
Румыния. Лига I 2023/2024
Лига конференций 2022/2023
Товарищеские матчи 2022
Лига конференций 2021/2022
Команда
И
В
П
Н
Сепси
14
3
5
6
Румыния. Лига I, 14 тур
Оцелул
1 : 1
01.11.2026
Сепси
Румыния. Лига I, 13 тур
Сепси
0 : 5
26.10.2026
Университатя
Румыния. Лига I, 12 тур
Петролул
1 : 1
17.10.2026
Сепси
Румыния. Лига I, 11 тур
Сепси
0 : 2
09.10.2026
Динамо Бухарест
Румыния. Лига I, 10 тур
УТА Арад
1 : 0
18.09.2026
Сепси
Румыния. Лига I, 9 тур
Сепси
3 : 1
12.09.2026
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 8 тур
Ботошани
5 : 0
05.09.2026
Сепси
Румыния. Лига I, 7 тур
Арджеш Питешти
0 : 1
29.08.2026
Сепси
Румыния. Лига I, 6 тур
Сепси
1 : 1
23.08.2026
Фарул
Румыния. Лига I, 5 тур
Чиксереда Меркуря Чук
0 : 0
15.08.2026
Сепси
Румыния. Лига I, 4 тур
Сепси
0 : 0
10.08.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 3 тур
Корвинул Хунедоара
1 : 1
02.08.2026
Сепси
Румыния. Лига I, 2 тур
Сепси
1 : 0
26.07.2026
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 1 тур
Рапид
1 : 0
20.07.2026
Сепси
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