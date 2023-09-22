Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Румыния. Лига I
У Крайова 1948 - Оцелул
У Крайова 1948 - Оцелул: обзор матча 22 сентября 2023
У Крайова 1948
22.09.2023, пятница, 18:00
Румыния. Лига I, 10 тур
0 : 2
Завершен
Оцелул
63'
K. Fatai
80'
Ш. Бодиштяну
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол У Крайова 1948 - Оцелул
89'
Замена
R. Latouchent
️️️️
Ф. Масьел
80'
ГОЛ! 0:2!
Ш. Бодиштяну
79'
Замена
Ш. Бодиштяну
️️️️
R. Tanasa
Замена
S. Sidibe
️️️️
W. Baeten
76'
74'
Желтая карточка
Ю. Чизотти
Замена
Y. Bahassa
️️️️
B. van Durmen
71'
Замена
S. Asamoah
️️️️
D. Albu
71'
Желтая карточка
V. Achim
68'
63'
ГОЛ! 0:1!
K. Fatai
Пас отдал
M. Zhelev
60'
Желтая карточка
Ф. Масьел
Замена
J. Bauza
️️️️
В. Блэнуцэ
56'
46'
Замена
V. Jardan
️️️️
С. Телеш
46'
Замена
K. Fatai
️️️️
A. Pop
33'
Замена
D. Zivulic
️️️️
F. Yabre
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
У Крайова 1948
1
Robert Popa
ВР
28
G. Compagnucci
ЦЗ
24
W. Baeten
ЦП
8
D. Albu
ЦП
34
Danny
ЦП
9
A. Chitu
ЦФ
30
Benjamin van Durmen
ЦФ
77
Владислав Блэнуцэ
ЦФ
4
Léo Lacroix
ЦФ
Главный тренер
Николае Дикэ
Оцелул
1
Cosmin Dur Bozoanca
ВР
25
Драган Ловрич
ЦЗ
15
Francois Yabre
ЦЗ
26
Mihai Adascalitei
ЦЗ
71
R. Tanasa
ЦП
23
Самуэль Телеш
ЦП
31
Юри Чизотти
ЦП
99
A. Pop
ЦФ
67
Фредерик Масьел
ЦФ
2
Milen Zhelev
ЦФ
Главный тренер
Доринел Мунтяну
У Крайова 1948
27
Ion Gurau
ВР
20
R. Negru
ЦЗ
15
Апостолос Диамантис
ЦЗ
16
Gabriel Buta
ЦЗ
24
V. Pop
ЦП
28
Y. Bahassa
ЦП
7
Juan Bauza
ЦП
51
S. Sidibe
ЦФ
77
Samuel Asamoah
ЦФ
Оцелул
32
Relu Marian Stoian
ВР
14
Andrei Rus
ЦЗ
28
Miguel Silva
ЦЗ
10
Штефан Бодиштяну
ЛВ
92
D. Zivulic
ЦП
22
V. Jardan
ЦП
3
Rosario Latouchent
ЦП
90
Kehinde Fatai
ЦФ
1-3-4
1
28
24
8
34
9
4
77
Блэнуцэ
30
3-3-3
1
25
Ловрич
15
26
71
23
Телеш
31
Чизотти
2
67
Масьел
99
30
28
28
30
77
Блэнуцэ
7
7
77
Блэнуцэ
24
51
51
24
8
77
77
8
71
10
Бодиштяну
10
Бодиштяну
71
15
92
92
15
23
Телеш
22
22
23
Телеш
67
Масьел
3
3
67
Масьел
99
90
90
99
Остались в запасе
У Крайова 1948
Оцелул
20
R. Negru
ЦЗ
24
V. Pop
ЦП
27
Ion Gurau
ВР
15
Апостолос Диамантис
ЦЗ
16
Gabriel Buta
ЦЗ
Главный тренер
Николае Дикэ
32
Relu Marian Stoian
ВР
14
Andrei Rus
ЦЗ
28
Miguel Silva
ЦЗ
Главный тренер
Доринел Мунтяну
Остались в запасе
20
R. Negru
ЦЗ
24
V. Pop
ЦП
27
Ion Gurau
ВР
15
Апостолос Диамантис
ЦЗ
16
Gabriel Buta
ЦЗ
Остались в запасе
32
Relu Marian Stoian
ВР
14
Andrei Rus
ЦЗ
28
Miguel Silva
ЦЗ
Главный тренер
Николае Дикэ
Главный тренер
Доринел Мунтяну
Статистика матча У Крайова 1948 - Оцелул
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
У Крайова 1948
Румыния. Лига I, 9 тур
У Крайова 1948
1 : 3
12.05.2024
Херманнштадт
Румыния. Лига I, 8 тур
УТА Арад
3 : 1
06.05.2024
У Крайова 1948
Румыния. Лига I, 7 тур
У Крайова 1948
3 : 2
27.04.2024
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 6 тур
Волунтари
0 : 0
23.04.2024
У Крайова 1948
Румыния. Лига I, 5 тур
У Крайова 1948
1 : 1
20.04.2024
Динамо Бухарест
Оцелул
Румыния. Лига I, 17 тур
Оцелул
- : -
29.11.2026
УТА Арад
Румыния. Лига I, 16 тур
ЧФР Клуж
3 : 2
21.11.2026
Оцелул
Румыния. Лига I, 15 тур
Ботошани
1 : 1
09.11.2026
Оцелул
Румыния. Лига I, 14 тур
Оцелул
1 : 1
01.11.2026
Сепси
Румыния. Лига I, 13 тур
Фарул
4 : 3
25.10.2026
Оцелул
Румыния. Лига I, 12 тур
Оцелул
1 : 1
16.10.2026
Чиксереда Меркуря Чук
Новости команд
Все
У Крайова 1948
Оцелул
Российский экс-игрок ЦСКА Алиев забил 5-й гол в 8 матчах в чемпионате Румынии
15 сентября
«Крылья Советов» продали игрока молодежной сборной России в клуб Первой лиги
29 июля
1
«Балтика» подписала пятого новичка после возвращения в РПЛ
2025.06.16 09:57
Бикфалви: «Самый запоминающийся гол за «Урал» – «Спартаку»
2025.05.25 15:02
5
Иванов отреагировал на слова Бикфалви о его уходе из «Урала» из-за Шатова
2025.04.24 11:28
5
Российский экс-игрок ЦСКА Алиев забил 5-й гол в 8 матчах в чемпионате Румынии
15 сентября
«Крылья Советов» продали игрока молодежной сборной России в клуб Первой лиги
29 июля
1
«Балтика» подписала пятого новичка после возвращения в РПЛ
2025.06.16 09:57
Бикфалви: «Самый запоминающийся гол за «Урал» – «Спартаку»
2025.05.25 15:02
5
Иванов отреагировал на слова Бикфалви о его уходе из «Урала» из-за Шатова
2025.04.24 11:28
5
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+