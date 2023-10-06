Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Румыния. Лига I
У Крайова 1948 - Херманнштадт
У Крайова 1948 - Херманнштадт: обзор матча 06 октября 2023
У Крайова 1948
06.10.2023, пятница, 18:00
Румыния. Лига I, 12 тур
1 : 1
Завершен
Херманнштадт
27'
A. Chitu
59'
Г. Янку
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол У Крайова 1948 - Херманнштадт
90'
+1
Желтая карточка
I. Biceanu
82'
Замена
R. Fonseca
️️️️
D. Paraschiv
Замена
D. Albu
️️️️
V. Achim
82'
Замена
S. Sidibe
️️️️
W. Baeten
75'
Замена
J. Ibrahim
️️️️
Y. Bahassa
75'
68'
Замена
C. Bărbuț
️️️️
C. Neguț
59'
ГОЛ! 1:1!
Г. Янку
46'
Замена
Г. Янку
️️️️
S. Balaure
46'
Замена
F. Bejan
️️️️
V. Găman
43'
Желтая карточка
I. Stoica
ГОЛ! 1:0!
A. Chitu
Пас отдал
Y. Bahassa
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
У Крайова 1948
27
Ion Gurau
ВР
20
R. Negru
ЦЗ
16
Gabriel Buta
ЦЗ
28
Y. Bahassa
ЦП
24
W. Baeten
ЦП
34
Danny
ЦП
9
A. Chitu
ЦФ
4
Léo Lacroix
ЦФ
30
Benjamin van Durmen
ЦФ
Главный тренер
Николае Дикэ
Херманнштадт
34
Cătălin Căbuz
ВР
16
Михай Бутян
ЦЗ
4
Ionuț Stoica
ЦЗ
51
Alexandru Oroian
ЦЗ
21
Cosmin Bucuroiu
ЦП
5
Sota Mino
ЦП
42
Баба Альхассан
ЦП
96
Silviu Balaure
ЦП
27
Valerică Găman
ЦФ
30
Daniel Paraschiv
ЦФ
10
Cristian Neguț
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Мэлдэрэшану
У Крайова 1948
1
Robert Popa
ВР
28
G. Compagnucci
ЦЗ
24
V. Pop
ЦП
8
D. Albu
ЦП
15
Alexandru Blidar
ЦП
72
Andrea Padula
ЦФ
51
S. Sidibe
ЦФ
77
Владислав Блэнуцэ
ЦФ
Херманнштадт
1
Alexandru Uțiu
ВР
5
Florin Bejan
ЦЗ
6
Marius Antoche
ЦП
98
Alexandru Daniel Jipa
ЦП
29
Ionuț Biceanu
ЦП
15
Paolo Medina
ЦФ
23
Cristian Bărbuț
ЦФ
10
Габриэл Янку
ЦФ
99
Rúben Fonseca
ЦФ
2-3-3
27
20
16
28
24
34
30
4
9
3-4-3
34
16
Бутян
4
51
5
42
Альхассан
96
21
10
30
27
8
8
24
51
51
24
27
5
5
27
10
23
23
10
96
10
Янку
10
Янку
96
30
99
99
30
Остались в запасе
У Крайова 1948
Херманнштадт
28
G. Compagnucci
ЦЗ
24
V. Pop
ЦП
1
Robert Popa
ВР
15
Alexandru Blidar
ЦП
72
Andrea Padula
ЦФ
77
Владислав Блэнуцэ
ЦФ
Главный тренер
Николае Дикэ
1
Alexandru Uțiu
ВР
6
Marius Antoche
ЦП
98
Alexandru Daniel Jipa
ЦП
29
Ionuț Biceanu
ЦП
15
Paolo Medina
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Мэлдэрэшану
Остались в запасе
28
G. Compagnucci
ЦЗ
24
V. Pop
ЦП
1
Robert Popa
ВР
15
Alexandru Blidar
ЦП
72
Andrea Padula
ЦФ
77
Владислав Блэнуцэ
ЦФ
Остались в запасе
1
Alexandru Uțiu
ВР
6
Marius Antoche
ЦП
98
Alexandru Daniel Jipa
ЦП
29
Ionuț Biceanu
ЦП
15
Paolo Medina
ЦФ
Главный тренер
Николае Дикэ
Главный тренер
Мариуш Мэлдэрэшану
Статистика матча У Крайова 1948 - Херманнштадт
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
У Крайова 1948
Румыния. Лига I, 9 тур
У Крайова 1948
1 : 3
12.05.2024
Херманнштадт
Румыния. Лига I, 8 тур
УТА Арад
3 : 1
06.05.2024
У Крайова 1948
Румыния. Лига I, 7 тур
У Крайова 1948
3 : 2
27.04.2024
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 6 тур
Волунтари
0 : 0
23.04.2024
У Крайова 1948
Румыния. Лига I, 5 тур
У Крайова 1948
1 : 1
20.04.2024
Динамо Бухарест
Херманнштадт
Румыния. Лига I, Переходные матчи
Волунтари
3 : 0
01.06.2026
Херманнштадт
Румыния. Лига I, Финал
Херманнштадт
3 : 2
24.05.2026
Волунтари
Румыния. Лига I, 9 тур
Херманнштадт
2 : 0
18.05.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 8 тур
Металоглобус
2 : 2
11.05.2026
Херманнштадт
Румыния. Лига I, 7 тур
Униря Слобозия
2 : 2
04.05.2026
Херманнштадт
Новости команд
Все
У Крайова 1948
Херманнштадт
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+