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Расписание матчей
Румыния. Лига I
Херманнштадт - У Крайова 1948
Херманнштадт - У Крайова 1948: обзор матча 23 февраля 2024
Херманнштадт
23.02.2024, пятница, 18:00
Румыния. Лига I, 27 тур
1 : 0
Завершен
У Крайова 1948
88'
R. Fonseca
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Херманнштадт - У Крайова 1948
90'
+1
Замена
В. Блэнуцэ
️️️️
W. Baeten
Желтая карточка
Г. Янку
88'
ГОЛ! 1:0!
R. Fonseca
Пас отдал
Р. Опруц
88'
Замена
R. Fonseca
️️️️
D. Paraschiv
85'
Замена
C. Neguț
️️️️
Г. Янку
73'
Замена
A. Daniel Jipa
️️️️
И. Стоица
73'
72'
Замена
A. Dragu
️️️️
Y. Bahassa
64'
Замена
J. Ibrahim
️️️️
S. Sidibe
53'
Желтая карточка
D. Albu
5'
Желтая карточка
G. Compagnucci
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Херманнштадт
11
Алессандро Мургиа
ВР
34
Cătălin Căbuz
ВР
31
Раул Опруц
ЛЗ
16
Михай Бутян
ЦЗ
4
Ionuț Stoica
(К)
ЦЗ
96
Silviu Balaure
ЦП
5
Sota Mino
ЦП
27
Valerică Găman
ЦФ
10
Ианис Стоица
ЦФ
10
Габриэл Янку
ЦФ
30
Daniel Paraschiv
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Мэлдэрэшану
У Крайова 1948
1
Robert Popa
ВР
28
G. Compagnucci
ЦЗ
8
D. Albu
ЦП
24
W. Baeten
ЦП
28
Y. Bahassa
ЦП
9
A. Chitu
ЦФ
72
Andrea Padula
ЦФ
4
Léo Lacroix
ЦФ
51
S. Sidibe
ЦФ
Главный тренер
Николае Дикэ
Херманнштадт
22
Ionuţ Pop
ВР
31
Vlad Muțiu
ВР
19
Kevin Ciubotaru
ЦЗ
51
Alexandru Oroian
ЦЗ
6
Marius Antoche
ЦП
98
Alexandru Daniel Jipa
ЦП
29
Ionuț Biceanu
ЦП
21
Cosmin Bucuroiu
ЦП
9
Kablan N'Goma
ЦФ
15
Paolo Medina
ЦФ
10
Cristian Neguț
ЦФ
99
Rúben Fonseca
ЦФ
У Крайова 1948
27
Ion Gurau
ВР
20
R. Negru
ЦЗ
77
Рокас Лекиатас
ЦЗ
5
Amar Kvakic
ЦЗ
11
Andrei Dragu
ЦЗ
24
V. Pop
ЦП
15
Alexandru Blidar
ЦП
77
Владислав Блэнуцэ
ЦФ
3-2-4
11
Мургиа
31
Опруц
4
16
Бутян
96
5
27
30
10
Янку
10
Стоица
1-3-4
1
28
8
24
28
51
4
72
9
10
Стоица
98
98
10
Стоица
10
Янку
10
10
10
Янку
30
99
99
30
28
11
11
28
24
77
Блэнуцэ
77
Блэнуцэ
24
Остались в запасе
Херманнштадт
У Крайова 1948
22
Ionuţ Pop
ВР
31
Vlad Muțiu
ВР
19
Kevin Ciubotaru
ЦЗ
51
Alexandru Oroian
ЦЗ
6
Marius Antoche
ЦП
29
Ionuț Biceanu
ЦП
21
Cosmin Bucuroiu
ЦП
9
Kablan N'Goma
ЦФ
15
Paolo Medina
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Мэлдэрэшану
24
V. Pop
ЦП
20
R. Negru
ЦЗ
27
Ion Gurau
ВР
77
Рокас Лекиатас
ЦЗ
5
Amar Kvakic
ЦЗ
15
Alexandru Blidar
ЦП
Главный тренер
Николае Дикэ
Остались в запасе
22
Ionuţ Pop
ВР
31
Vlad Muțiu
ВР
19
Kevin Ciubotaru
ЦЗ
51
Alexandru Oroian
ЦЗ
6
Marius Antoche
ЦП
29
Ionuț Biceanu
ЦП
21
Cosmin Bucuroiu
ЦП
9
Kablan N'Goma
ЦФ
15
Paolo Medina
ЦФ
Остались в запасе
24
V. Pop
ЦП
20
R. Negru
ЦЗ
27
Ion Gurau
ВР
77
Рокас Лекиатас
ЦЗ
5
Amar Kvakic
ЦЗ
15
Alexandru Blidar
ЦП
Главный тренер
Мариуш Мэлдэрэшану
Главный тренер
Николае Дикэ
Статистика матча Херманнштадт - У Крайова 1948
1
2
Всего ударов по воротам
22
9
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
7
3
Нарушения
12
10
Офсайды
2
2
Количество передач
366
361
Сейвы
3
3
Точность передач %
76
73
Удары мимо ворот
12
5
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
14
1
Удары из-за пределов штрафной
8
8
Матчи команд
Херманнштадт
Румыния. Лига I, Переходные матчи
Волунтари
3 : 0
01.06.2026
Херманнштадт
Румыния. Лига I, Финал
Херманнштадт
3 : 2
24.05.2026
Волунтари
Румыния. Лига I, 9 тур
Херманнштадт
2 : 0
18.05.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 8 тур
Металоглобус
2 : 2
11.05.2026
Херманнштадт
Румыния. Лига I, 7 тур
Униря Слобозия
2 : 2
04.05.2026
Херманнштадт
У Крайова 1948
Румыния. Лига I, 9 тур
У Крайова 1948
1 : 3
12.05.2024
Херманнштадт
Румыния. Лига I, 8 тур
УТА Арад
3 : 1
06.05.2024
У Крайова 1948
Румыния. Лига I, 7 тур
У Крайова 1948
3 : 2
27.04.2024
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 6 тур
Волунтари
0 : 0
23.04.2024
У Крайова 1948
Румыния. Лига I, 5 тур
У Крайова 1948
1 : 1
20.04.2024
Динамо Бухарест
Информация о матче
Главный судья:
Catalin Popa, Romania
Стадион:
Municipal Sibiu, Sibiu
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