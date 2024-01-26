Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Румыния. Лига I
Фарул - У Крайова 1948
Фарул - У Крайова 1948: обзор матча 26 января 2024
Фарул
26.01.2024, пятница, 21:00
Румыния. Лига I, 23 тур
1 : 0
Завершен
У Крайова 1948
9'
R. Deaconu
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фарул - У Крайова 1948
89'
Замена
M. Mascarenhas
️️️️
A. Padula
88'
Замена
A. Kvakic
️️️️
G. Compagnucci
81'
Желтая карточка
G. Compagnucci
Желтая карточка
К. Ганя
75'
Желтая карточка
D. Dussaut
74'
73'
Замена
S. Sidibe
️️️️
W. Baeten
Замена
К. Ганя
️️️️
R.
73'
67'
Желтая карточка
W. Baeten
Замена
К. Боли
️️️️
Д. Кики
63'
Замена
Д. Неделку
️️️️
Д. Кейруш
62'
Замена
Н. Григорян
️️️️
К. Будеску
56'
Замена
I. Vina
️️️️
C. Grameni
56'
46'
Замена
В. Блэнуцэ
️️️️
A. Blidar
40'
Желтая карточка
A. Chitu
ГОЛ! 1:0!
R. Deaconu
Пас отдал
Л. Мунтяну
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фарул
1
Alexandru Buzbuchi
ВР
25
Давид Кики
ЛЗ
94
Damien Dussaut
ЦЗ
5
Диогу Кейруш
ЦЗ
17
Ionuț Larie
(К)
ЦЗ
17
Михай Попеску
ЦЗ
70
Ronaldo Deaconu
ЦП
8
Constantin Grameni
ЦП
10
Константин Будеску
АП
9
Rivaldinho
ЦФ
11
Луис Мунтяну
ЦФ
Главный тренер
Георге Хаджи
У Крайова 1948
27
Ion Gurau
ВР
20
R. Negru
ЦЗ
28
G. Compagnucci
ЦЗ
8
D. Albu
ЦП
24
W. Baeten
ЦП
15
Alexandru Blidar
ЦП
7
Juan Bauza
ЦП
9
A. Chitu
ЦФ
72
Andrea Padula
ЦФ
4
Léo Lacroix
ЦФ
Главный тренер
Николае Дикэ
Фарул
34
Ştefan Muşat
ВР
15
Gabriel Danuleasa
ЦЗ
4
Gustavo Marins
ЦЗ
39
Кевин Боли
ЦЗ
23
Darius Grosu
ЦЗ
80
Nicolas Popescu
ЦП
14
Драгош Неделку
ЦП
30
Нарек Григорян
ПВ
27
Ionuț Cojocaru
ЦФ
77
Luca Andronache
ЦФ
11
Кристиан Ганя
ЦФ
8
I. Vina
ЦФ
У Крайова 1948
1
Robert Popa
ВР
5
Amar Kvakic
ЦЗ
24
V. Pop
ЦП
51
S. Sidibe
ЦФ
77
Samuel Asamoah
ЦФ
77
Владислав Блэнуцэ
ЦФ
27
Mario Ilie
ЦФ
3-2-2-1-2
1
5
Кейруш
17
17
Попеску
25
Кики
94
70
8
10
Будеску
11
Мунтяну
9
2-4-3
27
20
28
24
15
7
8
4
72
9
25
Кики
39
Боли
39
Боли
25
Кики
5
Кейруш
14
Неделку
14
Неделку
5
Кейруш
10
Будеску
30
Григорян
30
Григорян
10
Будеску
9
11
Ганя
11
Ганя
9
8
8
8
8
28
5
5
28
24
51
51
24
15
77
Блэнуцэ
77
Блэнуцэ
15
Остались в запасе
Фарул
У Крайова 1948
34
Ştefan Muşat
ВР
15
Gabriel Danuleasa
ЦЗ
4
Gustavo Marins
ЦЗ
23
Darius Grosu
ЦЗ
80
Nicolas Popescu
ЦП
27
Ionuț Cojocaru
ЦФ
77
Luca Andronache
ЦФ
Главный тренер
Георге Хаджи
24
V. Pop
ЦП
1
Robert Popa
ВР
77
Samuel Asamoah
ЦФ
27
Mario Ilie
ЦФ
Главный тренер
Николае Дикэ
Остались в запасе
34
Ştefan Muşat
ВР
15
Gabriel Danuleasa
ЦЗ
4
Gustavo Marins
ЦЗ
23
Darius Grosu
ЦЗ
80
Nicolas Popescu
ЦП
27
Ionuț Cojocaru
ЦФ
77
Luca Andronache
ЦФ
Остались в запасе
24
V. Pop
ЦП
1
Robert Popa
ВР
77
Samuel Asamoah
ЦФ
27
Mario Ilie
ЦФ
Главный тренер
Георге Хаджи
Главный тренер
Николае Дикэ
Статистика матча Фарул - У Крайова 1948
2
3
Всего ударов по воротам
22
11
Удары в створ
11
2
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
6
7
Нарушения
10
13
Офсайды
0
2
Количество передач
294
505
Сейвы
2
10
Точность передач %
70
86
Удары мимо ворот
9
7
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
17
4
Удары из-за пределов штрафной
5
7
Матчи команд
Фарул
Румыния. Лига I, 17 тур
Корвинул Хунедоара
- : -
28.11.2026
Фарул
Румыния. Лига I, 16 тур
Фарул
2 : 3
20.11.2026
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 15 тур
Фарул
1 : 1
07.11.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 14 тур
Волунтари
1 : 2
02.11.2026
Фарул
Румыния. Лига I, 13 тур
Фарул
4 : 3
25.10.2026
Оцелул
Румыния. Лига I, 12 тур
Университатя
2 : 0
18.10.2026
Фарул
У Крайова 1948
Румыния. Лига I, 9 тур
У Крайова 1948
1 : 3
12.05.2024
Херманнштадт
Румыния. Лига I, 8 тур
УТА Арад
3 : 1
06.05.2024
У Крайова 1948
Румыния. Лига I, 7 тур
У Крайова 1948
3 : 2
27.04.2024
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 6 тур
Волунтари
0 : 0
23.04.2024
У Крайова 1948
Румыния. Лига I, 5 тур
У Крайова 1948
1 : 1
20.04.2024
Динамо Бухарест
Информация о матче
Главный судья:
Andrei Moroita, Romania
Стадион:
Stadionul Central-Academia Gheorghe Hagi, Ovidiu
Новости команд
Все
Фарул
У Крайова 1948
Экс-вингер «Локомотива» и «Сочи» нашел новый клуб после ухода из РПЛ
18 сентября
Российский экс-форвард ЦСКА сделал «1+1» на старте чемпионата Румынии
20 июля
Самые недооцененные футболисты в истории по версии Give Me Sport – есть экс-тренер «Спартака»
2024.12.26 00:27
1
Экс-вингер «Локомотива» и «Сочи» нашел новый клуб после ухода из РПЛ
18 сентября
Российский экс-форвард ЦСКА сделал «1+1» на старте чемпионата Румынии
20 июля
Самые недооцененные футболисты в истории по версии Give Me Sport – есть экс-тренер «Спартака»
2024.12.26 00:27
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+