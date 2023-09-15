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Расписание матчей
Румыния. Лига I
Динамо Бухарест - У Крайова 1948
Динамо Бухарест - У Крайова 1948: обзор матча 15 сентября 2023
Динамо Бухарест
15.09.2023, пятница, 21:30
Румыния. Лига I, 9 тур
0 : 1
Завершен
У Крайова 1948
61'
W. Baeten
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо Бухарест - У Крайова 1948
90'
+7
Замена
В. Блэнуцэ
️️️️
A. Chitu
Желтая карточка
Д. Политик
90'
+6
90'
+2
Желтая карточка
V. Achim
84'
Замена
J. Ibrahim
️️️️
A. Padula
Замена
H. Abdallah
️️️️
Л. Гезали
83'
79'
Желтая карточка
A. Padula
77'
Замена
V. Pop
️️️️
D. Albu
77'
Замена
A. Padula
️️️️
S. Sidibe
Замена
Г. Грегориу
️️️️
A. Bani
64'
61'
ГОЛ! 0:1!
W. Baeten
Пас отдал
D. Albu
46'
Замена
R. Negru
️️️️
G. Compagnucci
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Бухарест
25
Adnan Golubović
ВР
5
Лукас
ЦЗ
24
Josué Homawoo
ЦЗ
31
Costin Amzăr
ЦЗ
22
A. Bani
ЦП
28
Quentin Bena
ЦП
98
Cristian Costin
ЦП
16
Christian Ilic
ЦП
20
Деннис Политик
ЦП
11
Ламин Гезали
ПВ
6
Gorka Larruzea
ЦФ
Главный тренер
Овидиу Буркэ
У Крайова 1948
1
Robert Popa
ВР
28
G. Compagnucci
ЦЗ
24
W. Baeten
ЦП
8
D. Albu
ЦП
34
Danny
ЦП
9
A. Chitu
ЦФ
4
Léo Lacroix
ЦФ
51
S. Sidibe
ЦФ
30
Benjamin van Durmen
ЦФ
Главный тренер
Николае Дикэ
Динамо Бухарест
31
Filip Dujmović
ВР
24
Deniz Giafer
ЦЗ
2
Gabriel
ЦЗ
18
Valentin Borcea
ЦП
8
Iulian Roşu
ЦП
9
Гонсалу Грегориу
ЦФ
11
Hakim Abdallah
ЦФ
22
Ricardo Grigore
ЦФ
9
Cătălin Țîră
ЦФ
У Крайова 1948
27
Ion Gurau
ВР
20
R. Negru
ЦЗ
24
V. Pop
ЦП
15
Alexandru Blidar
ЦП
72
Andrea Padula
ЦФ
77
Samuel Asamoah
ЦФ
77
Владислав Блэнуцэ
ЦФ
3-5-1-1
25
5
Лукас
24
31
28
98
16
20
Политик
22
11
Гезали
6
1-3-4
1
28
24
8
34
30
51
4
9
22
9
Грегориу
9
Грегориу
22
11
Гезали
11
11
11
Гезали
28
20
20
28
8
24
24
8
51
72
72
51
9
77
Блэнуцэ
77
Блэнуцэ
9
Остались в запасе
Динамо Бухарест
У Крайова 1948
31
Filip Dujmović
ВР
24
Deniz Giafer
ЦЗ
2
Gabriel
ЦЗ
18
Valentin Borcea
ЦП
8
Iulian Roşu
ЦП
22
Ricardo Grigore
ЦФ
9
Cătălin Țîră
ЦФ
Главный тренер
Овидиу Буркэ
27
Ion Gurau
ВР
15
Alexandru Blidar
ЦП
77
Samuel Asamoah
ЦФ
Главный тренер
Николае Дикэ
Остались в запасе
31
Filip Dujmović
ВР
24
Deniz Giafer
ЦЗ
2
Gabriel
ЦЗ
18
Valentin Borcea
ЦП
8
Iulian Roşu
ЦП
22
Ricardo Grigore
ЦФ
9
Cătălin Țîră
ЦФ
Остались в запасе
27
Ion Gurau
ВР
15
Alexandru Blidar
ЦП
77
Samuel Asamoah
ЦФ
Главный тренер
Овидиу Буркэ
Главный тренер
Николае Дикэ
Статистика матча Динамо Бухарест - У Крайова 1948
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Динамо Бухарест
Румыния. Лига I, 17 тур
Университатя
- : -
30.11.2026
Динамо Бухарест
Румыния. Лига I, 16 тур
Динамо Бухарест
0 : 1
21.11.2026
Петролул
Румыния. Лига I, 15 тур
Арджеш Питешти
2 : 1
06.11.2026
Динамо Бухарест
Румыния. Лига I, 14 тур
Динамо Бухарест
2 : 0
01.11.2026
УТА Арад
Румыния. Лига I, 13 тур
ЧФР Клуж
2 : 2
25.10.2026
Динамо Бухарест
Румыния. Лига I, 12 тур
Динамо Бухарест
2 : 0
16.10.2026
Ботошани
У Крайова 1948
Румыния. Лига I, 9 тур
У Крайова 1948
1 : 3
12.05.2024
Херманнштадт
Румыния. Лига I, 8 тур
УТА Арад
3 : 1
06.05.2024
У Крайова 1948
Румыния. Лига I, 7 тур
У Крайова 1948
3 : 2
27.04.2024
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 6 тур
Волунтари
0 : 0
23.04.2024
У Крайова 1948
Румыния. Лига I, 5 тур
У Крайова 1948
1 : 1
20.04.2024
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У Крайова 1948
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Экс-футболиста «Барселоны» подозревают в мошенничестве – он мог отправить в бухарестское «Динамо» брата-близнеца
2024.05.13 16:29
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В игрока «Стяуа» бросили сиденье. Он отбросил его и продолжил игру
2020.02.18 09:16
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2020.01.22 19:54
3
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2018.02.15 23:09
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