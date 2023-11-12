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Расписание матчей
Румыния. Лига I
ФКСБ - У Крайова 1948
ФКСБ - У Крайова 1948: обзор матча 12 ноября 2023
ФКСБ
12.11.2023, воскресенье, 22:00
Румыния. Лига I, 16 тур
2 : 1
Завершен
У Крайова 1948
9'
Ф. Коман
13'
Д. Олару (П)
65'
В. Блэнуцэ
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ФКСБ - У Крайова 1948
Желтая карточка
Э. Радаславеску
90'
+4
Желтая карточка
О. Попеску
90'
+3
Замена
Д. Микулеску
️️️️
А. Балутэ
90'
+3
Желтая карточка
А. Балутэ
90'
Замена
Д. Дава
️️️️
Д. Олару
85'
70'
Замена
J. Ibrahim
️️️️
Y. Bahassa
70'
Замена
W. Baeten
️️️️
S. Sidibe
65'
ГОЛ! 2:1!
В. Блэнуцэ
Пас отдал
Y. Bahassa
Замена
О. Попеску
️️️️
Ф. Коман
65'
60'
Замена
V. Achim
️️️️
D. Albu
Красная карточка
В. Крецу
57'
46'
Замена
D.
️️️️
R. Negru
Желтая карточка
В. Крецу
44'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Д. Олару
13'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Коман
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ФКСБ
32
Стефан Тарновану
ВР
30
Сиябонга Нгезана
ЦЗ
33
Ристо Радунович
ЦЗ
8
Михай Ликсандру
ОП
15
Адриан Шут
ОП
2
Валентин Крецу
ЦП
88
Дамьян Джокович
ЦП
28
Дариус Олару
(К)
ЦП
22
Александру Балутэ
ЦП
20
Эдуард Радаславеску
ЦП
17
Флоринел Коман
ЦФ
Главный тренер
Николае Дикэ
У Крайова 1948
27
Ion Gurau
ВР
20
R. Negru
ЦЗ
28
G. Compagnucci
ЦЗ
28
Y. Bahassa
ЦП
8
D. Albu
(К)
ЦП
9
A. Chitu
ЦФ
51
S. Sidibe
ЦФ
30
Benjamin van Durmen
ЦФ
4
Léo Lacroix
ЦФ
77
Владислав Блэнуцэ
ЦФ
Главный тренер
Николае Дикэ
ФКСБ
25
Андрей Влад
ВР
5
Джойским Дава
ЦЗ
15
George Gogescu
ЦЗ
5
Денис Харуц
ПЗ
23
Овидиу Попеску
ЦП
22
Михай Тома
ЦП
7
Дорин Ротариу
ПВ
11
Давид Микулеску
ПВ
11
Кристиан Ганя
ЦФ
У Крайова 1948
1
Robert Popa
ВР
24
V. Pop
ЦП
24
W. Baeten
ЦП
34
Danny
ЦП
15
Alexandru Blidar
ЦП
77
Samuel Asamoah
ЦФ
27
Mario Ilie
ЦФ
2-2-5-1
32
Тарновану
30
Нгезана
33
Радунович
8
Ликсандру
15
Шут
88
Джокович
28
Олару
22
Балутэ
20
Радаславеску
2
Крецу
17
Коман
2-2-5
27
20
28
28
8
9
77
Блэнуцэ
4
30
51
28
Олару
5
Дава
5
Дава
28
Олару
17
Коман
23
Попеску
23
Попеску
17
Коман
22
Балутэ
11
Микулеску
11
Микулеску
22
Балутэ
51
24
24
51
20
34
34
20
Остались в запасе
ФКСБ
У Крайова 1948
25
Андрей Влад
ВР
15
George Gogescu
ЦЗ
5
Денис Харуц
ПЗ
22
Михай Тома
ЦП
7
Дорин Ротариу
ПВ
11
Кристиан Ганя
ЦФ
Главный тренер
Николае Дикэ
24
V. Pop
ЦП
1
Robert Popa
ВР
15
Alexandru Blidar
ЦП
77
Samuel Asamoah
ЦФ
27
Mario Ilie
ЦФ
Главный тренер
Николае Дикэ
Остались в запасе
25
Андрей Влад
ВР
15
George Gogescu
ЦЗ
5
Денис Харуц
ПЗ
22
Михай Тома
ЦП
7
Дорин Ротариу
ПВ
11
Кристиан Ганя
ЦФ
Остались в запасе
24
V. Pop
ЦП
1
Robert Popa
ВР
15
Alexandru Blidar
ЦП
77
Samuel Asamoah
ЦФ
27
Mario Ilie
ЦФ
Главный тренер
Николае Дикэ
Главный тренер
Николае Дикэ
Статистика матча ФКСБ - У Крайова 1948
4
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
ФКСБ
Румыния. Лига I, 17 тур
ФКСБ
- : -
28.11.2026
Чиксереда Меркуря Чук
Румыния. Лига I, 16 тур
Арджеш Питешти
0 : 0
22.11.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 15 тур
ФКСБ
0 : 1
07.11.2026
Корвинул Хунедоара
Румыния. Лига I, 14 тур
Университатя Клуж
1 : 0
02.11.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 13 тур
ФКСБ
4 : 1
24.10.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 12 тур
Волунтари
1 : 2
19.10.2026
ФКСБ
У Крайова 1948
Румыния. Лига I, 9 тур
У Крайова 1948
1 : 3
12.05.2024
Херманнштадт
Румыния. Лига I, 8 тур
УТА Арад
3 : 1
06.05.2024
У Крайова 1948
Румыния. Лига I, 7 тур
У Крайова 1948
3 : 2
27.04.2024
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 6 тур
Волунтари
0 : 0
23.04.2024
У Крайова 1948
Румыния. Лига I, 5 тур
У Крайова 1948
1 : 1
20.04.2024
Динамо Бухарест
Информация о матче
Главный судья:
Adrian Viorel Cojocaru, Romania
Стадион:
Национальный
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