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Расписание матчей
Сербия. Суперлига
Младост - Раднички
Младост - Раднички: обзор матча 22 октября 2023
Младост
22.10.2023, воскресенье, 19:00
Сербия. Суперлига, 12 тур
1 : 2
Завершен
Раднички
35'
P. Friday (pen.) (П)
71'
М. Скрбич
81'
V. Ilić
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Младост - Раднички
90'
+3
Замена
N. Vlajković
️️️️
V. Ilić
Замена
V. Radivojević
️️️️
N. Leković
84'
81'
ГОЛ! 1:2!
V. Ilić
Пас отдал
L. Jovanović
Желтая карточка
I. Milošević
74'
71'
ГОЛ! 1:1!
М. Скрбич
70'
Замена
А. Месарович
️️️️
Н. Белакович
Замена
M. Mirić
️️️️
P. Friday (pen.)
63'
Желтая карточка
N. Leković
48'
46'
Замена
L. Jovanović
️️️️
A. Vojnović
ГОЛ с пенальти! 1:0!
P. Friday (pen.)
35'
27'
Желтая карточка
V. Bakić
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Младост
1
Саша Стаменкович
ВР
35
Nikola Leković
ЦЗ
4
Ivan Milošević
ЦЗ
12
Milan Joksimović
ЦЗ
30
Nikola Ćirković
ЦЗ
33
Жарко Удовичич
ЛВ
17
Aleksandar Varjačić
ЦП
8
Марко Величкович
ЦП
45
P. Friday (pen.)
ЦФ
42
Yacouba Silue
ЦФ
8
Janko Tumbasević
ЦФ
Главный тренер
Игор Савич
Раднички
12
Драган Росич
ВР
66
Vasilije Bakić
ЦЗ
55
David Petrovic
ЦЗ
10
Неманья Белакович
ЛВ
21
Vanja Ilić
ЦП
77
Milorad Stajić
ЦП
28
A. Pejovic
ЦФ
9
S. Petrov
ЦФ
20
Filip Frei
ЦФ
23
Aleksandar Vojnović
ЦФ
25
Мильян Скрбич
ЦФ
Главный тренер
Томислав Сивич
Младост
99
Zeljko Samčović
ВР
18
F. Zunic
ЦЗ
29
Stefan Maksimović
ЦЗ
16
Marko Tomić
ЦЗ
41
Nemanja Zunic
ЦЗ
4
Miloš Divac
ЦЗ
19
Дональд Моллс
ОП
10
Ognjen Krsmanović
ЦП
27
Vladimir Radivojević
ЦП
9
Урош Сремчевич
ЦФ
70
Marko Mirić
ЦФ
Раднички
12
Dimitrije Stevanović
ВР
2
Nikola Vlajković
ЦП
26
Stefan Cvetković
ЦП
8
Gaoussou Traoré
ЦП
19
Jamie Rasic
ЦП
29
Бакари Нимага
ЦП
27
Александар Месарович
ЦП
50
Lazar Jovanović
ЦФ
11
Лассана Н'Диайе
ЦФ
18
Pavle Ivelja
ЦФ
4-2-1-3
1
Стаменкович
35
12
30
4
17
8
Величкович
33
Удовичич
8
42
45
2-2-1-5
12
Росич
66
55
21
77
10
Белакович
28
25
Скрбич
23
20
9
35
27
27
35
45
70
70
45
21
2
2
21
10
Белакович
27
Месарович
27
Месарович
10
Белакович
23
50
50
23
Остались в запасе
Младост
Раднички
18
F. Zunic
ЦЗ
99
Zeljko Samčović
ВР
29
Stefan Maksimović
ЦЗ
16
Marko Tomić
ЦЗ
41
Nemanja Zunic
ЦЗ
4
Miloš Divac
ЦЗ
19
Дональд Моллс
ОП
10
Ognjen Krsmanović
ЦП
9
Урош Сремчевич
ЦФ
Главный тренер
Игор Савич
12
Dimitrije Stevanović
ВР
26
Stefan Cvetković
ЦП
8
Gaoussou Traoré
ЦП
19
Jamie Rasic
ЦП
29
Бакари Нимага
ЦП
11
Лассана Н'Диайе
ЦФ
18
Pavle Ivelja
ЦФ
Главный тренер
Томислав Сивич
Остались в запасе
18
F. Zunic
ЦЗ
99
Zeljko Samčović
ВР
29
Stefan Maksimović
ЦЗ
16
Marko Tomić
ЦЗ
41
Nemanja Zunic
ЦЗ
4
Miloš Divac
ЦЗ
19
Дональд Моллс
ОП
10
Ognjen Krsmanović
ЦП
9
Урош Сремчевич
ЦФ
Остались в запасе
12
Dimitrije Stevanović
ВР
26
Stefan Cvetković
ЦП
8
Gaoussou Traoré
ЦП
19
Jamie Rasic
ЦП
29
Бакари Нимага
ЦП
11
Лассана Н'Диайе
ЦФ
18
Pavle Ivelja
ЦФ
Главный тренер
Игор Савич
Главный тренер
Томислав Сивич
Статистика матча Младост - Раднички
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Младост
Сербия. Суперлига, 17 тур
Чукарички
- : -
28.11.2026
Младост
Сербия. Суперлига, 16 тур
Младост
0 : 4
21.11.2026
Железничар
Сербия. Суперлига, 15 тур
Нови Пазар
2 : 0
08.11.2026
Младост
Сербия. Суперлига, 14 тур
Младост
0 : 1
02.11.2026
Радник
Сербия. Суперлига, 13 тур
Младост
1 : 1
24.10.2026
Войводина
Сербия. Суперлига, 12 тур
Црвена Звезда
5 : 1
18.10.2026
Младост
Раднички
Сербия. Суперлига, 17 тур
Партизан
- : -
28.11.2026
Раднички
Сербия. Суперлига, 16 тур
Раднички
1 : 0
21.11.2026
Земун
Сербия. Суперлига, 15 тур
Чукарички
2 : 1
07.11.2026
Раднички
Сербия. Суперлига, 14 тур
Раднички
0 : 0
02.11.2026
Железничар
Сербия. Суперлига, 4 тур
Раднички
2 : 3
28.10.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 13 тур
Раднички
0 : 2
23.10.2026
Нови Пазар
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2023.12.16 12:36
1
Заявление УЕФА о смерти 44-летнего тренера «Радничек»
2025.11.04 21:48
Названа причина смерти 44-летнего тренера «Радничек»
2025.11.03 23:59
44-летний тренер умер во время матча чемпионата Сербии
2025.11.03 23:08
2
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2023.12.16 12:36
1
Экс-спартаковец Петкович хочет вернуться в РПЛ
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