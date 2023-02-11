«Химки» купили серба Мелентиевича. Это 7-й новичок клуба за 3 дня

«Химки» объявили о трансфере центрального защитника Стефана Мелентиевича.

Он перешел из клуба «Раднички» за 120 тысяч евро.

Контракт с 18-летним новичком будет действовать до июня 2026 года.

Это 7-й новичок «Химок» за 3 дня.

До Мелентиевича были подписаны Лео Андраде, Петар Голубович, Маркос Гильерме, Никола Антич, Кристиан Тассано и Лев Скворцов.

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