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    «Химки» купили серба Мелентиевича. Это 7-й новичок клуба за 3 дня

    «Химки» объявили о трансфере центрального защитника Стефана Мелентиевича.

    Он перешел из клуба «Раднички» за 120 тысяч евро.

    Контракт с 18-летним новичком будет действовать до июня 2026 года.

    • Это 7-й новичок «Химок» за 3 дня.
    • До Мелентиевича были подписаны Лео Андраде, Петар Голубович, Маркос Гильерме, Никола Антич, Кристиан Тассано и Лев Скворцов.

    ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы совсем скоро. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!

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    Источник: телеграм-канал «Химок»

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    Сегодня, 13:56
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +675

      Октавиус 18 минут назад

      Зачем так затариваться за несколько месяцев до ФНЛ?

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