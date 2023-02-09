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  • «Химки» подписали экс-игрока «Ромы», который выигрывал с Сербией юношеское Евро

«Химки» подписали экс-игрока «Ромы», который выигрывал с Сербией юношеское Евро

9 февраля 2023, 15:55
1

«Химки» объявили о переходе экс-защитника «Олесунна» Петара Голубовича.

Контракт с 28-летним сербом рассчитан до лета 2024 года.

  • Голубович находился на сборе «Химок» с середины января.
  • С 2014 по 2017 год он числился в «Роме», но так и не дебютировал за римлян.
  • В составе сборной Сербии-U19 Петар выиграл Евро-2013.
  • Рыночная стоимость балканца – 350 тысяч евро.

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Источник: телеграм-канал «Химок»
Италия. Серия А Россия. Премьер-лига Химки Рома Голубович Петар
Комментарии (1)
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yuiuyoui
1675948645
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