«Химки» подписали экс-игрока «Ромы», который выигрывал с Сербией юношеское Евро

«Химки» объявили о переходе экс-защитника «Олесунна» Петара Голубовича.
Контракт с 28-летним сербом рассчитан до лета 2024 года.
- Голубович находился на сборе «Химок» с середины января.
- С 2014 по 2017 год он числился в «Роме», но так и не дебютировал за римлян.
- В составе сборной Сербии-U19 Петар выиграл Евро-2013.
- Рыночная стоимость балканца – 350 тысяч евро.
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Источник: телеграм-канал «Химок»