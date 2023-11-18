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    Расписание матчей 18-11-2023

    октябрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    ноябрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3
    декабрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    Предыдущий день Следующий день
    Отбор ЧЕ-2024 2023, 9 тур, группа D
    18 ноября, суббота
    17:00
    Армения
    Уэльс
    Не начался
    18 ноября, суббота
    20:00
    Латвия
    Хорватия
    Не начался
    Отбор ЧЕ-2024 2023, 9 тур, группа I
    18 ноября, суббота
    20:00
    Белоруссия
    Андорра
    Не начался
    18 ноября, суббота
    22:45
    Швейцария
    Косово
    Не начался
    18 ноября, суббота
    22:45
    Израиль
    Румыния
    Не начался
    Отбор ЧЕ-2024 2023, 9 тур, группа B
    18 ноября, суббота
    22:45
    Нидерланды
    Ирландия
    Не начался
    18 ноября, суббота
    22:45
    Франция
    Гибралтар
    Не начался
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