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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Саттон Юнайтед - Транмер
Саттон Юнайтед - Транмер: обзор матча 18 ноября 2023
Саттон Юнайтед
18.11.2023, суббота, 18:00
Англия. Вторая лига, 18 тур
1 : 1
Завершен
Транмер
88'
L. John
17'
B. Goodliffe (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Саттон Юнайтед - Транмер
Замена
L. Angol
️️️️
Д. Коли
89'
ГОЛ! 1:1!
L. John
88'
Замена
T. Fadahunsi
️️️️
Э. О'Брайен
87'
Желтая карточка
Д. Коли
82'
79'
Замена
S. Taylor
️️️️
Р. Аптер
72'
Замена
H. Saunders
️️️️
K. Dennis
66'
Желтая карточка
C. Wood
Замена
O. Patrick
️️️️
Д. Гейп
66'
Желтая карточка
Г. Смит
45'
+1
17'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
B. Goodliffe
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саттон Юнайтед
1
Дин Бузанис
ВР
30
Джо Киззи
ЦЗ
6
Louis John
ЦЗ
5
Ben Goodliffe
ЦЗ
15
Доминик Гейп
ОП
7
Harry Beautyman
(К)
ЦП
7
Джош Коли
ЦП
11
Christian N'Guessan
ЦП
10
Гарри Смит
ЦФ
48
Эйден О'Брайен
ЦФ
23
Ryan Jackson
ЦФ
Транмер
5
Том Дэвис
ЦЗ
4
Брэд Уокер
ЦП
24
Regan Hendry
ЦП
18
Connor Jennings
ЦФ
1
Luke McGee
ЦФ
22
Lee O'Connor
ЦФ
4
Jordan Turnbull
ЦФ
23
Connor Wood
ЦФ
30
Роб Аптер
ЦФ
18
Кирон Моррис
ЦФ
9
Kristian Dennis
ЦФ
Главный тренер
Микки Адамс
Саттон Юнайтед
14
Craig Dundas
ЦП
11
Omari Patrick
ЦФ
1
Jack Rose
ЦФ
5
Omar Sowunmi
ЦФ
16
Крэйг Клэй
ЦФ
19
Tope Fadahunsi
ЦФ
9
Lee Angol
ЦФ
Транмер
29
Conor Robson
ВР
21
Jake Leake
ЦЗ
30
Jean Belehouan
ЦЗ
32
Harvey Saunders
ЦФ
42
Reece McAlear
ЦФ
36
Dan Pike
ЦФ
32
Samuel Taylor
ЦФ
3-1-3-3
1
Бузанис
30
Киззи
6
5
15
Гейп
7
7
Коли
11
23
48
О'Брайен
10
Смит
1-2-5
5
Дэвис
4
Уокер
24
4
9
18
Моррис
30
Аптер
23
15
Гейп
11
11
15
Гейп
48
О'Брайен
19
19
48
О'Брайен
7
Коли
9
9
7
Коли
9
32
32
9
30
Аптер
32
32
30
Аптер
Остались в запасе
Саттон Юнайтед
Транмер
14
Craig Dundas
ЦП
1
Jack Rose
ЦФ
5
Omar Sowunmi
ЦФ
16
Крэйг Клэй
ЦФ
29
Conor Robson
ВР
21
Jake Leake
ЦЗ
30
Jean Belehouan
ЦЗ
42
Reece McAlear
ЦФ
36
Dan Pike
ЦФ
Главный тренер
Микки Адамс
Остались в запасе
14
Craig Dundas
ЦП
1
Jack Rose
ЦФ
5
Omar Sowunmi
ЦФ
16
Крэйг Клэй
ЦФ
Остались в запасе
29
Conor Robson
ВР
21
Jake Leake
ЦЗ
30
Jean Belehouan
ЦЗ
42
Reece McAlear
ЦФ
36
Dan Pike
ЦФ
Главный тренер
Микки Адамс
Статистика матча Саттон Юнайтед - Транмер
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 20 тур
Карлайл Юнайтед
- : -
28.11.2026
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 19 тур
Хорнчерч
0 : 0
24.11.2026
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 18 тур
Саттон Юнайтед
1 : 0
21.11.2026
Бостон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 17 тур
Саттон Юнайтед
0 : 2
14.11.2026
Солихалл Мурс
Англия. Национальная лига, 16 тур
Уэртинг
0 : 3
31.10.2026
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 15 тур
Саттон Юнайтед
2 : 0
28.10.2026
Олдершот
Транмер
Англия. Вторая лига, 17 тур
Бристоль Роверс
- : -
28.11.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 16 тур
Транмер
2 : 1
21.11.2026
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 15 тур
Флитвуд
1 : 0
14.11.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 14 тур
Транмер
3 : 1
31.10.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Кроули Таун
1 : 1
24.10.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 12 тур
Нортгемптон Таун
0 : 1
20.10.2026
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Саттон Юнайтед
Транмер
Победа над «Транмером» – самая крупная для «МЮ» на выезде в 21-м веке
2020.01.26 22:20
1
Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» забил шесть безответных голов в Транмере
2020.01.26 19:52
3
«Манчестер Юнайтед» забил пять голов в первом тайме впервые с 2001 года. Сульшер в той игре отличился
2020.01.26 19:19
«Манчестер Юнайтед» впервые с 2012 года забил в первом тайме гостевого матча 4+ гола
2020.01.26 18:53
1
«Транмер» – после прохода «Уотфорда»: «Приносите «Манчестер Юнайтед»!»
2020.01.24 06:59
2
Экс-голкипер «Саттона», съевший пирог в матче против «Арсенала», оштрафован на 375 тысяч и дисквалифицирован на 2 месяца
2017.09.06 21:49
10
125-килограммовый экс-голкипер «Саттона», съевший пирог во время матча с «Арсеналом», стал продавцом
2017.03.14 17:31
8
125-килограммовый экс-голкипер «Саттона» заявил, что съел пирог во время матча с «Арсеналом» из-за болельщиков «канониров»
2017.02.23 13:04
3
Экс-голкипер «Саттона» получил предложение о работе дегустатором пирогов
2017.02.22 09:29
5
«Саттон» уволил 125-килограммового голкипера, который съел пирог во время матча против «Арсенала»
2017.02.21 20:01
10
Победа над «Транмером» – самая крупная для «МЮ» на выезде в 21-м веке
2020.01.26 22:20
1
Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» забил шесть безответных голов в Транмере
2020.01.26 19:52
3
«Манчестер Юнайтед» забил пять голов в первом тайме впервые с 2001 года. Сульшер в той игре отличился
2020.01.26 19:19
«Манчестер Юнайтед» впервые с 2012 года забил в первом тайме гостевого матча 4+ гола
2020.01.26 18:53
1
«Транмер» – после прохода «Уотфорда»: «Приносите «Манчестер Юнайтед»!»
2020.01.24 06:59
2
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