Победа над «Транмером» – самая крупная для «МЮ» на выезде в 21-м веке

«Манчестер Юнайтед» в гостевом матче 1/16 финала Кубка Англии разгромил «Транмер» – 6:0.

Эта победа стала самой крупной для манкунианцев на выезде в 21-м веке.

Более разгромно «МЮ» побеждал только в 1999 году, когда обыграл «Ноттингем Форест» (8:1).

Также «Манчестер Юнайтед» забил шесть голов в одном матче впервые с августа 2011 года, когда был разгромлен «Арсенал» (8:2).

Матч «Манчестер Юнайтед» в Кубке – боевик. Играли в грязи, отвечали вратарю-болельщику «Манчестер Сити», так еще и Лингард забил