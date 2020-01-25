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    Матч «Манчестер Юнайтед» в Кубке – боевик. Играли в грязи, отвечали вратарю-болельщику «Манчестер Сити», так еще и Лингард забил


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    Сегодня, 19:50
    Забили 6 голов.

    В 1/16 финала Кубка Англии встретились «Транмер» и «Манчестер Юнайтед». Привычные ожидания о выносе ноунейма топ-клубом разбавляются несколькими интересными историями.

    История 1

    За день до матча голкипер «Транмра» Скотт Дэвис выдал в интервью бомбу – хорошо прошелся по «Юнайтед». «Манчестер Юнайтед» всегда свысока смотрели на своих соседей. Я говорю про «Манчестер Сити». Сейчас все изменилось и стало с точностью до наоборот. Теперь не только «Сити», но и многие другие свысока смотрят на «Манчестер Юнайтед». Если завтра я и мой клуб сможем сделать еще один день из их жизни абсолютно ужасным, это будет здорово», – говорил Дэвис.

    Скотт Дэвис – болельщик «Манчестер Сити» (что объясняет его слова). В интервью The Telegraph он сказал на матч с «Манчестер Юнайтед», что наденет трусы голубого, честно признавался, что смирился со статусом вратаря низших лиг, и признался: матч с «МЮ» – один из важнейших в его жизни.

    Но разочаровать «Манчестер Юнайтед» у него не получилось. К 56-й минуте «Транмер» пропустил 5 безответных мячей.

    История 2

    Авторы голов этого матча – отдельная тема. Заострим внимание на трех. Первый – Гарри Магуайр. Для него это первый гол в составе «Манчестер Юнайтед». И сразу такой красавец!

    Второй – Джесси Лингард. Для него это первое результативное действие за 396 дней (об этой неприятной серии мы писали здесь). В последний раз он отдавал голевую передачу 26 декабря 2018 года. Неприятный счетчик обнулился.

    Третий – Фил Джонс. Он забил первый гол за «Манчестер Юнайтед» впервые за 2150 дней.

    История 3

    Посмотрите на Джонса спустя час игры.

    Неудивительно, что он так извалялся. Поле домашнего стадиона «Транмера» – отдельный и очень печальный эпизод. Летом 2017-го в городе была сильная засуха, что повлияло на земляную подкладку поля. С тех в разное время года с газоном стадиона «Транмера» происходит что-то необъяснимое.

    В переходные времена, когда влажность воздуха увеличивается, поле проседает и местами превращается в кашу. В холодное время оно сильно затвердевает.

    Сейчас в Англии прошли дожди, и часть поля (там, на которой больше не растет трава) – сплошная грязь. За зиму из-за поля «Транмер» уже перенес два матча, но боялся потерять домашнюю игру с «Манчестер Юнайтед» – афиша, наверняка, привлечет кучу болельщиков.

    В итоге футболистам «Транмера» неделю не давали тренироваться на поле домашнего стадиона. Плюс двое суток газон накрывали полотном, каждые два часа задавливали прессом и выкачивали грязь и воду, просочившуюся через ткань.

    Больше ужасных фотографий газона – тут.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: твиттер «Манчестер Юнайтед»
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