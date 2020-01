Матч «Манчестер Юнайтед» в Кубке – боевик. Играли в грязи, отвечали вратарю-болельщику «Манчестер Сити», так еще и Лингард забил

Забили 6 голов.

В 1/16 финала Кубка Англии встретились «Транмер» и «Манчестер Юнайтед». Привычные ожидания о выносе ноунейма топ-клубом разбавляются несколькими интересными историями.

История 1

За день до матча голкипер «Транмра» Скотт Дэвис выдал в интервью бомбу – хорошо прошелся по «Юнайтед». «Манчестер Юнайтед» всегда свысока смотрели на своих соседей. Я говорю про «Манчестер Сити». Сейчас все изменилось и стало с точностью до наоборот. Теперь не только «Сити», но и многие другие свысока смотрят на «Манчестер Юнайтед». Если завтра я и мой клуб сможем сделать еще один день из их жизни абсолютно ужасным, это будет здорово», – говорил Дэвис.

Скотт Дэвис – болельщик «Манчестер Сити» (что объясняет его слова). В интервью The Telegraph он сказал на матч с «Манчестер Юнайтед», что наденет трусы голубого, честно признавался, что смирился со статусом вратаря низших лиг, и признался: матч с «МЮ» – один из важнейших в его жизни.

Но разочаровать «Манчестер Юнайтед» у него не получилось. К 56-й минуте «Транмер» пропустил 5 безответных мячей.

История 2

Авторы голов этого матча – отдельная тема. Заострим внимание на трех. Первый – Гарри Магуайр. Для него это первый гол в составе «Манчестер Юнайтед». И сразу такой красавец!

Второй – Джесси Лингард. Для него это первое результативное действие за 396 дней (об этой неприятной серии мы писали здесь). В последний раз он отдавал голевую передачу 26 декабря 2018 года. Неприятный счетчик обнулился.

Третий – Фил Джонс. Он забил первый гол за «Манчестер Юнайтед» впервые за 2150 дней.

История 3

Посмотрите на Джонса спустя час игры.

Phil Jones has scored his first goal for Man Utd in any competition since March 2014.The 2,150 day-wait finally ends. pic.twitter.com/U8l3ZF6wUc — Squawka Football (@Squawka) January 26, 2020

Неудивительно, что он так извалялся. Поле домашнего стадиона «Транмера» – отдельный и очень печальный эпизод. Летом 2017-го в городе была сильная засуха, что повлияло на земляную подкладку поля. С тех в разное время года с газоном стадиона «Транмера» происходит что-то необъяснимое.

В переходные времена, когда влажность воздуха увеличивается, поле проседает и местами превращается в кашу. В холодное время оно сильно затвердевает.

Сейчас в Англии прошли дожди, и часть поля (там, на которой больше не растет трава) – сплошная грязь. За зиму из-за поля «Транмер» уже перенес два матча, но боялся потерять домашнюю игру с «Манчестер Юнайтед» – афиша, наверняка, привлечет кучу болельщиков.

I doubt it can be worse than Tranmere’s. Like a cross between a ploughed field and a sand pit... pic.twitter.com/TvwKdhK1Zb — Andrew Hewitt (@andrewhewitt1) January 18, 2020

Manchester Utd beware! Tranmere is forced to protect the waterlogged field with giant roofs https://t.co/zNHOnlMirA pic.twitter.com/YDV3MACQGr — WhatsNew2Day (@whats_new_2day) January 26, 2020

В итоге футболистам «Транмера» неделю не давали тренироваться на поле домашнего стадиона. Плюс двое суток газон накрывали полотном, каждые два часа задавливали прессом и выкачивали грязь и воду, просочившуюся через ткань.

