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    «Манчестер Юнайтед» забил пять голов в первом тайме впервые с 2001 года. Сульшер в той игре отличился

    В эти минуты проходит матч 1/16 финала Кубка Англии между «Транмером» и «Манчестер Юнайтед». К перерыву гости вели со счетом 5:0.

    «Юнайтед» впервые с февраля 2001 года забил в первом тайме не менее пяти голов: 19 лет назад со счетом 6:1 манчестерцы победили «Арсенал». Один из мячей в том матче забил нынешний главный тренер команды Уле-Гуннар Сульшер.

    • «Транмер» в предыдущей стадии прошел «Уотфорд».
    • Транмерцы выступают в Лиге 1 (Д3).
    • Первый гол за «Юнайтед» забил защитник Гарри Магуайр.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +746

      russkiisergei 47 минут назад

      ОООО.... Лошарам только и забивать любителям. Против нормальных клубов они сосут

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