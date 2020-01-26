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  • «Манчестер Юнайтед» забил пять голов в первом тайме впервые с 2001 года. Сульшер в той игре отличился

«Манчестер Юнайтед» забил пять голов в первом тайме впервые с 2001 года. Сульшер в той игре отличился

26 января 2020, 19:19

В эти минуты проходит матч 1/16 финала Кубка Англии между «Транмером» и «Манчестер Юнайтед». К перерыву гости вели со счетом 5:0.

«Юнайтед» впервые с февраля 2001 года забил в первом тайме не менее пяти голов: 19 лет назад со счетом 6:1 манчестерцы победили «Арсенал». Один из мячей в том матче забил нынешний главный тренер команды Уле-Гуннар Сульшер.

  • «Транмер» в предыдущей стадии прошел «Уотфорд».
  • Транмерцы выступают в Лиге 1 (Д3).
  • Первый гол за «Юнайтед» забил защитник Гарри Магуайр.

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Кубок Англия. Премьер-лига Транмер Манчестер Юнайтед Сульшер Уле-Гуннар
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