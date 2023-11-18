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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Нидерланды - Ирландия
Нидерланды - Ирландия: обзор матча 18 ноября 2023
Нидерланды
18.11.2023, суббота, 22:45
Отбор ЧЕ-2024, группа B, 9 тур
1 : 0
Завершен
Ирландия
12'
В. Вегхорст
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нидерланды - Ирландия
90'
Желтая карточка
А. Айда
Замена
Т. Коопмейнерс
️️️️
Т. Рейндерс
90'
Замена
М. де Рон
️️️️
Й. Схаутен
90'
Замена
Д. Мален
️️️️
Х. Симонс
80'
77'
Замена
Д. Моламби
️️️️
Д. Найт
77'
Замена
М. Джонстон
️️️️
М. Доэрти
Замена
Д. Верман
️️️️
К. Гакпо
69'
55'
Замена
Д. МакГрат
️️️️
Э. Фергюсон
46'
Замена
А. Айда
️️️️
К. Робинсон
ГОЛ! 1:0!
В. Вегхорст
Пас отдал
С. де Врей
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нидерланды
1
Барт Вербрюгген
ВР
17
Квилиндши Хартман
ЛАЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
17
Дейли Блинд
ЦЗ
22
Дензел Дюмфрис
ПАЗ
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
16
Йерди Схаутен
ЦП
11
Коди Гакпо
ЛФ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
7
Хави Симонс
РФ
Главный тренер
Рональд Куман
Ирландия
16
Гэвин Базуну
ВР
18
Райан Мэннинг
ЛАЗ
4
Дара О'Ши
ЦЗ
3
Лайам Скейлз
ЦЗ
22
Натан Коллинс
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПАЗ
18
Алан Брауне
ОП
6
Джош Каллен
ЦП
8
Джейсон Найт
ЦП
7
Каллум Робинсон
ЦФ
9
Эван Фергюсон
ЦФ
Главный тренер
Стивен Кенни
Нидерланды
23
Марк Флеккен
ВР
13
Джастин Бейлов
ВР
3
Йоррел Хато
ЦЗ
3
Мартен де Рон
ОП
20
Тен Коопмейнерс
ОП
8
Джоуи Верман
ЦП
12
Матс Виффер
ЦП
11
Калвин Стенгс
ПВ
0
Тейс Даллинга
ЦФ
18
Дониелл Мален
ЦФ
Ирландия
23
Марк Траверс
ВР
1
Куивин Келлехер
ВР
12
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
4
Шейн Даффи
ЦЗ
11
Джеймс МакКлин
ЦП
6
Джейсон Моламби
ЦП
13
Марк Сайкс
ЦП
19
Майкл Джонстон
ЦП
10
Джейми МакГрат
АП
7
Трой Пэррот
ЦФ
10
Адам Айда
ЦФ
3-2-2-3
1
Вербрюгген
6
де Врей
4
ван Дейк
17
Блинд
17
Хартман
22
Дюмфрис
14
Рейндерс
16
Схаутен
11
Гакпо
9
Вегхорст
7
Симонс
3-3-2-2
16
Базуну
4
О'Ши
3
Скейлз
22
Коллинс
2
Доэрти
18
Брауне
18
Мэннинг
6
Каллен
8
Найт
9
Фергюсон
7
Робинсон
16
Схаутен
3
де Рон
3
де Рон
16
Схаутен
14
Рейндерс
20
Коопмейнерс
20
Коопмейнерс
14
Рейндерс
11
Гакпо
8
Верман
8
Верман
11
Гакпо
7
Симонс
18
Мален
18
Мален
7
Симонс
8
Найт
6
Моламби
6
Моламби
8
Найт
2
Доэрти
19
Джонстон
19
Джонстон
2
Доэрти
9
Фергюсон
10
МакГрат
10
МакГрат
9
Фергюсон
7
Робинсон
10
Айда
10
Айда
7
Робинсон
Остались в запасе
Нидерланды
Ирландия
23
Марк Флеккен
ВР
13
Джастин Бейлов
ВР
3
Йоррел Хато
ЦЗ
12
Матс Виффер
ЦП
11
Калвин Стенгс
ПВ
0
Тейс Даллинга
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
23
Марк Траверс
ВР
1
Куивин Келлехер
ВР
12
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
4
Шейн Даффи
ЦЗ
11
Джеймс МакКлин
ЦП
13
Марк Сайкс
ЦП
7
Трой Пэррот
ЦФ
Главный тренер
Стивен Кенни
Остались в запасе
23
Марк Флеккен
ВР
13
Джастин Бейлов
ВР
3
Йоррел Хато
ЦЗ
12
Матс Виффер
ЦП
11
Калвин Стенгс
ПВ
0
Тейс Даллинга
ЦФ
Остались в запасе
23
Марк Траверс
ВР
1
Куивин Келлехер
ВР
12
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
4
Шейн Даффи
ЦЗ
11
Джеймс МакКлин
ЦП
13
Марк Сайкс
ЦП
7
Трой Пэррот
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Главный тренер
Стивен Кенни
Статистика матча Нидерланды - Ирландия
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Нидерланды
Лига наций, 1/4 финала
Нидерланды
- : -
27.03.2027
Португалия
Лига наций, 6 тур
Германия
5 : 0
16.11.2026
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Нидерланды
7 : 0
13.11.2026
Греция
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Греция
2 : 2
01.10.2026
Нидерланды
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Ирландия
Лига наций, Финал
Ирландия
- : -
27.03.2027
Хорватия
Лига наций, 6 тур
Ирландия
3 : 0
17.11.2026
Косово
Лига наций, 5 тур
Австрия
1 : 0
14.11.2026
Ирландия
Лига наций, 4 тур
Ирландия
1 : 1
04.10.2026
Израиль
Лига наций, 3 тур
Ирландия
2 : 2
01.10.2026
Австрия
Лига наций, 2 тур
Израиль
0 : 3
27.09.2026
Ирландия
Информация о матче
Главный судья:
Марко Ди Белло
(Бриндизи)
Стадион:
Йохан Кройф Арена
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