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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Шинник - КАМАЗ
Шинник - КАМАЗ: обзор матча 18 ноября 2023
Шинник
18.11.2023, суббота, 14:00
Россия. Первая лига, 19 тур
2 : 2
Завершен
КАМАЗ
69'
Д. Самойлов (П)
80'
И. Андреев
31'
А. Укомский
63'
Р. Куль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шинник - КАМАЗ
Замена
Э. Низамутдинов
️️️️
Д. Сухомлинов
90'
+2
ГОЛ! 2:2!
И. Андреев
80'
78'
Замена
Р. Аюкин
️️️️
А. Абрамов
Желтая карточка
Д. Гузь
72'
Замена
А. Ставпец
️️️️
Д. Самойлов
70'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Д. Самойлов
69'
65'
Замена
Д. Таликин
️️️️
Р. Куль
65'
Замена
Г. Борисенко
️️️️
А. Укомский
63'
ГОЛ! 0:2!
Р. Куль
Желтая карточка
В. Алейников
58'
Замена
И. Соколов
️️️️
М. Гащенков
46'
37'
Желтая карточка
А. Гюрджан
31'
ГОЛ! 0:1!
А. Укомский
25'
Желтая карточка
В. Пальцев
Желтая карточка
М. Гащенков
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шинник
56
Александр Довбня
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
55
Дмитрий Гузь
ЦЗ
53
Никита Котин
ЦЗ
15
Дмитрий Шадринцев
ЦЗ
38
Василий Алейников
ОП
15
Дмитрий Самойлов
ЦП
77
Михаил Гащенков
ЦП
8
Данила Сухомлинов
АП
99
Игорь Андреев
ЦФ
13
Илья Рубцов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Хомуха
КАМАЗ
31
Артур Анисимов
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
22
Артем Гюрджан
ЦЗ
17
Валентин Пальцев
ЦЗ
4
Артем Абрамов
ПЗ
21
Павел Горелов
ОП
11
Александр Гаглоев
ЦП
42
Юрий Кириллов
ЦП
33
Борис Фартуна
АП
78
Руслан Куль
ПВ
11
Артемий Укомский
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Шинник
1
Сергей Беляев
ВР
95
Денис Вамбольт
ВР
44
Роман Шишков
ЦЗ
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
78
Павел Кузнецов
ЛВ
8
Дмитрий Малыхин
ОП
76
Арсений Прокуроров
ОП
32
Игорь Соколов
ПП
16
Александр Ставпец
ПВ
97
Артем Малахов
ПВ
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
КАМАЗ
1
Алексей Смирнов
ВР
5
Савелий Ратников
ЦЗ
69
Ильяс Асылов
ЦЗ
24
Кирилл Воробьев
ЛВ
97
Дамир Таликин
ЦП
7
Руслан Аюкин
ЦП
10
Роман Защепкин
АП
90
Григорий Борисенко
ПВ
55
Александр Щербатюк
ЦФ
4-1-2-1-2
56
Довбня
28
Семенов
53
Котин
15
Шадринцев
55
Гузь
38
Алейников
15
Самойлов
77
Гащенков
8
Сухомлинов
13
Рубцов
99
Андреев
4-1-2-2-1
31
Анисимов
4
Абрамов
22
Гюрджан
17
Пальцев
13
Почивалин
21
Горелов
11
Гаглоев
42
Кириллов
78
Куль
33
Фартуна
11
Укомский
77
Гащенков
32
Соколов
32
Соколов
77
Гащенков
15
Самойлов
16
Ставпец
16
Ставпец
15
Самойлов
8
Сухомлинов
81
Низамутдинов
81
Низамутдинов
8
Сухомлинов
78
Куль
97
Таликин
97
Таликин
78
Куль
4
Абрамов
7
Аюкин
7
Аюкин
4
Абрамов
11
Укомский
90
Борисенко
90
Борисенко
11
Укомский
Остались в запасе
Шинник
КАМАЗ
1
Сергей Беляев
ВР
95
Денис Вамбольт
ВР
44
Роман Шишков
ЦЗ
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
8
Дмитрий Малыхин
ОП
76
Арсений Прокуроров
ОП
78
Павел Кузнецов
ЛВ
97
Артем Малахов
ПВ
Главный тренер
Дмитрий Хомуха
1
Алексей Смирнов
ВР
5
Савелий Ратников
ЦЗ
69
Ильяс Асылов
ЦЗ
10
Роман Защепкин
АП
24
Кирилл Воробьев
ЛВ
55
Александр Щербатюк
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Остались в запасе
1
Сергей Беляев
ВР
95
Денис Вамбольт
ВР
44
Роман Шишков
ЦЗ
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
8
Дмитрий Малыхин
ОП
76
Арсений Прокуроров
ОП
78
Павел Кузнецов
ЛВ
97
Артем Малахов
ПВ
Остались в запасе
1
Алексей Смирнов
ВР
5
Савелий Ратников
ЦЗ
69
Ильяс Асылов
ЦЗ
10
Роман Защепкин
АП
24
Кирилл Воробьев
ЛВ
55
Александр Щербатюк
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Хомуха
Главный тренер
Владимир Клонцак
Статистика матча Шинник - КАМАЗ
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Урал
- : -
30.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Ротор
- : -
29.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
2 : 2
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
3 : 1
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
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