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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Африка
Нигер - Танзания
Нигер - Танзания: обзор матча 18 ноября 2023
Нигер
18.11.2023, суббота, 19:00
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, группа E, 1 тур
0 : 1
Завершен
Танзания
56'
Ч. М'Момбва
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нигер - Танзания
Желтая карточка
A. Boureima Katkoré
90'
+7
90'
+5
Желтая карточка
М. Саматта
Замена
A. Sabo
️️️️
B. Moumouni
90'
Замена
А. Мумуни
️️️️
O. Diabaté
90'
89'
Желтая карточка
Д. Джоб
Желтая карточка
O. Diabaté
79'
Замена
A. Moutari
️️️️
B. Goumey
79'
76'
Замена
Х. Мао Мками
️️️️
Ф. Салум
68'
Замена
Д. Кибу
️️️️
Ч. М'Момбва
Замена
С. Абубакар
️️️️
Y. Moussa
66'
56'
ГОЛ! 0:1!
Ч. М'Момбва
Пас отдал
М. Саматта
51'
Желтая карточка
Ф. Салум
49'
Желтая карточка
Н. Мироши
43'
Желтая карточка
С. Мсува
Желтая карточка
S. Massoudi
24'
Желтая карточка
B. Moumouni
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нигер
22
Mahamadou Tanja
ВР
2
Рахим Альхассан
ЛЗ
4
N. Yakubu
ЦЗ
15
Abdoulaye Boureima Katkoré
ЦЗ
0
Salifou Massoudi
ЦЗ
0
Yusif Moussa
ЦП
23
Boubacar Moumouni
ЦП
0
Ousmane Diabaté
ЦП
9
Kairou Amoustapha
ЦП
17
Boubacar Goumey
ЦФ
0
Boubacar Hainikoye
ЦФ
Главный тренер
Аруна Дула
Танзания
18
Айши Салум Манула
ВР
14
Бакари Мвамньето
ЦЗ
5
Диксон Джоб
ЦЗ
20
Новатус Мироши
ОП
0
Sospeter Bajana
ЦП
8
Чарльз М'Момбва
ЦП
6
Фейсал Салум
ЦП
25
Хаджи Многа
ЦФ
12
Симон Мсува
ЦФ
10
Мбвана Саматта
ЦФ
Главный тренер
Хемед Сулейман
Нигер
0
Naim Van Attenhoven
ВР
0
Issaka Oumarou
ВР
18
Yacouba Magagi
ЦЗ
0
Laurent Chamssidine
ЦЗ
21
Alhabib Hassane Abdou
ЦЗ
0
Karim Doudou
ЦЗ
12
Абдул Мумуни
ОП
0
Салим Абубакар
ЦП
11
Issa Djibrilla
ЦП
5
Mamane Amadou Sabo
ЦП
8
Amadou Sabo
ЦП
20
A. Moutari
ЦФ
Танзания
13
Бено Давид Каколанья
ВР
1
Квеси Кавава
ВР
3
Никсон Кибабаге
ЦЗ
24
Абди Банда
ЦЗ
10
Морис Абрахам
ЦП
7
Химид Мао Мками
ЦП
23
Мудатир Яхья
ЦП
23
Бен Старки
ЦП
0
Matheo Anthony
ЦФ
0
Ibrahim Joshua
ЦФ
11
Денис Кибу
ЦФ
4-4-2
22
2
Альхассан
15
0
4
0
0
9
23
0
17
2-1-3-3
18
Манула
14
Мвамньето
5
Джоб
20
Мироши
0
8
М'Момбва
6
Салум
10
Саматта
12
Мсува
25
Многа
0
12
Мумуни
12
Мумуни
0
0
0
Абубакар
0
Абубакар
0
23
8
8
23
17
20
20
17
6
Салум
7
Мками
7
Мками
6
Салум
8
М'Момбва
11
Кибу
11
Кибу
8
М'Момбва
Остались в запасе
Нигер
Танзания
0
Naim Van Attenhoven
ВР
0
Issaka Oumarou
ВР
18
Yacouba Magagi
ЦЗ
0
Laurent Chamssidine
ЦЗ
21
Alhabib Hassane Abdou
ЦЗ
0
Karim Doudou
ЦЗ
11
Issa Djibrilla
ЦП
5
Mamane Amadou Sabo
ЦП
Главный тренер
Аруна Дула
13
Бено Давид Каколанья
ВР
1
Квеси Кавава
ВР
3
Никсон Кибабаге
ЦЗ
24
Абди Банда
ЦЗ
10
Морис Абрахам
ЦП
23
Мудатир Яхья
ЦП
23
Бен Старки
ЦП
0
Matheo Anthony
ЦФ
0
Ibrahim Joshua
ЦФ
Главный тренер
Хемед Сулейман
Остались в запасе
0
Naim Van Attenhoven
ВР
0
Issaka Oumarou
ВР
18
Yacouba Magagi
ЦЗ
0
Laurent Chamssidine
ЦЗ
21
Alhabib Hassane Abdou
ЦЗ
0
Karim Doudou
ЦЗ
11
Issa Djibrilla
ЦП
5
Mamane Amadou Sabo
ЦП
Остались в запасе
13
Бено Давид Каколанья
ВР
1
Квеси Кавава
ВР
3
Никсон Кибабаге
ЦЗ
24
Абди Банда
ЦЗ
10
Морис Абрахам
ЦП
23
Мудатир Яхья
ЦП
23
Бен Старки
ЦП
0
Matheo Anthony
ЦФ
0
Ibrahim Joshua
ЦФ
Главный тренер
Аруна Дула
Главный тренер
Хемед Сулейман
Статистика матча Нигер - Танзания
4
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Нигер
Товарищеские матчи. Сборные
Алжир
2 : 1
06.10.2026
Нигер
Товарищеские матчи. Сборные
Ботсвана
0 : 0
09.06.2026
Нигер
Товарищеские матчи. Сборные
Нигер
0 : 1
08.06.2026
Мавритания
Товарищеские матчи. Сборные
Бенин
1 : 1
05.06.2026
Нигер
Товарищеские матчи. Сборные
Нигер
0 : 1
31.03.2026
Того
Танзания
Товарищеские матчи. Сборные
Танзания
0 : 0
09.06.2026
Руанда
Товарищеские матчи. Сборные
Танзания
0 : 0
05.06.2026
Уганда
Товарищеские матчи. Сборные
Макао
0 : 6
29.03.2026
Танзания
Кубок африканских наций, 1/8 финала
Марокко
1 : 0
04.01.2026
Танзания
Кубок африканских наций, 3 тур
Танзания
1 : 1
30.12.2025
Тунис
Информация о матче
Посещаемость:
178
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