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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Макао - Танзания
Макао - Танзания: обзор матча 29 марта 2026
Макао
29.03.2026, воскресенье, 16:00
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 6
Завершен
Танзания
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1
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0
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Танзания
Танзания – Уганда: прогноз и ставки на матч 5 июня 2026 с коэффициентом 1.43
4 июня
Стали известны еще три участника плей-офф Кубка Африки
2025.12.30 22:10
Иран – Танзания: прогноз и ставки на матч 14 октября 2025 с коэффициентом 1.75
2025.10.13 09:40
Сборная России отказалась от участия в чемпионате Южной Африки
2025.06.22 12:01
8
Стало известно, почему сборная России не сыграет с Танзанией
2025.03.11 13:50
1
Танзания – Уганда: прогноз и ставки на матч 5 июня 2026 с коэффициентом 1.43
4 июня
Стали известны еще три участника плей-офф Кубка Африки
2025.12.30 22:10
Иран – Танзания: прогноз и ставки на матч 14 октября 2025 с коэффициентом 1.75
2025.10.13 09:40
Сборная России отказалась от участия в чемпионате Южной Африки
2025.06.22 12:01
8
Стало известно, почему сборная России не сыграет с Танзанией
2025.03.11 13:50
1
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Вьетнам
- : -
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- : -
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Антигуа и Барбуда
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Тринидад и Тобаго
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Вьетнам
- : -
13.07.2026
Канвон
Товарищеские матчи. Сборные
- : -
22.07.2026
Антигуа и Барбуда
Товарищеские матчи. Сборные
- : -
26.07.2026
Тринидад и Тобаго
Товарищеские матчи. Сборные
Миннесота Юнайтед
- : -
27.07.2026
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Танзания
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Марокко
1 : 0
04.01.2026
Танзания
Кубок африканских наций, 3 тур
Танзания
1 : 1
30.12.2025
Тунис
Товарищеские матчи. Сборные,
Макао
0 : 6
29.03.2026
Танзания
Товарищеские матчи. Сборные,
Гонконг
2 : 0
19.03.2025
Макао
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, 1 раунд
Макао
1 : 1
17.03.2015
Камбоджа
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, 1 раунд
Камбоджа
3 : 0
12.03.2015
Макао
Товарищеские матчи. Сборные,
Макао
2 : 2
14.10.2014
Сингапур
Товарищеские матчи. Сборные,
Танзания
0 : 0
09.06.2026
Руанда
Товарищеские матчи. Сборные,
Танзания
0 : 0
05.06.2026
Уганда
Товарищеские матчи. Сборные,
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0 : 6
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