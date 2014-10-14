Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Макао - Сингапур
Макао - Сингапур: обзор матча 14 октября 2014
Макао
14.10.2014, вторник, 15:00
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 2
Завершен
Сингапур
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Макао - Сингапур
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Макао
Товарищеские матчи. Сборные
Макао
0 : 6
29.03.2026
Танзания
Товарищеские матчи. Сборные
Гонконг
2 : 0
19.03.2025
Макао
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, 1 раунд
Макао
1 : 1
17.03.2015
Камбоджа
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, 1 раунд
Камбоджа
3 : 0
12.03.2015
Макао
Товарищеские матчи. Сборные
Макао
2 : 2
14.10.2014
Сингапур
Сингапур
Товарищеские матчи. Сборные
Сингапур
- : -
17.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Сингапур
1 : 4
13.11.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Сингапур
1 : 2
05.06.2026
Китай
Товарищеские матчи. Сборные
Сингапур
4 : 0
31.05.2026
Монголия
Отбор Кубка Азии, 6 тур
Сингапур
1 : 0
31.03.2026
Бангладеш
Отбор Кубка Азии, 5 тур
Гонконг
1 : 2
18.11.2025
Сингапур
Новости команд
Все
Макао
Сингапур
Товарищеские матчи (сборные): шансы Сингапура и Бразилии на победу в матче
09:03
Сингапур – Парагвай: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 13 ноября 2026
13 ноября
Товарищеские матчи (сборные): шансы Сингапура и Парагвая на победу в матче
12 ноября
Определились все участники Кубка Азии-2027, который зимой примет Саудовская Аравия
5 июня
1
Сингапур – Китай: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 июня 2026
5 июня
Товарищеские матчи (сборные): шансы Сингапура и Бразилии на победу в матче
09:03
Сингапур – Парагвай: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 13 ноября 2026
13 ноября
Товарищеские матчи (сборные): шансы Сингапура и Парагвая на победу в матче
12 ноября
Определились все участники Кубка Азии-2027, который зимой примет Саудовская Аравия
5 июня
1
Сингапур – Китай: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 июня 2026
5 июня
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+