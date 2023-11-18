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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Африка
ЮАР - Бенин
ЮАР - Бенин: обзор матча 18 ноября 2023
ЮАР
18.11.2023, суббота, 16:00
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, группа C, 1 тур
2 : 1
Завершен
Бенин
2'
П. Тау
45+2'
Х. Мудау
70'
С. Мунье
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ЮАР - Бенин
90'
+2
Желтая карточка
С. Хунтонджи
84'
Замена
C. Gomez
️️️️
Д. Кики
Замена
S. Mthethwa
️️️️
Т. Зване
80'
Замена
М. Маямбела
️️️️
Б. Хлонгване
80'
72'
Замена
И. Хассане
️️️️
С. Д'Алмейда
72'
Замена
С. Суку
️️️️
Ж. Доссу
70'
ГОЛ! 2:1!
С. Мунье
Пас отдал
Ж. Доссу
67'
Замена
Д. Додо
️️️️
Р. Косси
Замена
Н. Сибиси
️️️️
М. Мвала
61'
Желтая карточка
Т. Мокоена
54'
Замена
З. Лепаса
️️️️
Э. Макгопа
52'
46'
Замена
С. Траоре
️️️️
А. Унтонджи
ГОЛ! 2:0!
Х. Мудау
45'
+2
ГОЛ! 1:0!
П. Тау
Пас отдал
Я. Ситхоле
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЮАР
20
Хулисо Мудау
ЦЗ
5
Сиянда Ксулу
ЦЗ
14
Мотоби Мвала
ЦЗ
6
Обри Модиба
ЦЗ
13
Яя Ситхоле
ЦП
11
Темба Зване
ЦП
10
Перси Тау
ПВ
15
Бонгокуле Хлонгване
ЦФ
1
Ронвен Уильямс
ЦФ
4
Тебохо Мокоена
ЦФ
99
Эвиденс Макгопа
ЦФ
Главный тренер
Эфраим Машаба
Бенин
16
Сатурнин Альягбе
ВР
12
Давид Кики
ЛЗ
11
Rachid Moumini
ЦЗ
4
Седрик Хунтонджи
ЦЗ
13
Мохамед Тижани
ЦЗ
20
Жодель Доссу
ПП
9
Стив Мунье
(К)
ЦФ
17
Андреас Унтонджи
ЦФ
18
Жуниор Олайтан
ЦФ
15
Сесси Д'Алмейда
ЦФ
21
Родриг Косси
ЦФ
Главный тренер
Жан-Марк Нобило
ЮАР
22
Рикардо Госс
ВР
16
Вели Мотва
ВР
13
Tapelo Xoki
ЦЗ
2
Нийко Мобби
ЦЗ
26
Брэдли Кросс
ЦЗ
21
Михлали Маямбела
ЛВ
0
Hlompho Kekana
ЦП
23
Джейден Адамс
ЦП
7
Освин Апполлис
ЦП
0
Sibongiseni Mthethwa
ЦП
12
Элиас Моквана
ЦП
19
Нкосинати Сибиси
ЦФ
17
Захеле Лепаса
ЦФ
Бенин
1
Марсель Данджину
ВР
23
Серж Обасса
ВР
22
Rabiou Sankamao
ЦЗ
3
Тамиму Оуороу
ЦЗ
7
Маттео Ахлинви
ОП
2
Родриг Фассину
ЦП
7
Доку Додо
ЦП
8
Имуране Хассане
ЦП
17
Prince Ricardo Dossou
ЦП
21
Стив Траоре
ПВ
0
Себио Суку
ПВ
14
Charbel Gomez
ЦФ
4-2-1-4
20
Мудау
14
Мвала
6
Модиба
5
Ксулу
13
Ситхоле
11
Зване
10
Тау
15
Хлонгване
99
Макгопа
4
Мокоена
1
Уильямс
4-1-5
16
Альягбе
11
4
Хунтонджи
13
Тижани
12
Кики
20
Доссу
9
Мунье
21
Косси
15
Д'Алмейда
18
Олайтан
17
Унтонджи
11
Зване
0
0
11
Зване
15
Хлонгване
21
Маямбела
21
Маямбела
15
Хлонгване
14
Мвала
19
Сибиси
19
Сибиси
14
Мвала
99
Макгопа
17
Лепаса
17
Лепаса
99
Макгопа
21
Косси
7
Додо
7
Додо
21
Косси
15
Д'Алмейда
8
Хассане
8
Хассане
15
Д'Алмейда
17
Унтонджи
21
Траоре
21
Траоре
17
Унтонджи
20
Доссу
0
Суку
0
Суку
20
Доссу
12
Кики
14
14
12
Кики
Остались в запасе
ЮАР
Бенин
22
Рикардо Госс
ВР
16
Вели Мотва
ВР
13
Tapelo Xoki
ЦЗ
2
Нийко Мобби
ЦЗ
26
Брэдли Кросс
ЦЗ
0
Hlompho Kekana
ЦП
23
Джейден Адамс
ЦП
7
Освин Апполлис
ЦП
12
Элиас Моквана
ЦП
Главный тренер
Эфраим Машаба
1
Марсель Данджину
ВР
23
Серж Обасса
ВР
22
Rabiou Sankamao
ЦЗ
3
Тамиму Оуороу
ЦЗ
7
Маттео Ахлинви
ОП
2
Родриг Фассину
ЦП
17
Prince Ricardo Dossou
ЦП
Главный тренер
Жан-Марк Нобило
Остались в запасе
22
Рикардо Госс
ВР
16
Вели Мотва
ВР
13
Tapelo Xoki
ЦЗ
2
Нийко Мобби
ЦЗ
26
Брэдли Кросс
ЦЗ
0
Hlompho Kekana
ЦП
23
Джейден Адамс
ЦП
7
Освин Апполлис
ЦП
12
Элиас Моквана
ЦП
Остались в запасе
1
Марсель Данджину
ВР
23
Серж Обасса
ВР
22
Rabiou Sankamao
ЦЗ
3
Тамиму Оуороу
ЦЗ
7
Маттео Ахлинви
ОП
2
Родриг Фассину
ЦП
17
Prince Ricardo Dossou
ЦП
Главный тренер
Эфраим Машаба
Главный тренер
Жан-Марк Нобило
Статистика матча ЮАР - Бенин
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
ЮАР
Товарищеские матчи. Сборные
Египет
0 : 1
04.10.2026
ЮАР
Чемпионат мира, 1/16 финала
ЮАР
0 : 1
28.06.2026
Канада
Чемпионат мира, 3 тур
ЮАР
1 : 0
25.06.2026
Южная Корея
Чемпионат мира, 2 тур
Чехия
1 : 1
18.06.2026
ЮАР
Чемпионат мира, 1 тур
Мексика
2 : 0
11.06.2026
ЮАР
Бенин
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
3 : 0
07.10.2026
Бенин
Товарищеские матчи. Сборные
Того
5 : 1
09.06.2026
Бенин
Товарищеские матчи. Сборные
Бенин
1 : 1
05.06.2026
Нигер
Товарищеские матчи. Сборные
Либерия
0 : 0
05.06.2026
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0 : 1
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