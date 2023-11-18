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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Беларусь - Андорра
Беларусь - Андорра: обзор матча 18 ноября 2023
Беларусь
18.11.2023, суббота, 20:00
Отбор ЧЕ-2024, группа I, 9 тур
1 : 0
Завершен
Андорра
83'
Д. Лаптев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Беларусь - Андорра
Желтая карточка
Д. Лаптев
90'
+6
90'
Замена
Ж. Рубио
️️️️
Э. Де Паблос
87'
Замена
М. Пужоль
️️️️
М. Виейра
ГОЛ! 1:0!
Д. Лаптев
83'
Замена
Д. Лаптев
️️️️
К. Печенин
74'
72'
Желтая карточка
М. Виейра
70'
Желтая карточка
А. Мартинес
66'
Замена
Э. Валес
️️️️
М. Ребес
Замена
М. Скавыш
️️️️
В. Морозов
63'
Замена
И. Бахар
️️️️
С. Карпович
63'
Замена
В. Громыко
️️️️
К. Капленко
63'
Замена
А. Концевой
️️️️
В. Климович
46'
45'
+1
Желтая карточка
М. Ребес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Беларусь
1
Сергей Игнатович
ВР
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
13
Сергей Карпович
ЦЗ
15
Егор Пархоменко
ЦЗ
20
Захар Волков
ЦЗ
22
Александр Павловец
ЦЗ
18
Кирилл Капленко
ЦП
9
Макс Эбонг
(К)
АП
21
Владислав Климович
ЦФ
23
Дмитрий Антилевский
ЦФ
18
Владислав Морозов
ЦФ
Главный тренер
Карлос Алос
Андорра
12
Икер Альварес
ВР
4
Марк Ребес
ЦЗ
6
Francisco Pomares Ortega
ЦЗ
5
Макс Льовера
ЦЗ
23
Эрик Де Паблос
ПЗ
17
Жоан Сервос
ЛП
8
Марсио Виейра
(К)
ЦП
3
Марк Валес
ЦП
14
Жорди Алаез
ЦП
9
Куку
ЦФ
7
Алешандре Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
Беларусь
1
Павел Павлюченко
ВР
0
Константин Руденок
ВР
18
Владислав Малькевич
ЛЗ
5
Денис Поляков
ЦЗ
4
Роман Юзепчук
ПЗ
15
Валерий Бочеров
ОП
10
Иван Бахар
ЦП
15
Никита Корзун
ЦП
10
Валерий Громыко
АП
11
Максим Скавыш
ЦФ
11
Денис Лаптев
ЦФ
0
Артем Концевой
ЦФ
Андорра
1
Хосеп Гомес
ВР
13
Хиско
ВР
22
Иан Оливера
ЦЗ
18
Жорди Рубио
ЦЗ
7
Марк Пужоль
ЦП
8
Эрик Валес
ЦП
18
Ot Remolins Planes
ЦП
23
Adrián Gomes
ЦП
21
Марк Гарсия
ЦП
10
Виктор Бернат
ЦФ
20
Ицан Фернандес
ЦФ
9
Аарон Санчес
ЦФ
3-2-1-1-3
1
Игнатович
15
Пархоменко
20
Волков
22
Павловец
2
Печенин
13
Карпович
18
Капленко
9
Эбонг
18
Морозов
23
Антилевский
21
Климович
4-4-2
12
Альварес
23
Де Паблос
6
5
Льовера
4
Ребес
8
Виейра
3
Валес
14
Алаез
17
Сервос
7
Мартинес
9
Куку
13
Карпович
10
Бахар
10
Бахар
13
Карпович
18
Капленко
10
Громыко
10
Громыко
18
Капленко
18
Морозов
11
Скавыш
11
Скавыш
18
Морозов
2
Печенин
11
Лаптев
11
Лаптев
2
Печенин
21
Климович
0
Концевой
0
Концевой
21
Климович
23
Де Паблос
18
Рубио
18
Рубио
23
Де Паблос
8
Виейра
7
Пужоль
7
Пужоль
8
Виейра
4
Ребес
8
Валес
8
Валес
4
Ребес
Остались в запасе
Беларусь
Андорра
1
Павел Павлюченко
ВР
0
Константин Руденок
ВР
18
Владислав Малькевич
ЛЗ
5
Денис Поляков
ЦЗ
4
Роман Юзепчук
ПЗ
15
Валерий Бочеров
ОП
15
Никита Корзун
ЦП
Главный тренер
Карлос Алос
1
Хосеп Гомес
ВР
13
Хиско
ВР
22
Иан Оливера
ЦЗ
18
Ot Remolins Planes
ЦП
23
Adrián Gomes
ЦП
21
Марк Гарсия
ЦП
10
Виктор Бернат
ЦФ
20
Ицан Фернандес
ЦФ
9
Аарон Санчес
ЦФ
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
Остались в запасе
1
Павел Павлюченко
ВР
0
Константин Руденок
ВР
18
Владислав Малькевич
ЛЗ
5
Денис Поляков
ЦЗ
4
Роман Юзепчук
ПЗ
15
Валерий Бочеров
ОП
15
Никита Корзун
ЦП
Остались в запасе
1
Хосеп Гомес
ВР
13
Хиско
ВР
22
Иан Оливера
ЦЗ
18
Ot Remolins Planes
ЦП
23
Adrián Gomes
ЦП
21
Марк Гарсия
ЦП
10
Виктор Бернат
ЦФ
20
Ицан Фернандес
ЦФ
9
Аарон Санчес
ЦФ
Главный тренер
Карлос Алос
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
Статистика матча Беларусь - Андорра
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Беларусь
Лига наций, Финал
Беларусь
- : -
25.03.2027
Израиль
Лига наций, 6 тур
Беларусь
0 : 2
15.11.2026
Албания
Лига наций, 5 тур
Сан-Марино
0 : 2
12.11.2026
Беларусь
Лига наций, 4 тур
Беларусь
1 : 0
06.10.2026
Финляндия
Лига наций, 3 тур
Беларусь
4 : 0
03.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 2 тур
Финляндия
0 : 0
29.09.2026
Беларусь
Андорра
Товарищеские матчи. Сборные
Андорра
1 : 3
16.11.2026
Азербайджан
Лига наций, 5 тур
Андорра
2 : 0
13.11.2026
Гибралтар
Лига наций, 4 тур
Мальта
1 : 0
04.10.2026
Андорра
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
3 : 0
30.09.2026
Андорра
Лига наций, 2 тур
Гибралтар
0 : 0
27.09.2026
Андорра
Информация о матче
Главный судья:
Булат Сариев
(Уральск)
Стадион:
Шуша Ференц
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