Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Первая лига
Блэкпул - Шрусбери Таун
Блэкпул - Шрусбери Таун: обзор матча 18 ноября 2023
Блэкпул
18.11.2023, суббота, 18:00
Англия. Первая лига, 18 тур
4 : 0
Завершен
Шрусбери Таун
19'
Д. Роудс (П)
33'
Д. Бисли
74'
К. Джозеф
82'
Д. Бисли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Блэкпул - Шрусбери Таун
Замена
Й. Уэйр
️️️️
С. Хэмилтон
86'
ГОЛ! 4:0!
Д. Бисли
Пас отдал
К. Джозеф
82'
Замена
Э. Лайонс
️️️️
О. Дейл
81'
Замена
К. Коннолли
️️️️
К. Дембеле
81'
ГОЛ! 3:0!
К. Джозеф
Пас отдал
К. Дембеле
74'
Замена
К. Джозеф
️️️️
Д. Роудс
68'
Замена
А. Морган
️️️️
С. Кэри
68'
61'
Замена
Т. Собовале
️️️️
Э. Беннетт
61'
Замена
M. Benning
️️️️
Д. Андерсон
45'
Замена
Р. Боумен
️️️️
Т. Бейлисс
ГОЛ! 2:0!
Д. Бисли
Пас отдал
С. Хэмилтон
33'
20'
Желтая карточка
Э. Беннетт
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Роудс
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкпул
32
Дэниэл Гримшоу
ВР
28
Мэттью Пеннингтон
ЦЗ
3
Джеймс Хасбэнд
(К)
ЦЗ
21
Марвин Экпитета
ЦЗ
22
Си-Джей Хэмилтон
ЛВ
16
Кенни Дугалл
ОП
7
Карамоко Дембеле
ПВ
14
Сонни Кэри
ПВ
19
Оуэн Дейл
ПВ
29
Джордан Роудс
ЦФ
9
Джейк Бисли
ЦФ
Главный тренер
Нил Критчли
Шрусбери Таун
20
Марко Мароши
ВР
6
Том Фланаган
ЦЗ
22
Шайенн Данкли
ЦЗ
20
Jason Sraha
ЦЗ
20
Карл Винчестер
ЦЗ
22
Джо Андерсон
ЦЗ
17
Эллиот Беннетт
ЦП
8
Тейлор Перри
ЦП
8
Том Бейлисс
ЦП
26
Джордан Шипли
ЦФ
23
Даниэль Удо
ЦФ
Главный тренер
Стив Коттерилл
Блэкпул
4
Оливер Кейси
ЦЗ
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
2
Энди Лайонс
ПЗ
6
Йенсен Уэйр
ЦП
8
Алби Морган
ЦП
12
Ричард О'Доннелл
ЦФ
22
Кайл Джозеф
ЦФ
Шрусбери Таун
1
Гарри Бургойн
ВР
16
Аарон Пьерр
ЦЗ
22
Тунмисе Собовале
ЦЗ
37
Harvey Watts
ЦП
2
Эллиот Торп
ЦП
3
Malvind Benning
ЦФ
12
Райан Боумен
ЦФ
3-1-3-3
32
Гримшоу
28
Пеннингтон
3
Хасбэнд
21
Экпитета
16
Дугалл
22
Хэмилтон
14
Кэри
19
Дейл
9
Бисли
29
Роудс
7
Дембеле
3-2-3-2
20
Мароши
20
20
Винчестер
22
Андерсон
6
Фланаган
22
Данкли
17
Беннетт
8
Перри
8
Бейлисс
23
Удо
26
Шипли
7
Дембеле
6
Коннолли
6
Коннолли
7
Дембеле
19
Дейл
2
Лайонс
2
Лайонс
19
Дейл
22
Хэмилтон
6
Уэйр
6
Уэйр
22
Хэмилтон
14
Кэри
8
Морган
8
Морган
14
Кэри
29
Роудс
22
Джозеф
22
Джозеф
29
Роудс
17
Беннетт
22
Собовале
22
Собовале
17
Беннетт
22
Андерсон
3
3
22
Андерсон
8
Бейлисс
12
Боумен
12
Боумен
8
Бейлисс
Остались в запасе
Блэкпул
Шрусбери Таун
4
Оливер Кейси
ЦЗ
12
Ричард О'Доннелл
ЦФ
Главный тренер
Нил Критчли
1
Гарри Бургойн
ВР
16
Аарон Пьерр
ЦЗ
37
Harvey Watts
ЦП
2
Эллиот Торп
ЦП
Главный тренер
Стив Коттерилл
Остались в запасе
4
Оливер Кейси
ЦЗ
12
Ричард О'Доннелл
ЦФ
Остались в запасе
1
Гарри Бургойн
ВР
16
Аарон Пьерр
ЦЗ
37
Harvey Watts
ЦП
2
Эллиот Торп
ЦП
Главный тренер
Нил Критчли
Главный тренер
Стив Коттерилл
Статистика матча Блэкпул - Шрусбери Таун
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Блэкпул
Англия. Первая лига, 17 тур
Стивенидж
- : -
28.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уимблдон
1 : 0
14.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 13 тур
Блэкпул
1 : 4
24.10.2026
Мэнсфилд Таун
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Шрусбери Таун
- : -
28.11.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Честерфилд
4 : 1
21.11.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 15 тур
Шрусбери Таун
2 : 1
14.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Шрусбери Таун
1 : 2
31.10.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Кроули Таун
2 : 3
20.10.2026
Шрусбери Таун
Новости команд
Все
Блэкпул
Шрусбери Таун
«Ливерпуль» отозвал из аренды защитника Уильямса
2023.01.23 23:00
За какой клуб болела Елизавета II. Журналисты подкупали сотрудников Букингемского дворца, чтобы раскрыть тайну
2022.09.08 23:40
5
Гвардиола: «Поздравляю игрока «Блэкпула» с каминг-аутом. Это мужественно»
2022.05.22 12:52
6
Клопп: «Горжусь игроком «Блэкпула», который сделал каминг-аут. Все футбольное сообщество поддержит его»
2022.05.18 10:17
18
АПЛ и Футбольная ассоциация Англии поддержали игрока «Блэкпула», совершившего каминг-аут
2022.05.17 14:14
5
«Ливерпуль» отозвал из аренды защитника Уильямса
2023.01.23 23:00
За какой клуб болела Елизавета II. Журналисты подкупали сотрудников Букингемского дворца, чтобы раскрыть тайну
2022.09.08 23:40
5
Гвардиола: «Поздравляю игрока «Блэкпула» с каминг-аутом. Это мужественно»
2022.05.22 12:52
6
Клопп: «Горжусь игроком «Блэкпула», который сделал каминг-аут. Все футбольное сообщество поддержит его»
2022.05.18 10:17
18
АПЛ и Футбольная ассоциация Англии поддержали игрока «Блэкпула», совершившего каминг-аут
2022.05.17 14:14
5
«Шрусбери» из Лиги 1: «Мы забили в этом сезоне на «Энфилде», «Манчестер Юнайтед» – нет»
2022.04.20 10:33
Кубок Англии. «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» вышли в 1/16 финала
2022.01.09 18:51
«Спасибо богу за вакцину. Переболел в легкой форме». Клопп будет на скамейке на игре со «Шрусбери»
2022.01.09 15:21
5
Кубок Англии. «Ливерпуль» прошел в 1/8 финала, победив «Шрусбери Таун» самым молодым составом в истории клуба
2020.02.05 01:18
Кертис Джонс – самый молодой капитан в истории «Ливерпуля»
2020.02.04 22:12
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+