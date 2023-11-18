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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Стивенидж - Линкольн
Стивенидж - Линкольн: обзор матча 18 ноября 2023
Стивенидж
18.11.2023, суббота, 18:00
Англия. Первая лига, 18 тур
1 : 0
Завершен
Линкольн
68'
Д. Рид
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Стивенидж - Линкольн
Замена
E. List
️️️️
Д. Робертс
90'
+4
85'
Замена
Д. Браун
️️️️
Д. Берроуз
85'
Замена
Й. Макама
️️️️
Т. Эйома
81'
Желтая карточка
A. Jackson
ГОЛ! 1:0!
Д. Рид
68'
65'
Замена
D. Duffy
️️️️
A. Smith
61'
Замена
Х. Аделакун
️️️️
Д. Вейл
Замена
B. Thompson
️️️️
Н. Фримен
46'
Замена
J. Forster-Caskey
️️️️
А. МакДональд
46'
Желтая карточка
К. Пьерджанни
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стивенидж
1
Тайе Эшби-Хэммонд
ВР
26
Дэн Батлер
ЛЗ
5
Финли Барнс
ЦЗ
22
Ник Фримен
ЦП
14
Александер МакДональд
ПВ
11
Джордан Робертс
ЦФ
2
Лютер Джеймс-Уилдин
ЦФ
15
Terence Vancooten
ЦФ
5
Карл Пьерджанни
ЦФ
15
Кейн Хеммингс
ЦФ
9
Джейми Рид
ЦФ
Главный тренер
Грэхэм Вестли
Линкольн
1
Лукас Йенсен
ВР
15
Алекс Митчелл
ЦЗ
45
Adam Jackson
(К)
ЦЗ
3
Тимоти Эйома
ПЗ
12
Alistair Smith
ЦП
2
Лассе Серенсен
ЦП
21
Итан Эрхахон
ЦП
2
Джек Берроуз
ЦП
27
Джек Вейл
ЦФ
14
Даниэль Мандрою
ЦФ
48
Итан Хэмилтон
ЦФ
Главный тренер
Марк Кеннеди
Стивенидж
8
Jake Forster-Caskey
ЦЗ
4
Натан Томпсон
ПЗ
36
Max Woodford
ЦП
23
Луис Томпсон
ЦП
19
Аарон Прессли
ЦФ
8
Ben Thompson
ЦФ
10
E. List
ЦФ
Линкольн
1
Jordan Wright
ВР
21
Джейден Браун
ЛЗ
37
Gbolahan Okewoye
ЦП
11
Dylan Duffy
ЦП
47
Хакиб Аделакун
ПВ
30
Оламиде Шодипо
ЦФ
24
Йовон Макама
ЦФ
2-1-1-5
1
Эшби-Хэммонд
26
Батлер
5
Барнс
22
Фримен
14
МакДональд
15
9
Рид
15
Хеммингс
5
Пьерджанни
2
Джеймс-Уилдин
3-4-3
1
Йенсен
3
Эйома
45
15
Митчелл
2
Серенсен
21
Эрхахон
2
Берроуз
12
48
Хэмилтон
14
Мандрою
27
Вейл
14
МакДональд
8
8
14
МакДональд
22
Фримен
8
8
22
Фримен
11
Робертс
10
10
11
Робертс
2
Берроуз
21
Браун
21
Браун
2
Берроуз
12
11
11
12
27
Вейл
47
Аделакун
47
Аделакун
27
Вейл
3
Эйома
24
Макама
24
Макама
3
Эйома
Остались в запасе
Стивенидж
Линкольн
4
Натан Томпсон
ПЗ
36
Max Woodford
ЦП
23
Луис Томпсон
ЦП
19
Аарон Прессли
ЦФ
Главный тренер
Грэхэм Вестли
1
Jordan Wright
ВР
37
Gbolahan Okewoye
ЦП
30
Оламиде Шодипо
ЦФ
Главный тренер
Марк Кеннеди
Остались в запасе
4
Натан Томпсон
ПЗ
36
Max Woodford
ЦП
23
Луис Томпсон
ЦП
19
Аарон Прессли
ЦФ
Остались в запасе
1
Jordan Wright
ВР
37
Gbolahan Okewoye
ЦП
30
Оламиде Шодипо
ЦФ
Главный тренер
Грэхэм Вестли
Главный тренер
Марк Кеннеди
Статистика матча Стивенидж - Линкольн
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Стивенидж
Англия. Первая лига, 17 тур
Стивенидж
- : -
28.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 8 тур
Стивенидж
0 : 0
24.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Ноттс Каунти
0 : 1
21.11.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 15 тур
Стивенидж
0 : 0
14.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 13 тур
Стивенидж
0 : 1
24.10.2026
Милтон Кинс Донс
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Линкольн
- : -
28.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Чарльтон
4 : 0
24.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Линкольн
0 : 1
21.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
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