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  • Кубок Англии. «Астон Вилла» Эмери проиграла клубу 4-го дивизиона (1:2)

Кубок Англии. «Астон Вилла» Эмери проиграла клубу 4-го дивизиона (1:2)

8 января 2023, 23:04

«Астон Вилла» в 1/32 финала Кубка Англии уступила дома «Стивениджу». Гости представляют четвертый по силе английский дивизион.

Бирмингемцы впервые с 1964 года проиграли в Кубке Англии команде Д4, когда сами выступают в высшей лиге.

У «Астон Виллы» восемь подряд поражений в Кубке Англии. Это клубный антирекорд.

Англия. Кубок. 1/32 финала

Астон Вилла – Стивенидж – 1:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Сансон, 33; 1:1 – Рид, 88 (с пенальти); 1:2 – Кэмпбелл, 90.

Удаления: Дендокер, 85 – нет.

Календарь Кубка Англии

Результаты Кубка Англии

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