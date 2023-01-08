Кубок Англии. «Астон Вилла» Эмери проиграла клубу 4-го дивизиона (1:2)

«Астон Вилла» в 1/32 финала Кубка Англии уступила дома «Стивениджу». Гости представляют четвертый по силе английский дивизион.
Бирмингемцы впервые с 1964 года проиграли в Кубке Англии команде Д4, когда сами выступают в высшей лиге.
У «Астон Виллы» восемь подряд поражений в Кубке Англии. Это клубный антирекорд.
Англия. Кубок. 1/32 финала
Астон Вилла – Стивенидж – 1:2 (1:0)
Голы: 1:0 – Сансон, 33; 1:1 – Рид, 88 (с пенальти); 1:2 – Кэмпбелл, 90.
Удаления: Дендокер, 85 – нет.
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Источник: «Бомбардир»