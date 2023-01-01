Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Команды
Мейденхед Юнайтед
Результаты
Мейденхед Юнайтед
Мейденхед
Стадион:
Йорк Роуд
Сайт:
http://www.maidenheadunitedfc.org/
Тренер:
Алан Девоншир
Статистика
Трансферы
Результаты
Расписание
Таблица
Англия. Кубок. 2024/2025
Англия. Национальная лига. 2024/2025
Англия. Кубок. 2023/2024
Англия. Национальная лига. 2023/2024
05.05 | 17:00
Мейденхед Юнайтед
3 : 0
Бостон Юнайтед
26.04 | 17:00
Эббсфлит Юнайтед
0 : 2
Мейденхед Юнайтед
21.04 | 17:00
Уилдстон
1 : 1
Мейденхед Юнайтед
18.04 | 17:00
Мейденхед Юнайтед
2 : 2
Уокинг
12.04 | 17:00
Галифакс
0 : 2
Мейденхед Юнайтед
05.04 | 17:00
Мейденхед Юнайтед
3 : 1
Тамуорт
29.03 | 18:00
Дагенхэм энд Редбридж
1 : 0
Мейденхед Юнайтед
22.03 | 18:00
Мейденхед Юнайтед
1 : 1
Рочдейл
18.03 | 22:45
Мейденхед Юнайтед
0 : 1
Олдершот
15.03 | 18:00
Гейтсхед
0 : 2
Мейденхед Юнайтед
08.03 | 18:00
Мейденхед Юнайтед
0 : 1
Саттон Юнайтед
04.03 | 22:45
Мейденхед Юнайтед
3 : 3
Брейнтри Таун
01.03 | 18:00
Форест Грин
2 : 0
Мейденхед Юнайтед
25.02 | 22:45
Мейденхед Юнайтед
1 : 3
Йорк Сити
22.02 | 18:00
Мейденхед Юнайтед
0 : 2
Йовил
18.02 | 22:45
Олдхэм
0 : 1
Мейденхед Юнайтед
15.02 | 18:00
Хартлпул Юнайтед
0 : 0
Мейденхед Юнайтед
08.02 | 18:00
Мейденхед Юнайтед
1 : 0
Саутенд Юнайтед
25.01 | 18:00
Барнет
3 : 0
Мейденхед Юнайтед
18.01 | 20:30
Мейденхед Юнайтед
4 : 1
Файлд
14.01 | 22:45
Алтричем
4 : 0
Мейденхед Юнайтед
01.01 | 18:00
Уокинг
3 : 1
Мейденхед Юнайтед
26.12 | 18:00
Мейденхед Юнайтед
3 : 1
Уилдстон
21.12 | 18:00
Истли
1 : 0
Мейденхед Юнайтед
14.12 | 18:00
Мейденхед Юнайтед
1 : 1
Солихалл Мурс
30.11 | 18:00
Йорк Сити
6 : 2
Мейденхед Юнайтед
26.11 | 22:45
Брейнтри Таун
1 : 3
Мейденхед Юнайтед
23.11 | 18:00
Мейденхед Юнайтед
0 : 5
Гейтсхед
16.11 | 18:00
Саттон Юнайтед
1 : 0
Мейденхед Юнайтед
09.11 | 18:00
Мейденхед Юнайтед
1 : 4
Форест Грин
26.10 | 17:00
Йовил
3 : 1
Мейденхед Юнайтед
22.10 | 21:45
Мейденхед Юнайтед
2 : 2
Олдхэм
19.10 | 17:00
Мейденхед Юнайтед
1 : 1
Хартлпул Юнайтед
05.10 | 17:00
Саутенд Юнайтед
0 : 2
Мейденхед Юнайтед
28.09 | 17:00
Бостон Юнайтед
1 : 2
Мейденхед Юнайтед
24.09 | 21:45
Мейденхед Юнайтед
2 : 1
Эббсфлит Юнайтед
21.09 | 17:00
Мейденхед Юнайтед
0 : 1
Галифакс
14.09 | 17:00
Тамуорт
3 : 1
Мейденхед Юнайтед
10.09 | 21:45
Рочдейл
3 : 1
Мейденхед Юнайтед
07.09 | 17:00
Мейденхед Юнайтед
1 : 1
Дагенхэм энд Редбридж
31.08 | 17:00
Олдершот
4 : 3
Мейденхед Юнайтед
26.08 | 17:00
Мейденхед Юнайтед
3 : 1
Барнет
24.08 | 17:00
Файлд
0 : 0
Мейденхед Юнайтед
20.08 | 21:45
Мейденхед Юнайтед
0 : 1
Алтричем
17.08 | 17:00
Солихалл Мурс
2 : 1
Мейденхед Юнайтед
10.08 | 17:00
Мейденхед Юнайтед
0 : 2
Истли
Главные новости
Итоговый состав сборной России, увольнение Тедеско, новый клуб Гусева и другие новости
02:00
Моуринью прокомментировал вымученную победу «Реала» над «Эльче»
01:29
Клопп выбрал нового основного вратаря сборной Германии
01:14
Игрока «Зенита» впервые в карьере вызвали в сборную Аргентины
00:40
Примера. «Реал» упустил преимущество в два гола, но вырвал победу над «Эльче» на 91-й минуте
00:27
В «Спартаке» определились с будущим Джику
00:15
1
Месси проведет прощальный матч за сборную Аргентины: подробности
Вчера, 23:40
Гусев продолжит тренерскую карьеру за пределами России
Вчера, 23:26
1
Видео
Радимов одним словом описал комичную симуляцию Кордобы
Вчера, 23:01
2
Тедеско уволили через 3,5 месяца после назначения
Вчера, 22:48
6
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+