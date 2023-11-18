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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Франция - Гибралтар
Франция - Гибралтар: обзор матча 18 ноября 2023
Франция
18.11.2023, суббота, 22:45
Отбор ЧЕ-2024, группа B, 9 тур
14 : 0
Завершен
Гибралтар
3'
И. Сантос (АГ)
4'
М. Тюрам
16'
В. Заир-Эмери
30'
К. Мбаппе (П)
34'
Ж. Клосс
36'
К. Коман
37'
Ю. Фофана
63'
А. Рабьо
65'
К. Коман
73'
У. Дембеле
74'
К. Мбаппе
82'
К. Мбаппе
89'
О. Жиру
90+2'
О. Жиру
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Франция - Гибралтар
ГОЛ! 14:0!
О. Жиру
Пас отдал
Т. Эрнандес
90'
+2
ГОЛ! 13:0!
О. Жиру
Пас отдал
А. Гризманн
89'
ГОЛ! 12:0!
К. Мбаппе
Пас отдал
Ю. Фофана
82'
81'
Замена
Д. Кумбес
️️️️
Т. Де Барр
Замена
В. Салиба
️️️️
Д. Упамекано
81'
ГОЛ! 11:0!
К. Мбаппе
Пас отдал
Т. Эрнандес
74'
ГОЛ! 10:0!
У. Дембеле
73'
Замена
О. Жиру
️️️️
М. Тюрам
66'
Замена
Б. Камара
️️️️
А. Рабьо
66'
Замена
У. Дембеле
️️️️
К. Коман
66'
ГОЛ! 9:0!
К. Коман
Пас отдал
К. Мбаппе
65'
ГОЛ! 8:0!
А. Рабьо
63'
61'
Замена
И. Джолли
️️️️
Л. Уолкер
61'
Замена
Д. Оливейро
️️️️
Д. Чиполина
ГОЛ! 7:0!
Ю. Фофана
Пас отдал
К. Мбаппе
37'
ГОЛ! 6:0!
К. Коман
36'
ГОЛ! 5:0!
Ж. Клосс
Пас отдал
К. Мбаппе
34'
ГОЛ с пенальти! 4:0!
К. Мбаппе
30'
Замена
Ю. Фофана
️️️️
В. Заир-Эмери
20'
18'
Красная карточка
И. Сантос
ГОЛ! 3:0!
В. Заир-Эмери
Пас отдал
К. Коман
16'
ГОЛ! 2:0!
М. Тюрам
Пас отдал
Ж. Клосс
4'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
И. Сантос
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Франция
16
Майк Меньян
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
4
Дайот Упамекано
ЦЗ
0
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
21
Жонатан Клосс
ПЗ
7
Кингсли Коман
ЛВ
18
Варрен Заир-Эмери
ОП
14
Адриан Рабьо
ЦП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
10
Килиан Мбаппе
(К)
ЦФ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Гибралтар
23
Дэйл Коулинг
ВР
21
Аймен Муэли
ЛЗ
6
Рой Чиполина
(К)
ЦЗ
15
Итан Сантос
ЦЗ
3
Джозеф Чиполина
ЦЗ
4
Джек Сержант
ЦЗ
4
Николас Позо
ЦП
18
Эван Де Харо
ЦП
10
Лайам Уолкер
ЦП
10
Тиджей Де Барр
ЦФ
7
Ли Кашаро
ЦФ
Главный тренер
Хулио Сесар Рибас
Франция
1
Брис Самба
ВР
23
Альфонсе Ареоля
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
3
Аксель Дисаси
ЦЗ
17
Вильям Салиба
ЦЗ
5
Жюль Кунде
ЦЗ
19
Бубакар Камара
ОП
6
Кефрен Тюрам
ОП
19
Юссуф Фофана
ЦП
7
Усман Дембеле
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
12
Рандаль Коло Муани
ЦФ
Гибралтар
1
Брэдли Банда
ВР
13
Кристиан Лопес
ВР
2
Итан Джолли
ЦЗ
17
Джейси Оливейро
ЦЗ
12
Аюб Эль-Хмиди
ЛП
12
Скотт Баллентайн
ЦП
8
Мохамед Бадр Хассан
ЦП
21
Майкл Руис
ЦП
17
Кеван Ронко
ЦФ
22
Энтони Эрнандес
ЦФ
16
Джейми Кумбес
ЦФ
20
Дилан Пикок
ЦФ
4-1-1-1-3
16
Меньян
19
Эрнандес
4
Упамекано
0
Тодибо
21
Клосс
18
Заир-Эмери
14
Рабьо
7
Коман
9
Тюрам
10
Мбаппе
7
Гризманн
3-2-3-2
23
Коулинг
15
Сантос
3
Чиполина
4
Сержант
6
Чиполина
21
Муэли
4
Позо
18
Де Харо
10
Уолкер
7
Кашаро
10
Де Барр
4
Упамекано
17
Салиба
17
Салиба
4
Упамекано
14
Рабьо
19
Камара
19
Камара
14
Рабьо
18
Заир-Эмери
19
Фофана
19
Фофана
18
Заир-Эмери
7
Коман
7
Дембеле
7
Дембеле
7
Коман
9
Тюрам
9
Жиру
9
Жиру
9
Тюрам
10
Уолкер
2
Джолли
2
Джолли
10
Уолкер
3
Чиполина
17
Оливейро
17
Оливейро
3
Чиполина
10
Де Барр
16
Кумбес
16
Кумбес
10
Де Барр
Остались в запасе
Франция
Гибралтар
1
Брис Самба
ВР
23
Альфонсе Ареоля
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
3
Аксель Дисаси
ЦЗ
5
Жюль Кунде
ЦЗ
6
Кефрен Тюрам
ОП
12
Рандаль Коло Муани
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
1
Брэдли Банда
ВР
13
Кристиан Лопес
ВР
12
Аюб Эль-Хмиди
ЛП
12
Скотт Баллентайн
ЦП
8
Мохамед Бадр Хассан
ЦП
21
Майкл Руис
ЦП
17
Кеван Ронко
ЦФ
22
Энтони Эрнандес
ЦФ
20
Дилан Пикок
ЦФ
Главный тренер
Хулио Сесар Рибас
Остались в запасе
1
Брис Самба
ВР
23
Альфонсе Ареоля
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
3
Аксель Дисаси
ЦЗ
5
Жюль Кунде
ЦЗ
6
Кефрен Тюрам
ОП
12
Рандаль Коло Муани
ЦФ
Остались в запасе
1
Брэдли Банда
ВР
13
Кристиан Лопес
ВР
12
Аюб Эль-Хмиди
ЛП
12
Скотт Баллентайн
ЦП
8
Мохамед Бадр Хассан
ЦП
21
Майкл Руис
ЦП
17
Кеван Ронко
ЦФ
22
Энтони Эрнандес
ЦФ
20
Дилан Пикок
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Главный тренер
Хулио Сесар Рибас
Статистика матча Франция - Гибралтар
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Франция
Лига наций, 1/4 финала
Испания
- : -
25.03.2027
Франция
Лига наций, 6 тур
Франция
2 : 1
15.11.2026
Турция
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Гибралтар
Лига наций, 6 тур
Гибралтар
1 : 1
16.11.2026
Мальта
Лига наций, 5 тур
Андорра
2 : 0
13.11.2026
Гибралтар
Товарищеские матчи. Сборные
Лихтенштейн
0 : 2
05.10.2026
Гибралтар
Лига наций, 3 тур
Мальта
1 : 1
01.10.2026
Гибралтар
Лига наций, 2 тур
Гибралтар
0 : 0
27.09.2026
Андорра
Информация о матче
Главный судья:
Джон Брукс
(Лестершир)
Стадион:
Альянс Ривьера
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