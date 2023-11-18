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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Африка
Сенегал - Южный Судан
Сенегал - Южный Судан: обзор матча 18 ноября 2023
Сенегал
18.11.2023, суббота, 22:00
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, группа B, 1 тур
3 : 0
Завершен
Южный Судан
1'
П. Сарр
6'
С. Мане
57'
С. Мане (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сенегал - Южный Судан
Замена
А. Диалло
️️️️
И. Гуйе
73'
73'
Замена
N. Yoseke
️️️️
M. Achol
Замена
П. Сисс
️️️️
П. Сарр
64'
Замена
Д. Лопи
️️️️
И. Ндиайе
64'
Замена
Ф. Менди
️️️️
К. Дьятта
63'
Замена
Н. Джексон
️️️️
С. Мане
63'
ГОЛ с пенальти! 3:0!
С. Мане
57'
29'
Желтая карточка
M. Mawith
ГОЛ! 2:0!
С. Мане
Пас отдал
Х. Диалло
6'
ГОЛ! 1:0!
П. Сарр
Пас отдал
С. Мане
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сенегал
16
Эдуар Менди
ВР
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
14
Исмаил Якобс
ЛВ
10
Садио Мане
ЛВ
5
Идрисса Гуйе
ОП
8
Ламин Камара
ЦП
28
Mamadou Lamine Camara
ЦП
13
Илиман Ндиайе
ЦП
17
Папе Сарр
ЦП
15
Крепин Дьятта
ПВ
20
Хабиб Диалло
ЦФ
Главный тренер
Алиу Сиссе
Южный Судан
23
M. Mawith
ВР
21
Geriga Atendele
ЦЗ
4
Peter Maker Manyang
ЦЗ
12
Rashid Toha
ЦЗ
0
Jackson Dwang
ЦП
0
Manny Achol
ЦП
19
Wani Ivan Adebo
ЦП
9
T. Okello
ЦФ
7
V. Kuach Yuel
ЦФ
15
Ajak Riak
ЦФ
Главный тренер
Николя Дюпюи
Сенегал
1
Сени Дьенг
ВР
23
Диав Мори
ВР
12
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
4
Абдулайе Сек
ЦЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
13
Формос Менди
ЦЗ
13
Дьон Лопи
ОП
8
Шейку Куяте
ОП
6
Пате Сисс
ЦП
18
Исмаила Сарр
ПВ
11
Николас Джексон
ПВ
9
Булайе Диа
ЦФ
Южный Судан
16
Godwill Sabio
ВР
0
Ramadan Mayek
ВР
20
Joseph Dhata
ЦЗ
0
Nevelo Yoseke
ЦП
0
Kenyi Wani
ЦП
11
Emmanuel Loki
ЦФ
17
Paul Mara
ЦФ
2-1-4-3-1
16
Менди
19
Ниахате
3
Кулибали
5
Гуйе
8
Камара
13
Ндиайе
17
Сарр
28
10
Мане
14
Якобс
15
Дьятта
20
Диалло
3-3-3
23
21
4
12
0
0
19
15
7
9
5
Гуйе
22
Диалло
22
Диалло
5
Гуйе
15
Дьятта
13
Менди
13
Менди
15
Дьятта
13
Ндиайе
13
Лопи
13
Лопи
13
Ндиайе
17
Сарр
6
Сисс
6
Сисс
17
Сарр
10
Мане
11
Джексон
11
Джексон
10
Мане
0
0
0
0
Остались в запасе
Сенегал
Южный Судан
1
Сени Дьенг
ВР
23
Диав Мори
ВР
12
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
4
Абдулайе Сек
ЦЗ
8
Шейку Куяте
ОП
18
Исмаила Сарр
ПВ
9
Булайе Диа
ЦФ
Главный тренер
Алиу Сиссе
16
Godwill Sabio
ВР
0
Ramadan Mayek
ВР
20
Joseph Dhata
ЦЗ
0
Kenyi Wani
ЦП
11
Emmanuel Loki
ЦФ
17
Paul Mara
ЦФ
Главный тренер
Николя Дюпюи
Остались в запасе
1
Сени Дьенг
ВР
23
Диав Мори
ВР
12
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
4
Абдулайе Сек
ЦЗ
8
Шейку Куяте
ОП
18
Исмаила Сарр
ПВ
9
Булайе Диа
ЦФ
Остались в запасе
16
Godwill Sabio
ВР
0
Ramadan Mayek
ВР
20
Joseph Dhata
ЦЗ
0
Kenyi Wani
ЦП
11
Emmanuel Loki
ЦФ
17
Paul Mara
ЦФ
Главный тренер
Алиу Сиссе
Главный тренер
Николя Дюпюи
Статистика матча Сенегал - Южный Судан
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Сенегал
Товарищеские матчи. Сборные
Коморские острова
0 : 1
04.10.2026
Сенегал
Чемпионат мира, 1/16 финала
Бельгия
3 : 2
01.07.2026
Сенегал
Чемпионат мира, 3 тур
Сенегал
5 : 0
26.06.2026
Ирак
Чемпионат мира, 2 тур
Норвегия
3 : 2
23.06.2026
Сенегал
Чемпионат мира, 1 тур
Франция
3 : 1
16.06.2026
Сенегал
Южный Судан
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 10 тур
Южный Судан
0 : 0
13.10.2025
Того
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 9 тур
Южный Судан
0 : 5
10.10.2025
Сенегал
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 8 тур
Мавритания
0 : 0
09.09.2025
Южный Судан
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 7 тур
Южный Судан
1 : 4
05.09.2025
ДР Конго
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 6 тур
Судан
1 : 1
25.03.2025
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