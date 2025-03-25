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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Африка
Судан - Южный Судан
Судан - Южный Судан: обзор матча 25 марта 2025
Судан
25.03.2025, вторник, 22:00
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, группа B, 6 тур
1 : 1
Завершен
Южный Судан
76'
М. Эиса
90+9'
D. Omot Sebit
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Судан - Южный Судан
90'
+9
Желтая карточка
D. Omot Sebit
90'
+9
ГОЛ! 1:1!
D. Omot Sebit
Желтая карточка
М. Эиса
77'
ГОЛ! 1:0!
М. Эиса
76'
70'
Замена
D. Omot Sebit
️️️️
V. Kuach Yuel
Замена
А. Абу-Эшрейн
️️️️
M. Mustafa
57'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Судан
20
Mohamed Mustafa
ВР
4
Abdelrahman Kuku
ЦЗ
0
Мохамед Саид
ЦЗ
12
Бахит Хамис
ЦЗ
8
Абдельразиг Омер
ЦП
5
Валиелдин Хидир
АП
7
Ramadan Agab
ЦФ
2
Али Абдалла
ЦФ
9
Ясир Мозамил
ЦФ
9
Saif Thierry
ЦФ
20
Abo Eisa
ЦФ
Главный тренер
Квеси Аппиа
Южный Судан
23
M. Mawith
ВР
4
Paul Puk Kun Pal
ЦЗ
12
Rashid Toha
ЦЗ
13
Samuel Malis
ЦЗ
20
Nelson Victor
ЦП
5
Peter Chan
ЦП
6
Joseph Malish Manase
ЦП
19
Wani Ivan Adebo
ЦП
9
T. Okello
ЦФ
7
V. Kuach Yuel
ЦФ
11
Tito Mayor
ЦФ
Главный тренер
Николя Дюпюи
Судан
21
Monged Abuzaid
ВР
1
Али-Абдаллах Абу-Эшрейн
ВР
19
Ахмед Юсиф Табанджа
ЦЗ
12
Amir Kamal Suliman
ЦЗ
4
Альтайеб Абакер
ЦЗ
22
Аль-Гозоли Нух
ЦП
18
Elsamani Saadeldin
ЦП
15
Salaheldin Adil
ЦП
23
Ясин Хамед
ПВ
23
Musa Ali Hussein
ЦФ
11
Джон Ману
ЦФ
14
Мо Эиса
ЦФ
Южный Судан
16
Godwill Sabio
ВР
17
Athir Abdo Gaber
ЦЗ
20
Daniel John
ЦЗ
14
David Omot Sebit
ЦЗ
8
William Gama
ЦП
21
Yohanna Paulino
ЦП
22
Pap Chol
ЦП
8
Mario Albano
ЦП
19
Nhiak Agany
ЦП
17
Paul Mara
ЦФ
10
Angufi Mudasiri
ЦФ
3-1-1-5
20
4
0
Саид
12
Хамис
8
Омер
5
Хидир
2
Абдалла
20
9
9
Мозамил
7
3-4-3
23
4
12
13
5
6
19
20
11
7
9
20
1
Абу-Эшрейн
1
Абу-Эшрейн
20
7
14
14
7
Остались в запасе
Судан
Южный Судан
21
Monged Abuzaid
ВР
19
Ахмед Юсиф Табанджа
ЦЗ
12
Amir Kamal Suliman
ЦЗ
4
Альтайеб Абакер
ЦЗ
22
Аль-Гозоли Нух
ЦП
18
Elsamani Saadeldin
ЦП
15
Salaheldin Adil
ЦП
23
Ясин Хамед
ПВ
23
Musa Ali Hussein
ЦФ
11
Джон Ману
ЦФ
14
Мо Эиса
ЦФ
Главный тренер
Квеси Аппиа
16
Godwill Sabio
ВР
17
Athir Abdo Gaber
ЦЗ
20
Daniel John
ЦЗ
8
William Gama
ЦП
21
Yohanna Paulino
ЦП
22
Pap Chol
ЦП
8
Mario Albano
ЦП
19
Nhiak Agany
ЦП
17
Paul Mara
ЦФ
10
Angufi Mudasiri
ЦФ
Главный тренер
Николя Дюпюи
Остались в запасе
21
Monged Abuzaid
ВР
19
Ахмед Юсиф Табанджа
ЦЗ
12
Amir Kamal Suliman
ЦЗ
4
Альтайеб Абакер
ЦЗ
22
Аль-Гозоли Нух
ЦП
18
Elsamani Saadeldin
ЦП
15
Salaheldin Adil
ЦП
23
Ясин Хамед
ПВ
23
Musa Ali Hussein
ЦФ
11
Джон Ману
ЦФ
14
Мо Эиса
ЦФ
Остались в запасе
16
Godwill Sabio
ВР
17
Athir Abdo Gaber
ЦЗ
20
Daniel John
ЦЗ
8
William Gama
ЦП
21
Yohanna Paulino
ЦП
22
Pap Chol
ЦП
8
Mario Albano
ЦП
19
Nhiak Agany
ЦП
17
Paul Mara
ЦФ
10
Angufi Mudasiri
ЦФ
Главный тренер
Квеси Аппиа
Главный тренер
Николя Дюпюи
Статистика матча Судан - Южный Судан
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Судан
Товарищеские матчи. Сборные
Ливан
0 : 0
29.05.2026
Судан
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
0 : 0
21.05.2026
Судан
Кубок африканских наций, 1/8 финала
Сенегал
3 : 1
03.01.2026
Судан
Кубок африканских наций, 3 тур
Судан
0 : 2
31.12.2025
Буркина-Фасо
Кубок африканских наций, 2 тур
Экваториальная Гвинея
0 : 1
28.12.2025
Судан
Южный Судан
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 10 тур
Южный Судан
0 : 0
13.10.2025
Того
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 9 тур
Южный Судан
0 : 5
10.10.2025
Сенегал
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 8 тур
Мавритания
0 : 0
09.09.2025
Южный Судан
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 7 тур
Южный Судан
1 : 4
05.09.2025
ДР Конго
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 6 тур
Судан
1 : 1
25.03.2025
Южный Судан
Информация о матче
Стадион:
Benina Martyrs Stadium, Benghazi
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