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    Какой вы футболист?

    L’Equipe: Обамеянг не полетел на матч с Южным Суданом, потому что был недоволен состоянием самолета

    Нападающий «Арсенала» и сборной Габона Пьер-Эмерик Обамеянг отказался лететь на матч квалификации Кубка африканских наций против Южного Судана, который прошел во вторник, 16 октября. Об этом сообщает L’Equipe.

    Обамеянг и несколько других футболистов были недовольны самолетом, который заказали для сборной. По словам игроков, самолет не соответствовал стандартам для спортсменов высокого уровня.

    Обамеянг вернулся в расположение «Арсенала» в понедельник. По официальной информации, он получил травму и поэтому покинул сборную.

    Источник: L'Equipe

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    17.10.2018 23:18
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 18 октября 2018, 17:01

      Для него будет проще натурализоваться где нибудь по ближе.

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 18 октября 2018, 07:59

      Может, конечно, и понты, но вспоминая случай с Шапекоэнсе, понимаешь, всё несколько сложнее. У них там и самолёты с игроками падают и автобусы обстреливают из автоматов, зарплаты не выплачиваются. Может для местных это норма, но для топ-игроков, которые живут и играют в Европе - это просто нонсенс. Были случаи, когда футболисты отказывались выступать за свои сборные из соображений безопасности. ФИФА вот куда свои реформы должно продвигать, а то всё прикидываются добрыми самаритянами, а сами только бабло косить могут.

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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 18 октября 2018, 07:07

      А там еще стреляют...

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      Рейтинг: +1814

      vitvik 18 октября 2018, 00:47

      Недостаточно роскошный борт подали.

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