L’Equipe: Обамеянг не полетел на матч с Южным Суданом, потому что был недоволен состоянием самолета

Нападающий «Арсенала» и сборной Габона Пьер-Эмерик Обамеянг отказался лететь на матч квалификации Кубка африканских наций против Южного Судана, который прошел во вторник, 16 октября. Об этом сообщает L’Equipe.

Обамеянг и несколько других футболистов были недовольны самолетом, который заказали для сборной. По словам игроков, самолет не соответствовал стандартам для спортсменов высокого уровня.

Обамеянг вернулся в расположение «Арсенала» в понедельник. По официальной информации, он получил травму и поэтому покинул сборную.