Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • ФИФА опубликовала новый рейтинг сборных. Россия осталась на 38-м месте

ФИФА опубликовала новый рейтинг сборных. Россия осталась на 38-м месте

9 апреля 2020, 12:16
6

ФИФА на официальном сайте опубликовала новый рейтинг национальных команд.

После предыдущего отчета (20 февраля) прошло только четыре матча, из-за чего в рейтинге только два изменения: Южный Судан поднялся на 168-ю позицию и теперь делит ее с Бермудскими Островами, опустившихся из-за поражения Ямайке.

Рейтинг остался таким же из-за отсутствия матчей. Многие международные игры были отложены из-за вспышки коронавируса.

Сборная России занимает 38-е место с 1470 очками. Лидирует Бельгия (1765 очков).

Топ-10 сборных от 9 апреля:

1. Бельгия (1765 очков)
2. Франция (1733)
3. Бразилия (1712)
4. Англия (1661)
5. Уругвай (1645)
6. Хорватия (1642)
7. Португалия (1639)
8. Испания (1636)
9. Аргентина (1623)
10. Колумбия (1622)...
38. Россия (1470).

Источник: Официальный сайт ФИФА
Весь мир Россия Южный Судан
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
bset
1586426075
Как только у Южного Судана могли быть изменения? Если он поднялся, кто-то опустился ниже, раз он чье-то место занял.
Ответить
кто там
1586426703
Ну да. Видна вся сила РФПЛ и наглых ублюдков с российским паспортом для которых условные Кристал Пэласы, Фрайбурги и т.д. - слабые команды. Помойка.
Ответить
кто там
1586426823
Пробелы поставьте. А то 17333 и т.д. очков многовато как то.
Ответить
Plyash
1586454688
Высоковато что-то загнали Россию,какое 38 место? Достаточно вспомнить Японию,что она творила на ЧМ-18.А почему наши выше Германии,Италии,они что,лучше них играют? Чушь полная,кому нужен такой рейтинг,бред сивой кобылы.
Ответить
Hektor 84
1586455839
Чемпион Мира на 2 месте? Странный рейтинг.
Ответить
Hektor 84
1586455918
А наши грозные львы выше и не поднимутся. Побеждают только у саудовской Аравии и сан Марино.
Ответить
Главные новости
Фото«Манчестер Сити» продал игрока за 50 миллионов
22:17
Соболев и Семак поругались после поражения от «Спартака»
21:59
6
Раскрыта причина ухода Баринова из «Локомотива»
21:50
4
«Зенит» принял окончательное решение по трансферу экс-игрока «Реала»
20:54
3
Орлов поставил диагноз «Зениту»
20:15
5
В ЦСКА прокомментировали информацию об отказе от 30 миллионов за Кисляка
19:29
Полузащитник «Спартака» может уйти в ЦСКА
18:57
8
Клуб РПЛ планирует потратить 35 миллионов до конца окна
18:41
2
«Матч ТВ» покажет только одну игру 6-го тура РПЛ
18:25
15
Определен лидер ЦСКА в отсутствие Акинфеева
17:53
Все новости
Все новости
Точка зрения Бубнова на трансфер Батракова в «Галатасарай»
22:49
Губерниев вступился за московский стадион, который хотят снести
22:31
Выбывшего до конца года Мойзеса описали двумя словами
21:56
1
У клуба ФНЛ заблокировали счета
21:26
«Есть дух игры»: экс-зенитовец не согласен с удалением Глушенкова в матче со «Спартаком»
21:15
2
Юран помог «Волгарю» пройти в Кубке России бывшего участника РПЛ
20:57
«Галатасарай» вслед за Батраковым покупает игрока за 45 миллионов
20:46
Мнение Бубнова об отъезде Умярова и Литвинова в Европу
20:39
2
Вратарь Кабо-Верде Возинья едва не переехал в РПЛ
19:59
3
ЦСКА выступил с важным анонсом
19:41
1
В ЦСКА прокомментировали информацию об отказе от 30 миллионов за Кисляка
19:29
Реакция ЦСКА на инсайд о предстоящей трате 35 миллионов на трансферы
19:09
Полузащитник «Спартака» может уйти в ЦСКА
18:57
8
Клуб РПЛ планирует потратить 35 миллионов до конца окна
18:41
2
«Матч ТВ» покажет только одну игру 6-го тура РПЛ
18:25
15
Семшов вынес вердикт своей бывшей команде
18:09
Определен лидер ЦСКА в отсутствие Акинфеева
17:53
«Динамо» близко к «топ-приобретению»
17:31
4
Подробности переговоров ЦСКА и «Динамо Мх» по Аззи
17:21
1
ЦСКА принял окончательное решение по Гонду
17:07
8
ФотоВоспитанник «Краснодара», от которого отказалось «Торпедо», нашел новый клуб
17:05
Вингер «Ювентуса» получил перелом в первом матче нового сезона
17:00
Флик рассказал о ситуации с покупкой Альвареса «Барселоной»
16:53
Боярский оценил уровень «Зенита» для еврокубков
16:44
6
ФотоКлуб АПЛ арендовал вратаря «Ювентуса»
16:35
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+