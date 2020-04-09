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    ФИФА опубликовала новый рейтинг сборных. Россия осталась на 38-м месте

    ФИФА на официальном сайте опубликовала новый рейтинг национальных команд.

    После предыдущего отчета (20 февраля) прошло только четыре матча, из-за чего в рейтинге только два изменения: Южный Судан поднялся на 168-ю позицию и теперь делит ее с Бермудскими Островами, опустившихся из-за поражения Ямайке.

    Рейтинг остался таким же из-за отсутствия матчей. Многие международные игры были отложены из-за вспышки коронавируса.

    Сборная России занимает 38-е место с 1470 очками. Лидирует Бельгия (1765 очков).

    Топ-10 сборных от 9 апреля:

    1. Бельгия (1765 очков)
    2. Франция (1733)
    3. Бразилия (1712)
    4. Англия (1661)
    5. Уругвай (1645)
    6. Хорватия (1642)
    7. Португалия (1639)
    8. Испания (1636)
    9. Аргентина (1623)
    10. Колумбия (1622)...
    38. Россия (1470).

    Источник: Официальный сайт ФИФА

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    09.04.2020 12:16
    Комментарии8
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      Рейтинг: +2072

      Hektor 84 14 часов назад

      А наши грозные львы выше и не поднимутся. Побеждают только у саудовской Аравии и сан Марино.

      0
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      Рейтинг: +2072

      Hektor 84 14 часов назад

      Чемпион Мира на 2 месте? Странный рейтинг.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2399

      playsh 14 часов назад

      Высоковато что-то загнали Россию,какое 38 место? Достаточно вспомнить Японию,что она творила на ЧМ-18.А почему наши выше Германии,Италии,они что,лучше них играют? Чушь полная,кому нужен такой рейтинг,бред сивой кобылы.

      0
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      Рейтинг: +609

      Cleaner 17 часов назад

      Неадекватный рейтинг.

      2
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      Рейтинг: +2180

      solodealer 22 часа назад

      В РФ "позиции" и состояние в экономике, политике, в образовании, в медицине, в борьюе с К-вирусом и в футболе - НЕИЗМЕННО И СТАБИЛЬНО ТЯЖЁЛОЕ...
      Я представляю, как, скажем, например, какие-нибудь бельгийцы крутят пальцем у виска после того, как узнаЮт о размере "доходов" наших россиян (прожиточный уровень, минималкаЮ реальные доходы, и проч...) и наблюдая за нашими "государсвенными" расходами на "оброну", "космос", дотации (!!!!) нефтянке и её "эффективности...И УЗНАВАЯ СКОЛЬКО НОВЫХ "МИЛЛИАРДЕРОВ" ПОЯВЛЯЕТСЯ У НАС КАЖДЫЙ ГОД ИЗ ТЕХ, КТО ПРИ ПУТИНЕ БЕЗВОЗМЕЗДНО И БЕССРОЧНО ПРИЛИП К БЮЖЕТНЫМ ПОТОКАМ!

      2
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      Рейтинг: +453

      кто там 22 часа назад

      Пробелы поставьте. А то 17333 и т.д. очков многовато как то.

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      Рейтинг: +453

      кто там 22 часа назад

      Ну да. Видна вся сила РФПЛ и наглых ублюдков с российским паспортом для которых условные Кристал Пэласы, Фрайбурги и т.д. - слабые команды.

      Помойка.

      2
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      Рейтинг: +14119

      bset 22 часа назад

      Как только у Южного Судана могли быть изменения? Если он поднялся, кто-то опустился ниже, раз он чье-то место занял.

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