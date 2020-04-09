ФИФА опубликовала новый рейтинг сборных. Россия осталась на 38-м месте

ФИФА на официальном сайте опубликовала новый рейтинг национальных команд.

После предыдущего отчета (20 февраля) прошло только четыре матча, из-за чего в рейтинге только два изменения: Южный Судан поднялся на 168-ю позицию и теперь делит ее с Бермудскими Островами, опустившихся из-за поражения Ямайке.

Рейтинг остался таким же из-за отсутствия матчей. Многие международные игры были отложены из-за вспышки коронавируса.

Сборная России занимает 38-е место с 1470 очками. Лидирует Бельгия (1765 очков).

Топ-10 сборных от 9 апреля:

1. Бельгия (1765 очков)

2. Франция (1733)

3. Бразилия (1712)

4. Англия (1661)

5. Уругвай (1645)

6. Хорватия (1642)

7. Португалия (1639)

8. Испания (1636)

9. Аргентина (1623)

10. Колумбия (1622)...

38. Россия (1470).