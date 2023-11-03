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    Расписание матчей 03-11-2023

    октябрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    ноябрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3
    декабрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
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    Белоруссия. Высшая лига 2023, 27 тур
    3 ноября, пятница
    00:00
    Слуцк
    Нафтан
    Не начался
    3 ноября, пятница
    00:00
    Славия-Мозырь
    Неман
    Не начался
    3 ноября, пятница
    00:00
    Ислочь
    Шахтер
    Не начался
    3 ноября, пятница
    00:00
    Торпедо-БелАЗ
    Гомель
    Не начался
    3 ноября, пятница
    00:00
    Белшина
    Энергетик-БГУ
    Не начался
    3 ноября, пятница
    00:00
    Сморгонь
    Минск
    Не начался
    3 ноября, пятница
    00:00
    Динамо-Брест
    Динамо
    Не начался
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