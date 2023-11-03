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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Лестер - Лидс
Лестер - Лидс: обзор матча 03 ноября 2023
Лестер
03.11.2023, пятница, 23:00
Англия. Чемпионшип, 15 тур
0 : 1
Завершен
Лидс
58'
Ж. Рюттер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лестер - Лидс
90'
+4
Замена
Д. Энтони
️️️️
Д. Джеймс
90'
+4
Замена
Л. Эйлинг
️️️️
А. Грей
90'
Замена
В. Гнонто
️️️️
К. Саммервил
Желтая карточка
Х. Чодури
89'
88'
Желтая карточка
К. Саммервил
84'
Замена
И. Груев
️️️️
Ж. Рюттер
84'
Замена
П. Бэмфорд
️️️️
Ж. Пироэ
Замена
Х. Чодури
️️️️
Ч. Казадеи
67'
Замена
К. Ихеначо
️️️️
Д. Варди
59'
58'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Рюттер
26'
Желтая карточка
С. Бирам
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лестер
1
Мадс Хермансен
ВР
4
Вут Фас
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
22
Чезаре Казадеи
ЦП
4
Гарри Уинкс
ЦП
7
Иссахаку Фатаву
АП
9
Джейми Варди
(К)
ЦФ
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Лидс
30
Илан Мелье
ВР
6
Джо Родон
ЦЗ
4
Паскаль Стрейк
(К)
ЦЗ
4
Итан Ампаду
ЦЗ
3
Сэм Бирам
ПЗ
18
Глен Камара
ЦП
38
Крисенцио Саммервил
ПВ
7
Даниэль Джеймс
ПВ
9
Жоэль Пироэ
ЦФ
14
Арчи Грей
ЦФ
10
Жоржиньо Рюттер
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Лестер
1
Якуб Столярчик
ВР
15
Конор Коди
ЦЗ
15
Гарри Суттар
ЦЗ
25
Ванья Маркал
ЦП
8
Хамза Чодури
ЦП
20
Кейси МакАтир
АП
11
Марк Олбрайтон
ПП
27
Патсон Дака
ЦФ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Лидс
12
Карл Дарлоу
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
6
Лиам Купер
ЦЗ
12
Люк Эйлинг
ПЗ
29
Вилфрид Гнонто
ЛВ
4
Илия Груев
ОП
99
Иан Поведа
ПВ
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
19
Джейдон Энтони
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Хермансен
21
Перейра
4
Фас
23
Вестергор
24
Джастин
8
Дьюсбери-Холл
22
Казадеи
4
Уинкс
7
Фатаву
45
Мавидиди
9
Варди
4-1-2-3
30
Мелье
3
Бирам
4
Стрейк
4
Ампаду
6
Родон
18
Камара
7
Джеймс
38
Саммервил
10
Рюттер
14
Грей
9
Пироэ
22
Казадеи
8
Чодури
8
Чодури
22
Казадеи
9
Варди
17
Ихеначо
17
Ихеначо
9
Варди
14
Грей
12
Эйлинг
12
Эйлинг
14
Грей
10
Рюттер
4
Груев
4
Груев
10
Рюттер
38
Саммервил
29
Гнонто
29
Гнонто
38
Саммервил
9
Пироэ
45
Бэмфорд
45
Бэмфорд
9
Пироэ
7
Джеймс
19
Энтони
19
Энтони
7
Джеймс
Остались в запасе
Лестер
Лидс
1
Якуб Столярчик
ВР
15
Конор Коди
ЦЗ
15
Гарри Суттар
ЦЗ
25
Ванья Маркал
ЦП
20
Кейси МакАтир
АП
11
Марк Олбрайтон
ПП
27
Патсон Дака
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
12
Карл Дарлоу
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
6
Лиам Купер
ЦЗ
99
Иан Поведа
ПВ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Остались в запасе
1
Якуб Столярчик
ВР
15
Конор Коди
ЦЗ
15
Гарри Суттар
ЦЗ
25
Ванья Маркал
ЦП
20
Кейси МакАтир
АП
11
Марк Олбрайтон
ПП
27
Патсон Дака
ЦФ
Остались в запасе
12
Карл Дарлоу
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
6
Лиам Купер
ЦЗ
99
Иан Поведа
ПВ
Главный тренер
Энцо Мареска
Главный тренер
Даниэль Фарке
Статистика матча Лестер - Лидс
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Лестер
Англия. Первая лига, 17 тур
Лестер
- : -
28.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Лидс
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Dean Whitestone, England
Стадион:
Кинг Пауэр
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