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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Ягеллония - Сталь
Ягеллония - Сталь: обзор матча 03 ноября 2023
Ягеллония
03.11.2023, пятница, 22:30
Польша. Экстракласа, 14 тур
4 : 0
Завершен
Сталь
19'
К. Хансен
23'
B. Wdowik (П)
79'
M. Matras (АГ)
83'
B. Wdowik
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ягеллония - Сталь
83'
Желтая карточка
Б. Эсселинк
ГОЛ! 4:0!
B. Wdowik
83'
82'
Замена
P. Maj
️️️️
M. Domański
ГОЛ в свои ворота! 3:0!
M. Matras
79'
Замена
T. Kupisz
️️️️
К. Хансен
78'
Замена
Д. Стойинович
️️️️
J. Kubicki
78'
Замена
Х. Имас
️️️️
J. Naranjo
68'
66'
Замена
M. Stępień
️️️️
А. Яунземс
Замена
J. Lewicki
️️️️
Д. Марчук
61'
Замена
А. Пулулу
️️️️
V. Matheus
61'
58'
Желтая карточка
R. Santos
58'
Замена
K. Hinokio
️️️️
K. Wołkowicz
58'
Замена
R. Santos
️️️️
М. Гилламьер
58'
Замена
M. Ehmann
️️️️
L.
Желтая карточка
Д. Марчук
50'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
B. Wdowik
23'
ГОЛ! 1:0!
К. Хансен
Пас отдал
Д. Марчук
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ягеллония
33
Zlatan Alomerović
(К)
ВР
72
Матеуш Скшипчак
ЦЗ
20
Bartłomiej Wdowik
ЦЗ
61
Михал Сачек
ПЗ
14
Jarosław Kubicki
ЦП
18
Нене
ЦП
11
Доминик Марчук
ЦП
28
José Naranjo
ЦП
26
Адриан Дигес
ЦФ
99
Кристоффер Хансен
ЦФ
98
Vinícius Matheus
ЦФ
Главный тренер
Адриан Семенец
Сталь
3
Берт Эсселинк
ЦЗ
21
Mateusz Matras
ЦЗ
6
Leândro
ЦЗ
6
Мэттью Гилламьер
ОП
66
Алвис Яунземс
ЦП
19
Michał Trąbka
ЦП
23
Krystian Getinger
(К)
ЦП
77
Матеуш Кочальски
ЦФ
11
Krzysztof Wołkowicz
ЦФ
17
Илья Шкурин
ЦФ
10
Maciej Domański
ЦФ
Главный тренер
Камил Киерес
Ягеллония
50
Славомир Абрамович
ВР
17
Miłosz Matysik
ЦЗ
3
Душан Стойинович
ЦЗ
36
Jakub Lewicki
ЦЗ
19
Pawel Olszewski
ЦЗ
15
B. Nastic
ЦЗ
9
Афимико Пулулу
ЛВ
18
Tomasz Kupisz
ЦФ
11
Хесус Имас
ЦФ
Сталь
13
Konrad Jałocha
ВР
5
Marco Ehmann
ЦЗ
14
Przemysław Maj
ЦП
22
Rafael Santos
ЦП
6
Łukasz Gerstenstein
ЦП
8
Koki Hinokio
ЦП
12
Mateusz Stępień
ЦП
25
Łukasz Wolsztyński
ЦП
9
Kai Meriluoto
ЦФ
3-4-3
33
72
Скшипчак
20
61
Сачек
14
11
Марчук
28
18
Нене
98
99
Хансен
26
Дигес
3-1-3-4
3
Эсселинк
21
6
6
Гилламьер
66
Яунземс
19
23
10
17
Шкурин
11
77
Кочальски
14
3
Стойинович
3
Стойинович
14
11
Марчук
36
36
11
Марчук
98
9
Пулулу
9
Пулулу
98
99
Хансен
18
18
99
Хансен
28
11
Имас
11
Имас
28
6
5
5
6
10
14
14
10
6
Гилламьер
22
22
6
Гилламьер
11
8
8
11
66
Яунземс
12
12
66
Яунземс
Остались в запасе
Ягеллония
Сталь
50
Славомир Абрамович
ВР
17
Miłosz Matysik
ЦЗ
19
Pawel Olszewski
ЦЗ
15
B. Nastic
ЦЗ
Главный тренер
Адриан Семенец
13
Konrad Jałocha
ВР
6
Łukasz Gerstenstein
ЦП
25
Łukasz Wolsztyński
ЦП
9
Kai Meriluoto
ЦФ
Главный тренер
Камил Киерес
Остались в запасе
50
Славомир Абрамович
ВР
17
Miłosz Matysik
ЦЗ
19
Pawel Olszewski
ЦЗ
15
B. Nastic
ЦЗ
Остались в запасе
13
Konrad Jałocha
ВР
6
Łukasz Gerstenstein
ЦП
25
Łukasz Wolsztyński
ЦП
9
Kai Meriluoto
ЦФ
Главный тренер
Адриан Семенец
Главный тренер
Камил Киерес
Статистика матча Ягеллония - Сталь
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 16 тур
Ягеллония
- : -
29.11.2026
Радомяк
Лига Европы, 5 тур
Сандерленд
1 : 1
26.11.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 15 тур
Краковия
3 : 1
21.11.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 14 тур
Ягеллония
1 : 0
08.11.2026
ГКС Катовице
Лига Европы, 4 тур
Левски
1 : 0
05.11.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 13 тур
Вечиста
1 : 3
31.10.2026
Ягеллония
Сталь
Польша. Экстракласа, 34 тур
Легия
2 : 2
24.05.2025
Сталь
Польша. Экстракласа, 33 тур
Сталь
2 : 2
16.05.2025
Радомяк
Польша. Экстракласа, 32 тур
Пуща
2 : 3
12.05.2025
Сталь
Польша. Экстракласа, 31 тур
Сталь
0 : 2
03.05.2025
Ракув
Польша. Экстракласа, 30 тур
Заглембе
2 : 2
28.04.2025
Сталь
Информация о матче
Главный судья:
Шимон Марциняк
(Плоцк)
Стадион:
Bialystok City Stadium, Bialystok
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