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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Сталь - Ракув
Сталь - Ракув: обзор матча 03 мая 2025
Сталь
03.05.2025, суббота, 15:45
Польша. Экстракласа, 31 тур
0 : 2
Завершен
Ракув
73'
П. Барат
82'
Й. Брюнес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сталь - Ракув
85'
Замена
Б. Ледерман
️️️️
В. Кочергин
85'
Замена
L. Rocha
️️️️
Й. Брюнес
82'
ГОЛ! 0:2!
Й. Брюнес
Пас отдал
Иви
Замена
П. Ханнола
️️️️
K. Knap
77'
Замена
J. David Beauguel
️️️️
Ł. Wolsztyński
77'
76'
Замена
М. Родин
️️️️
Ж. Карлос
73'
ГОЛ! 0:1!
П. Барат
66'
Замена
П. Барат
️️️️
A. Mosór
Замена
S. Krykun
️️️️
Д. Кадзиор
65'
Замена
M. Domański
️️️️
F. Gerbowski
65'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сталь
39
Jakub Mądrzyk
ВР
21
Mateusz Matras
ЦЗ
3
Берт Эсселинк
ЦЗ
6
Мэттью Гилламьер
ОП
25
Łukasz Wolsztyński
ЦП
18
Piotr Wlazło
(К)
ЦП
66
Алвис Яунземс
ЦП
20
Karol Knap
ЦП
32
Fryderyk Gerbowski
ЦП
92
Дамиан Кадзиор
ЦП
11
Krzysztof Wołkowicz
ЦФ
Главный тренер
Камил Киерес
Ракув
1
Каспер Треловски
ВР
2
Ariel Mosór
ЦЗ
24
Зоран Арсенич
(К)
ЦЗ
4
Стратос Сварнас
ЦЗ
20
Жеан Карлос
ЛВ
5
Густав Берггрен
ОП
10
Владислав Кочергин
ЦП
11
Иви
ПВ
14
Йонатан-Браут Брюнес
ЦФ
11
Adriano
ЦФ
31
Jesus Diaz
ЦФ
Главный тренер
Давид Шварга
Сталь
13
Konrad Jałocha
ВР
33
Adrian Bukowski
ЦЗ
8
Пири Ханнола
ЦП
77
Dawid Zieba
ЦП
23
Krystian Getinger
ЦП
44
Sergiy Krykun
ЦП
9
Ravve Assayeg
ЦФ
9
Jean David Beauguel
ЦФ
10
Maciej Domański
ЦФ
Ракув
12
Душан Куцяк
ВР
3
Милан Рундич
ЦЗ
80
Матей Родин
ЦЗ
8
Бен Ледерман
ЦП
95
Срджан Плавсич
ЦП
88
Петер Барат
ЦП
97
Ibrahima Seck
ЦП
9
Patryk Makuch
ЦФ
45
Leonardo Rocha
ЦФ
2-1-5-1-1
39
21
3
Эсселинк
6
Гилламьер
66
Яунземс
20
32
92
Кадзиор
18
25
11
3-1-1-2-3
1
Треловски
2
24
Арсенич
4
Сварнас
5
Берггрен
10
Кочергин
11
Иви
20
Карлос
31
11
14
Брюнес
20
8
Ханнола
8
Ханнола
20
92
Кадзиор
44
44
92
Кадзиор
25
9
9
25
32
10
10
32
20
Карлос
80
Родин
80
Родин
20
Карлос
10
Кочергин
8
Ледерман
8
Ледерман
10
Кочергин
2
88
Барат
88
Барат
2
14
Брюнес
45
45
14
Брюнес
Остались в запасе
Сталь
Ракув
13
Konrad Jałocha
ВР
33
Adrian Bukowski
ЦЗ
77
Dawid Zieba
ЦП
23
Krystian Getinger
ЦП
9
Ravve Assayeg
ЦФ
Главный тренер
Камил Киерес
12
Душан Куцяк
ВР
3
Милан Рундич
ЦЗ
95
Срджан Плавсич
ЦП
97
Ibrahima Seck
ЦП
9
Patryk Makuch
ЦФ
Главный тренер
Давид Шварга
Остались в запасе
13
Konrad Jałocha
ВР
33
Adrian Bukowski
ЦЗ
77
Dawid Zieba
ЦП
23
Krystian Getinger
ЦП
9
Ravve Assayeg
ЦФ
Остались в запасе
12
Душан Куцяк
ВР
3
Милан Рундич
ЦЗ
95
Срджан Плавсич
ЦП
97
Ibrahima Seck
ЦП
9
Patryk Makuch
ЦФ
Главный тренер
Камил Киерес
Главный тренер
Давид Шварга
Статистика матча Сталь - Ракув
Всего ударов по воротам
5
15
Удары в створ
1
8
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
1
11
Нарушения
5
10
Офсайды
1
3
Количество передач
324
458
Сейвы
5
1
Точность передач %
70
83
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
5
9
Удары из-за пределов штрафной
0
6
Матчи команд
Сталь
Польша. Экстракласа, 34 тур
Легия
2 : 2
24.05.2025
Сталь
Польша. Экстракласа, 33 тур
Сталь
2 : 2
16.05.2025
Радомяк
Польша. Экстракласа, 32 тур
Пуща
2 : 3
12.05.2025
Сталь
Польша. Экстракласа, 31 тур
Сталь
0 : 2
03.05.2025
Ракув
Польша. Экстракласа, 30 тур
Заглембе
2 : 2
28.04.2025
Сталь
Ракув
Польша. Экстракласа, 17 тур
Радомяк
- : -
06.12.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 16 тур
Ракув
1 : 2
27.11.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 15 тур
Ракув
3 : 1
22.11.2026
Видзев
Польша. Экстракласа, 14 тур
Легия
2 : 4
08.11.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 13 тур
Ракув
3 : 1
02.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 12 тур
Висла
2 : 1
24.10.2026
Ракув
Информация о матче
Главный судья:
Patryk Gryckiewicz, Poland
Стадион:
Stadion Stali Mielec, Mielec
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