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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Заглембе - Сталь
Заглембе - Сталь: обзор матча 28 апреля 2025
Заглембе
28.04.2025, понедельник, 20:00
Польша. Экстракласа, 30 тур
2 : 2
Завершен
Сталь
27'
D. Kurminowski
66'
J. Mądrzyk (АГ)
66'
J. Mądrzyk (АГ)
55'
А. Яунземс
65'
R. Dadok
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Заглембе - Сталь
83'
Желтая карточка
M. Senger
81'
Замена
M. Senger
️️️️
P. Wlazło
75'
Замена
K. Getinger
️️️️
K. Wołkowicz
75'
Замена
R. Assayeg
️️️️
Ł. Wolsztyński
ГОЛ в свои ворота! 3:2!
J. Mądrzyk
66'
ГОЛ в свои ворота! 2:2!
J. Mądrzyk
66'
65'
ГОЛ! 1:2!
R. Dadok
Пас отдал
K. Wołkowicz
Замена
R. Adamski
️️️️
A. Radwanski
59'
56'
Замена
R. Dadok
️️️️
F. Gerbowski
56'
Замена
M. Domański
️️️️
Д. Кадзиор
55'
ГОЛ! 1:1!
А. Яунземс
Пас отдал
Ł. Wolsztyński
Желтая карточка
A. Radwanski
54'
Замена
B. Kłudka
️️️️
D. Kurminowski
46'
Замена
T. Makowski
️️️️
J. Kolan
45'
+1
Желтая карточка
M. Nalepa
43'
Желтая карточка
К. Шмит
34'
ГОЛ! 1:0!
D. Kurminowski
Пас отдал
A. Radwanski
27'
Желтая карточка
J. Kolan
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Заглембе
30
Доминик Гладун
ВР
31
Igor Orlikowski
ЦЗ
26
Jakub Kolan
ЦЗ
25
Michał Nalepa
ЦЗ
5
Aleks Ławniczak
ЦЗ
16
Йосип Чорлука
ЦП
8
Дамьян Дабровски
(К)
ЦП
17
Adam Radwanski
ЦП
21
Томаш Пенько
ЦП
7
Каетан Шмит
ЦФ
91
D. Kurminowski
ЦФ
Главный тренер
Вальдемар Форналик
Сталь
39
Jakub Mądrzyk
ВР
21
Mateusz Matras
ЦЗ
3
Берт Эсселинк
ЦЗ
6
Мэттью Гилламьер
ОП
92
Дамиан Кадзиор
ЦП
18
Piotr Wlazło
(К)
ЦП
25
Łukasz Wolsztyński
ЦП
32
Fryderyk Gerbowski
ЦП
20
Karol Knap
ЦП
66
Алвис Яунземс
ЦП
11
Krzysztof Wołkowicz
ЦФ
Главный тренер
Камил Киерес
Заглембе
1
Jasmin Burić
ВР
2
Kamil Sochan
ЦЗ
2
Bartłomiej Kłudka
ЦЗ
4
Damian Michalski
ЦЗ
7
Marek Mróz
ЦП
6
Tomasz Makowski
ЦП
11
Arkadiusz Wozniak
ЦП
9
Rafał Adamski
ЦФ
29
Марчин Листковски
ЦФ
Сталь
13
Konrad Jałocha
ВР
96
Robert Dadok
ЦЗ
33
Adrian Bukowski
ЦЗ
23
Krystian Getinger
ЦП
8
Пири Ханнола
ЦП
44
Sergiy Krykun
ЦП
22
Marvin Senger
ЦФ
10
Maciej Domański
ЦФ
9
Ravve Assayeg
ЦФ
4-4-2
30
Гладун
31
25
5
26
16
Чорлука
17
21
Пенько
8
Дабровски
91
7
Шмит
2-1-5-1-1
39
21
3
Эсселинк
6
Гилламьер
18
32
20
66
Яунземс
25
92
Кадзиор
11
91
2
2
91
26
6
6
26
17
9
9
17
32
96
96
32
11
23
23
11
18
22
22
18
92
Кадзиор
10
10
92
Кадзиор
25
9
9
25
Остались в запасе
Заглембе
Сталь
1
Jasmin Burić
ВР
2
Kamil Sochan
ЦЗ
4
Damian Michalski
ЦЗ
7
Marek Mróz
ЦП
11
Arkadiusz Wozniak
ЦП
29
Марчин Листковски
ЦФ
Главный тренер
Вальдемар Форналик
13
Konrad Jałocha
ВР
33
Adrian Bukowski
ЦЗ
8
Пири Ханнола
ЦП
44
Sergiy Krykun
ЦП
Главный тренер
Камил Киерес
Остались в запасе
1
Jasmin Burić
ВР
2
Kamil Sochan
ЦЗ
4
Damian Michalski
ЦЗ
7
Marek Mróz
ЦП
11
Arkadiusz Wozniak
ЦП
29
Марчин Листковски
ЦФ
Остались в запасе
13
Konrad Jałocha
ВР
33
Adrian Bukowski
ЦЗ
8
Пири Ханнола
ЦП
44
Sergiy Krykun
ЦП
Главный тренер
Вальдемар Форналик
Главный тренер
Камил Киерес
Статистика матча Заглембе - Сталь
4
1
Всего ударов по воротам
13
22
Удары в створ
3
8
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
3
5
Нарушения
11
12
Офсайды
1
3
Количество передач
321
449
Сейвы
6
2
Точность передач %
76
84
Удары мимо ворот
4
11
Блокированные удары
6
3
Удары из пределов штрафной
10
18
Удары из-за пределов штрафной
3
4
Матчи команд
Заглембе
Польша. Экстракласа, 17 тур
Заглембе
- : -
04.12.2026
Висла
Польша. Экстракласа, 16 тур
Видзев
2 : 0
28.11.2026
Заглембе
Польша. Экстракласа, 15 тур
Заглембе
2 : 0
21.11.2026
Гурник
Польша. Экстракласа, 14 тур
Лех
2 : 2
08.11.2026
Заглембе
Польша. Экстракласа, 13 тур
Заглембе
1 : 0
02.11.2026
Корона
Польша. Экстракласа, 12 тур
Мотор Люблин
2 : 2
23.10.2026
Заглембе
Сталь
Польша. Экстракласа, 34 тур
Легия
2 : 2
24.05.2025
Сталь
Польша. Экстракласа, 33 тур
Сталь
2 : 2
16.05.2025
Радомяк
Польша. Экстракласа, 32 тур
Пуща
2 : 3
12.05.2025
Сталь
Польша. Экстракласа, 31 тур
Сталь
0 : 2
03.05.2025
Ракув
Польша. Экстракласа, 30 тур
Заглембе
2 : 2
28.04.2025
Сталь
Информация о матче
Главный судья:
Sebastian Krasny, Poland
Стадион:
KGHM Zagłębie Arena, Lubin
Посещаемость:
3873
Новости команд
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Заглембе
Сталь
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