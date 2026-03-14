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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Ягеллония - Пяст
Ягеллония - Пяст: обзор матча 14 марта 2026
Ягеллония
14.03.2026, суббота, 16:45
Польша. Экстракласа, 25 тур
1 : 2
Завершен
Пяст
82'
Х. Имас
21'
H. Vallejo
67'
H. Vallejo
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ягеллония - Пяст
Завершен
90'
+4'
ГОЛ! 1:2!
Хесус Имас
Пас отдал
Bartosz Mazurek
82'
Замена
Zachary Zalewski
️️️️➡️️
Kajetan Szmyt
79'
75'
Замена
Michał Chrapek
️️️️➡️️
Grzegorz Tomasiewicz
72'
Замена
Adrian Dalmau
️️️️➡️️
Герман Барковский
68'
Желтая карточка
Jakub Lewicki
67'
ГОЛ! 0:2!
Hugo Vallejo
Пас отдал
Oskar Lesniak
59'
Замена
Леандру Санка
️️️️➡️️
Хорхе Феликс
59'
Замена
Oskar Lesniak
️️️️➡️️
Джейсон Эйнга-Локило
Замена
Афимико Пулулу
️️️️➡️️
Самед Баждар
55'
Замена
Bartosz Mazurek
️️️️➡️️
Dawid Drachal
55'
53'
Желтая карточка
Juande Rivas
Замена
Алехандро Посо
️️️️➡️️
Norbert Wojtuszek
46'
Замена
Матиас Науэль
️️️️➡️️
Bartłomiej Wdowik
46'
46'
Замена
Filip Borowski
️️️️➡️️
Эма Твумаси
45'
+3'
Гол отменен - офсайд
Dawid Drachal
35'
33'
Желтая карточка
Igor Drapinski
21'
ГОЛ! 0:1!
Hugo Vallejo
Пас отдал
Джейсон Эйнга-Локило
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ягеллония
50
Sławomir Abramowicz
ВР
13
Бернарду Виталь
ЦЗ
4
Юки Кобаяси
ЦЗ
23
Guilherme Montóia
ЦЗ
27
Bartłomiej Wdowik
ЦЗ
6
Тарас Романчук
(К)
ОП
15
Norbert Wojtuszek
ЦП
8
Dawid Drachal
ЦП
11
Хесус Имас
АП
77
Kajetan Szmyt
ЦФ
9
Самед Баждар
ЦФ
Главный тренер
Адриан Семенец
Пяст
33
Karol Szymański
ВР
29
Igor Drapinski
ЦЗ
36
Jakub Lewicki
ЦЗ
55
Эма Твумаси
ПЗ
20
Grzegorz Tomasiewicz
ЦП
98
Джейсон Эйнга-Локило
ПВ
5
Juande Rivas
ЦФ
7
Хорхе Феликс
ЦФ
63
Герман Барковский
ЦФ
80
Hugo Vallejo
ЦФ
10
Patryk Dziczek
(К)
ЦФ
Главный тренер
Александар Вукович
Ягеллония
66
Adrian Damasiewicz
ВР
70
Анди Пельмар
ЦЗ
7
Алехандро Посо
ПЗ
86
Bartosz Mazurek
ЦП
80
Zachary Zalewski
ЦП
85
Eryk Kozlowski
ЦП
21
Серхио Лосано
ЦП
19
Матиас Науэль
ЛВ
10
Афимико Пулулу
ЛВ
44
Apostolos Konstantopoulos
ЦФ
17
Youssef Sylla
ЦФ
Пяст
12
Jakub Grelich
ВР
3
Elton Fikaj
ЦЗ
31
Oskar Lesniak
ЦП
6
Michał Chrapek
ЦП
11
Леандру Санка
ПВ
90
Ivan Lima
ЦФ
70
A. Katsantonis
ЦФ
22
Tomasz Mokwa
ЦФ
4
Jakub Czerwiński
ЦФ
9
Adrian Dalmau
ЦФ
28
Filip Borowski
ЦФ
4-1-2-1-2
50
13
Виталь
23
27
4
Кобаяси
6
Романчук
15
8
11
Имас
9
Баждар
77
3-1-1-5
33
55
Твумаси
36
29
20
98
Эйнга-Локило
5
10
80
63
Барковский
7
Феликс
15
7
Посо
7
Посо
15
8
86
86
8
77
80
80
77
27
19
Науэль
19
Науэль
27
9
Баждар
10
Пулулу
10
Пулулу
9
Баждар
98
Эйнга-Локило
31
31
98
Эйнга-Локило
20
6
6
20
7
Феликс
11
Санка
11
Санка
7
Феликс
63
Барковский
9
9
63
Барковский
55
Твумаси
28
28
55
Твумаси
Остались в запасе
Ягеллония
Пяст
66
Adrian Damasiewicz
ВР
70
Анди Пельмар
ЦЗ
85
Eryk Kozlowski
ЦП
21
Серхио Лосано
ЦП
44
Apostolos Konstantopoulos
ЦФ
17
Youssef Sylla
ЦФ
Главный тренер
Адриан Семенец
12
Jakub Grelich
ВР
3
Elton Fikaj
ЦЗ
90
Ivan Lima
ЦФ
70
A. Katsantonis
ЦФ
22
Tomasz Mokwa
ЦФ
4
Jakub Czerwiński
ЦФ
Главный тренер
Александар Вукович
Остались в запасе
66
Adrian Damasiewicz
ВР
70
Анди Пельмар
ЦЗ
85
Eryk Kozlowski
ЦП
21
Серхио Лосано
ЦП
44
Apostolos Konstantopoulos
ЦФ
17
Youssef Sylla
ЦФ
Остались в запасе
12
Jakub Grelich
ВР
3
Elton Fikaj
ЦЗ
90
Ivan Lima
ЦФ
70
A. Katsantonis
ЦФ
22
Tomasz Mokwa
ЦФ
4
Jakub Czerwiński
ЦФ
Главный тренер
Адриан Семенец
Главный тренер
Александар Вукович
Статистика матча Ягеллония - Пяст
3
Всего ударов по воротам
11
17
Удары в створ
4
7
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
ВАР
1
0
Угловые удары
7
7
Нарушения
6
15
Офсайды
5
1
Количество передач
556
312
Сейвы
4
3
Точность передач %
79
70
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
2
11
Удары из-за пределов штрафной
9
6
xG (ожидаемые голы)
0.46
1.05
xGP (предотвращенные голы)
-0.5
-0.5
Информация о матче
Главный судья:
Marcin Szczerbowicz, Poland
Стадион:
Chorten Arena, Bialystok
Посещаемость:
16580
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7
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Ягеллония
1 : 0
23.05.2026
Заглембе
Польша. Экстракласа, 33 тур
ГКС Катовице
2 : 2
17.05.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 31 тур
Ракув
0 : 2
13.05.2026
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3 : 2
09.05.2026
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2 : 1
23.05.2026
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1 : 3
17.05.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 32 тур
Пяст
0 : 0
10.05.2026
ГКС Катовице
Польша. Экстракласа, 31 тур
Корона
1 : 1
01.05.2026
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27.04.2026
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