Опорный полузащитник «Пяста» Дзичек может перейти в «Локомотив» за 2 миллиона

«Локомотив» сделал предложение польскому «Пясту» о покупке опорного полузащитника Патрика Дзичека. По информации Betting Insider, россияне готовы заплатить за футболиста 2 миллиона евро.
В прошлом сезоне «Пяст» с Дзичеком стал чемпионом страны. Игрок провел 33 матча, забил три гола.
- Дзичек вызывался в сборную Польши-U21.
- Контракт игрока с «Пястом» действует до лета 2020 года.
- «Локомотив» осенью выступит в Лиге чемпионов.
Источник: Betting Insider
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