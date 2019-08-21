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    Опорный полузащитник «Пяста» Дзичек может перейти в «Локомотив» за 2 миллиона

    «Локомотив» сделал предложение польскому «Пясту» о покупке опорного полузащитника Патрика Дзичека. По информации Betting Insider, россияне готовы заплатить за футболиста 2 миллиона евро.

    В прошлом сезоне «Пяст» с Дзичеком стал чемпионом страны. Игрок провел 33 матча, забил три гола.

    • Дзичек вызывался в сборную Польши-U21.
    • Контракт игрока с «Пястом» действует до лета 2020 года.
    • «Локомотив» осенью выступит в Лиге чемпионов.

    Источник: Betting Insider

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    21.08.2019 18:15
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