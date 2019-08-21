Опорный полузащитник «Пяста» Дзичек может перейти в «Локомотив» за 2 миллиона

«Локомотив» сделал предложение польскому «Пясту» о покупке опорного полузащитника Патрика Дзичека. По информации Betting Insider, россияне готовы заплатить за футболиста 2 миллиона евро.

В прошлом сезоне «Пяст» с Дзичеком стал чемпионом страны. Игрок провел 33 матча, забил три гола.